Un niño de 2 años murió tras ser olvidado dentro de un auto frente a una guardería en Florida

Un niño de 23 meses fue hallado sin vida dentro de un SUV estacionado frente a A World of Discovery Academy en Plantation, Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de 23 meses fue encontrado sin vida dentro de un SUV estacionado frente al centro educativo A World of Discovery Academy, en la ciudad de Plantation, Florida, el lunes 30 de junio. La tragedia involucra a una familia con varios hijos matriculados en la institución y ha generado una investigación formal por parte de la Policía local, en un contexto donde las altas temperaturas y los riesgos asociados a dejar menores en vehículos han sido foco de atención en el estado durante los últimos años.

Según informaron la Policía de Plantation y el Departamento de Bomberos de Plantation, el reporte de emergencia se recibió a las 17:39, dando cuenta de la presencia de un menor inconsciente en el interior de un vehículo. Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del niño al llegar al lugar y procedieron a iniciar una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, de acuerdo con Fox News y CBS News.

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La directora del centro, Leslie Novoa, explicó en declaraciones recogidas por ABC News y CBS News que el padre del menor se percató de lo ocurrido al llegar a buscarlo y darse cuenta de que no lo había dejado previamente en la escuela. El caso añade presión sobre las campañas de prevención y vigilancia en Florida, donde las muertes infantiles por exposición al calor en vehículos han sido motivo de alarma y discusión pública.

¿Cómo ocurrió la muerte del niño en el auto frente a la guardería de Florida?

De acuerdo con la Policía de Plantation, el incidente se produjo cuando el padre del menor llegó al preescolar para recogerlo y advirtió que el niño permanecía en el SUV familiar. La directora del centro, Leslie Novoa, relató que “el papá llegó a buscar a su hijo y en ese momento se dio cuenta de que lo había olvidado en el auto. Nunca lo dejó en la escuela”, según declaraciones recogidas por ABC News.

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La familia afectada tenía otros hijos matriculados en el mismo establecimiento. Según los reportes oficiales, tanto la policía como los bomberos acudieron de inmediato tras recibir el llamado y constataron el fallecimiento en el sitio. El área del estacionamiento fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos, que recogieron pruebas y documentaron la escena, según confirmaron Fox News y CBS News.

La Policía de Plantation y el Departamento de Bomberos recibieron el aviso a las 17:39 y confirmaron la muerte del menor en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijeron la policía y los servicios de emergencia de Plantation?

La Policía de Plantation emitió un comunicado en el que confirmó la intervención de sus agentes junto al Departamento de Bomberos de Plantation. Ambos cuerpos señalaron que el niño fue hallado sin vida dentro del SUV y que la investigación sobre la causa y las circunstancias sigue abierta. En sus canales oficiales, la Policía enfatizó que los detalles del caso se mantienen bajo reserva mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios.

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CBS News informó que la escena fue protegida con una carpa para facilitar la inspección del vehículo y evitar la exposición del menor a la vista del público. Las autoridades reiteraron que la prioridad es determinar si existieron omisiones o negligencias y si corresponde presentar cargos legales o administrativos contra algún responsable.

¿Qué antecedentes existen sobre muertes de niños en autos por calor en Florida?

Florida figura entre los estados con mayor incidencia de muertes infantiles por exposición al calor dentro de vehículos. Según la organización Kids and Car Safety, más de 1.050 menores han fallecido en Estados Unidos por esta causa desde 1990, siendo los estados del sur, como Florida y Texas, los más afectados. Las temperaturas en el interior de un auto estacionado pueden superar los 50°C (122°F) en pocos minutos, incluso con temperaturas exteriores moderadas.

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La Asociación Nacional de Seguridad Infantil advierte que el golpe de calor puede provocar la muerte de un niño en menos de 20 minutos. El caso de Plantation se suma a una lista de incidentes recientes en la región, donde las autoridades han insistido en la importancia de revisar siempre el asiento trasero antes de abandonar un vehículo.

La investigación en Plantation busca determinar las circunstancias del caso y establecer si hubo omisiones, negligencias o cargos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas existen en Florida para prevenir muertes de niños en vehículos?

Las autoridades estatales y locales han implementado campañas de concienciación dirigidas a padres y cuidadores bajo el lema “Look Before You Lock” (Mira antes de cerrar). Además, la ley de Florida establece sanciones penales para quienes dejen a menores de seis años sin supervisión en un vehículo durante más de 15 minutos, o por cualquier periodo si la temperatura representa un riesgo para la salud del menor.

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Entre las recomendaciones oficiales, se incluyen:

Colocar objetos personales como carteras o teléfonos en el asiento trasero junto al niño.

Utilizar recordatorios visuales en el tablero.

Solicitar a las guarderías que avisen a los padres si un menor no ha sido dejado en el horario habitual.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos respalda el uso de tecnologías de alerta en los vehículos, que emiten señales si se detecta peso en los asientos traseros al apagar el motor.

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¿Qué declaraciones institucionales dieron los involucrados en el caso de Plantation?

Según ABC News, la directora del preescolar, Leslie Novoa, indicó que la familia afectada tenía una larga relación con la institución y que el menor era el tercer hijo en asistir al centro. Novoa dijo: “Es una familia muy querida. Lamentablemente ocurrió esto”. Además, hizo un llamado a los padres a “revisar siempre el asiento trasero antes de salir del auto y asegurarse de que los niños han sido dejados en la escuela”.

Por su parte, la Policía de Plantation reiteró que la investigación continúa y que no se han presentado cargos hasta el momento, según confirmó Fox News. Las autoridades insisten en la necesidad de mantener la vigilancia y seguir las recomendaciones para evitar situaciones similares en el futuro.

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Florida figura entre los estados con más muertes de niños en autos por calor, según datos citados de Kids and Car Safety. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta este caso a la comunidad y a las políticas de seguridad infantil en Florida?

El fallecimiento del menor en Plantation ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre los organismos de protección infantil. Varias instituciones han reiterado la urgencia de fortalecer las campañas de prevención y educación sobre los riesgos de dejar niños en autos, especialmente durante los meses de verano.

Las autoridades escolares han implementado protocolos adicionales para el control de asistencia y la notificación inmediata a las familias si un niño no llega a clase en el horario previsto. Según CBS News, la familia recibe apoyo psicológico y acompañamiento institucional.

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A nivel estatal, se discute la necesidad de incorporar tecnologías obligatorias en los automóviles nuevos, como sensores de presencia y alarmas inteligentes, que alertan al conductor si hay ocupantes en los asientos traseros al apagar el motor.

¿Qué puede esperarse tras la investigación de la muerte del niño en Plantation?

La Policía de Plantation mantiene abierta la investigación y se prevé que en los próximos días se completen los peritajes forenses y la toma de declaraciones a los involucrados. Según ABC News, una vez finalizado el proceso, las autoridades determinarán si corresponde iniciar acciones legales o administrativas.

Mientras tanto, el caso refuerza el llamado de las autoridades a extremar las precauciones y a no dejar nunca a menores solos en vehículos, ni siquiera por periodos cortos. Las recomendaciones incluyen desarrollar rutinas de verificación al salir del auto y mantener comunicación permanente con los centros educativos.

La familia del menor cuenta con el respaldo de la institución y de la comunidad local, que ha manifestado su solidaridad y ha reiterado la importancia de la prevención. El impacto del caso podría influir en futuras medidas de seguridad y en la actualización de los protocolos en guarderías y escuelas de Florida.