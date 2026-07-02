Estados Unidos

Cayó 450 metros y sobrevivió: el accidente en un monte de California que desafía las probabilidades

A pesar de las condiciones extremas, la víctima fue hallada consciente tras deslizarse por una de las rutas más técnicas del monte Shasta, donde el rescate duró más de cinco horas y requirió la intervención de guardaparques y un helicóptero

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Tres personas transportan una camilla naranja sobre la nieve en una ladera. Al fondo, una montaña con nieve y rocas bajo un cielo nublado
Una caída de vértigo en la montaña más desafiante de California puso a prueba los límites del cuerpo y la respuesta de los rescatistas (U.S. Forest Service/Mount Shasta Climbing Rangers)

El pasado domingo, una mujer de 31 años sobrevivió a una caída de 457 metros (1.500 pies) por una de las rutas más exigentes del monte Shasta, en California, en un episodio que volvió a resaltar los riesgos del montañismo en esa región.

El accidente, que involucró condiciones meteorológicas adversas y un complejo operativo de rescate, fue confirmado por el Servicio Forestal de Estados Unidos y reportado por medios como CBS News, ABC News y Fox News.

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Un helicóptero blanco y azul con las siglas CHP vuela sobre una superficie cubierta de nieve, con una montaña rocosa y cielo azul nublado de fondo
El uso del helicóptero resultó fundamental en el operativo, aunque la densa niebla forzó a los rescatistas a esperar horas antes de poder concretar la evacuación aérea (U.S. Forest Service/Mount Shasta Climbing Rangers)

Un rescate contrarreloj en alta montaña

El incidente se produjo cuando la escaladora, acompañada por otras dos personas sin experiencia previa en alta montaña, intentaba ascender por la variante Left of Heart de la ruta Avalanche Gulch, una de las más transitadas pero también técnicas del monte Shasta.

Según el reporte de KTLA, la caída se originó a unos 3.962 metros (13.000 pies) de altitud y se extendió hasta aproximadamente los 3.505 metros (11.500 pies), cubriendo un trayecto de más de 450 metros (1.500 pies) de desnivel.

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La operación de rescate, que se extendió por cinco horas y media, implicó la participación de tres guardaparques especializados en escalada del Servicio Forestal y personal de la California Highway Patrol.

Tal y como detalló Fox 8, la primera búsqueda aérea resultó infructuosa debido a la densa nubosidad, obligando a los rescatistas a ascender a pie para localizar a la víctima.

Montaña nevada con picos rocosos y un extenso bosque de pinos en primer plano bajo un cielo parcialmente nublado
Con sus más de 4.300 metros de altura, el monte Shasta representa uno de los mayores desafíos del alpinismo en la costa oeste y exige una preparación rigurosa para quienes buscan su cumbre (@Larry Richardson)

La caída no se trató de una caída libre vertical, sino de un largo deslizamiento por una pendiente de nieve y hielo. Así lo describió Nick Meyers, jefe de escalada del Servicio Forestal, quien afirmó que el terreno se vuelve menos empinado en la parte baja, lo que facilitó que el cuerpo se detuviera tras la aceleración inicial.

Uno de los integrantes del grupo de la accidentada descendió para colaborar en el traslado del equipo de rescate, y un escalador ajeno que se encontraba en la zona también asistió en la operación, permaneciendo junto al grupo durante todo el procedimiento.

Tras ser estabilizada en la montaña, la mujer fue asegurada en una camilla de rescate y descendida hasta Lake Helen, donde finalmente el helicóptero pudo evacuarla y trasladarla al Mercy Medical Center Mount Shasta.

Un helicóptero blanco está posado en una ladera nevada, con un grupo de personas y equipo de rescate cerca, y dos figuras tumbadas sobre la nieve
La complejidad del rescate dejó en evidencia la importancia de la coordinación entre diferentes equipos, así como la solidaridad de otros escaladores que colaboraron a pesar de las condiciones adversas (U.S. Forest Service/Mount Shasta Climbing Rangers)

Lesiones y condiciones extremas

De acuerdo con el Servicio Forestal, la montañista fue encontrada alerta y “de buen ánimo”, aunque presentaba una presunta fractura de tobillo y otras lesiones compatibles con una caída de tal magnitud.

Un funcionario de operaciones aéreas de la California Highway Patrol aseguró que el clima complicó considerablemente el rescate, y remarcó que “ese tramo de la montaña es extremadamente empinado y se canaliza en una especie de corredor, donde un pequeño resbalón puede traducirse en un largo deslizamiento”.

Los medios estadounidenses subrayaron la peligrosidad de la ruta Avalanche Gulch. El centro de avalanchas del monte Shasta indica que este recorrido exige dominio de técnicas de progresión en nieve, el uso de crampones, piolet, casco y una adecuada preparación física.

Cinco personas en equipo de montañismo arrastran un trineo de rescate con cuerdas sobre una ladera nevada con montañas y cielo nublado
A pesar de la magnitud de la caída, la escaladora fue hallada consciente y estable, aunque presentaba fracturas y heridas que requirieron atención médica inmediata tras su descenso a Lake Helen (U.S. Forest Service/Mount Shasta Climbing Rangers)

Según el propio Servicio Forestal, “el monte Shasta es un entorno de montañismo de gran altitud, no una simple caminata”.

Otros funcionarios agregaron que este tipo de incidentes tienden a incrementarse a medida que avanza el verano. El derretimiento de la nieve, el endurecimiento del hielo y el aflojamiento de las rocas aumentan el riesgo de caídas y desprendimientos en la zona.

Además, las condiciones meteorológicas pueden variar de forma abrupta, dificultando tanto la escalada como cualquier eventual rescate.

Amplio paisaje invernal con terreno cubierto de nieve, huellas en la superficie, rocas dispersas y un cielo denso con nubes grises
La operación se llevó a cabo en medio de nieve, hielo, y un clima cambiante, lo que dificultó cada etapa del rescate y aumentó el riesgo tanto para la víctima como para los rescatistas (U.S. Forest Service/Mount Shasta Climbing Rangers)

Riesgos, advertencias y preparación

El accidente reavivó el debate sobre la preparación necesaria para intentar cumbres de alta montaña en California. De acuerdo con ABC News, la víctima y su grupo carecían de experiencia previa en montañismo técnico, un factor que incrementa el riesgo en rutas como Avalanche Gulch.

La propia agencia federal enfatizó la importancia de ser realista respecto a la experiencia y la condición física antes de intentar ascender el volcán, que con 4.322 metros es la segunda cumbre más alta de la cordillera de las Cascadas.

Puntos clave sobre la seguridad y los riesgos, según las autoridades y expertos:

  • Avalanche Gulch requiere equipo técnico obligatorio: crampones, piolet y casco, además de conocimiento en progresión sobre nieve y hielo.
  • Las condiciones meteorológicas pueden cambiar súbitamente, dificultando la escalada y los operativos de rescate.
  • Se recomienda escalar en grupo y que al menos un integrante tenga experiencia en alta montaña.
  • El Servicio Forestal recomienda contar siempre con un plan de emergencia y consultar el estado de la ruta antes de cualquier intento de cumbre.
  • Los resbalones y caídas son frecuentes, especialmente en temporadas donde la nieve comienza a derretirse y las rocas se aflojan.
Montaña nevada en la distancia, densos árboles verdes en una ladera, un lago azul en primer plano y cielo despejado. Un bote con dos personas
Expertos y autoridades reiteraron que la falta de experiencia y el desconocimiento de las condiciones del monte Shasta pueden convertir una excursión en una situación de alto peligro, subrayando la necesidad de preparación y equipos adecuados (@Larry Richardson)

El caso de la sobreviviente del monte Shasta, divulgado primero por CBS News, se suma a la lista de advertencias sobre la exigencia y los peligros de la alta montaña en la región occidental de Estados Unidos.

La rápida reacción de los equipos de rescate, la colaboración entre escaladores y la fortaleza física de la accidentada permitieron que el episodio no tuviera consecuencias fatales, aunque el riesgo permanece para quienes subestiman las dificultades de un entorno tan extremo.

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