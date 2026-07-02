Más de 50 víctimas y nueve detenidos: así operaba una red de explotación sexual de menores en Los Ángeles

Adolescentes en situación vulnerable fueron rescatadas durante un despliegue policial que reveló el alcance de una red de explotación en el sur de la ciudad (@FOX 11 Los Angeles)

La madrugada del miércoles, como detalló The New York Times, evidenció la dimensión del tráfico sexual de menores en Los Ángeles. Una operación conjunta de agencias federales y locales resultó en la detención de nueve personas vinculadas a la explotación de niñas de hasta 14 años en un tramo de 5,6 kilómetros de la calle Figueroa, conocido como “the Blade”.

La acción, denominada Operation Broken Blade, permitió desmantelar una organización ligada a la Hoover Criminal Gang, que durante años reclutó y sometió a decenas de menores mediante métodos de violencia, drogas y amenazas. El caso fue elevado a la justicia federal bajo la ley RICO, con más de 50 víctimas identificadas.

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En ese mismo corredor, historias como la de Ana —quien fue reclutada por una red de trata a los 13 años y cuya experiencia fue documentada en profundidad por The New York Times Magazine— ilustran el drama diario de cientos de adolescentes atrapadas en un ciclo de explotación y abandono.

La acusación judicial se apoya en una normativa federal diseñada para perseguir estructuras delictivas organizadas y ampliar las penas para los implicados (@KTLA 5)

El origen de las víctimas y el entramado de captación

Según reveló The New York Times, la mayoría de las víctimas provenía del sistema de acogida del condado de Los Ángeles.

Otras habían huido de sus hogares y enfrentaban precariedad económica y emocional cuando fueron contactadas por los traficantes, quienes utilizaban redes sociales para atraerlas con promesas de lujos y protección.

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La acusación sostiene que, una vez reclutadas, las menores eran marcadas con tatuajes en el rostro, cuello y glúteos con los apodos y símbolos de los explotadores, consolidando así la sumisión y el control. Los acusados también suministraban anfetaminas y oxicodona para inducir adicciones y asegurar la dependencia total de las víctimas.

Bill Essayli, fiscal federal, afirmó que “el número real de víctimas podría ser mucho mayor”. Detalló que cada nuevo arresto permite acceder a celulares y pruebas que amplían el alcance de la investigación, permitiendo descubrir más casos de explotación.

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Las autoridades identificaron este establecimiento como uno de los espacios utilizados para mantener y explotar a las víctimas bajo control criminal (@KTLA 5)

La estructura criminal y la respuesta policial

Las autoridades identificaron a seis de los detenidos como miembros de la Hoover Criminal Gang, organización que controla parte del sur de Los Ángeles y el corredor Figueroa.

El grupo, surgido en los años sesenta, no solo gestionaba la captación y explotación de menores, sino que dominaba moteles y puntos clave para operar con impunidad.

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Uno de los detenidos es Mukeshkumar Rambhai Ahir, gerente del motel Stadium Inn & Spas, señalado por reservar habitaciones para el uso de los traficantes y beneficiarse económicamente. La detención de Ahir se realizó junto con la de otros miembros clave, y fue confirmada por ABC7.

El gerente del motel enfrenta cargos por facilitar habitaciones y obtener beneficios económicos a partir del tráfico de menores (@KTLA 5)

El operativo contó con la participación de Homeland Security Investigations, la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

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El uso de la ley RICO permitió a los fiscales imputar cargos de crimen organizado, tráfico sexual de menores y lavado de dinero, lo que incrementa las penas para los acusados.

Datos clave de la operación:

“The Blade” es uno de los principales focos nacionales de trata de memores.

Los acusados enfrentan una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

La acción se suma a operativos anteriores, como el que en agosto llevó a la imputación de 11 miembros de la pandilla Hoover.

El expediente incluye testimonios sobre explotación sistemática, cuotas nocturnas y castigos físicos severos ante incumplimientos.

La agencia federal desempeñó un papel central en las pesquisas y la coordinación de las acciones de inteligencia durante el operativo (REUTERS/Aaron Schwartz)

El ciclo de la trata contado desde dentro: la historia de Ana

Ana es una joven cuya historia fue reconstruida por The New York Times Magazine y que se convirtió en un símbolo de las víctimas de explotación sexual infantil en el corredor de Figueroa. Su testimonio permite comprender el funcionamiento real de las redes de trata y la dificultad para romper ese ciclo.

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Ana fue reclutada a los 13 años, junto a su hermana de 11, después de escapar del sistema de acogida del condado de Los Ángeles. Una supuesta amiga contactada por Instagram las llevó a un motel, donde la primera noche ya debían entregar USD 800 cada una, obtenidos a través de la prostitución. Ana recuerda cómo, desde el principio, la rutina se volvió mecánica y la calle una trampa de la que no podía salir.

Con el tiempo, Ana aprendió a sobrevivir en “the Blade”: debía acercarse a los autos por el lado del pasajero, cobrar antes de subir y regresar cada media hora para cumplir con la cuota, que llegó a superar los USD 1.200 diarios. Según relató la propia Ana, fue explotada por al menos 17 personas distintas y trasladada por varias ciudades, aunque siempre volvía a Figueroa.

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La violencia era cotidiana. Las menores eran vigiladas de cerca y, en ocasiones, otras chicas las robaban o agredían para alcanzar sus propias cuotas. Ana sufrió lesiones físicas graves, adicciones inducidas y el abandono de su familia y de las instituciones. Incluso cuando intentó reconstruir su vida con ayuda de la organización Run 2 Rescue, que ofrece un entorno seguro y terapéutico, las secuelas emocionales y la falta de contención la llevaron a recaer en el circuito de la trata.

En palabras de la periodista Emily Baumgaertner Nunn, “la mayoría de las menores rescatadas termina regresando con sus traficantes, ya sea por miedo, dependencia emocional o falta de alternativas reales”. El caso de Ana muestra cómo, para muchas víctimas, “the Blade” termina siendo el único lugar donde se sienten parte de algo, aunque esa pertenencia esté marcada por el abuso y la explotación.

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Una joven relató a The New York Times Magazine cómo, pese a varios intentos de rescate, terminó volviendo a la calle Figueroa, reflejando la dificultad de romper el ciclo de explotación en esa zona de la ciudad (REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

Violencia extrema y métodos de sometimiento

La acusación federal describe episodios de violencia física y psicológica. Cameron Lockett, de 23 años, fue acusado de golpear a una víctima en la espalda, arrancarle un trozo de la mejilla de una mordida y presionarla para mentir al personal médico.

Caleed Mouton, de 26 años, obligó a una menor a abortar y la forzó a retomar la explotación sexual pocas horas después. Otro de los implicados, Jorge Melendez, de 23 años, golpeó y arrastró a una niña de 14 años por no alcanzar la cuota impuesta.

El fiscal Essayli calificó el sistema de “absolutamente repugnante y horroroso”. El jefe de LAPD, Jim McDonnell, aseguró que la prioridad es “proteger a las víctimas, responsabilizar a los traficantes y restaurar la dignidad y seguridad en el corredor”.

Una gráfica muestra las caras de 19 individuos identificados como objetivos de una red de tráfico sexual en Figueroa Street, Los Ángeles, de los cuales nueve fueron detenidos. (U.S. Attorney’s Office)

Impacto institucional y nuevas medidas

La operación se produjo nueve meses después de una investigación de The New York Times que expuso la magnitud de la trata en la ciudad.

Tras la publicación, autoridades locales y del condado lanzaron nuevas iniciativas para endurecer penas y reforzar la protección de víctimas. Solo en el último año, la policía rescató a más de 50 menores del corredor Figueroa; la cifra de niñas identificadas en 2026 ya supera las 70.

El caso sigue abierto y se esperan nuevas revelaciones a medida que avance la revisión de pruebas y testimonios. La magnitud de la estructura desarticulada y el perfil de las víctimas reactivaron el debate sobre la eficacia del sistema de acogida y la necesidad de políticas más estrictas contra la trata de menores en Estados Unidos.