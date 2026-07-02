Récord de viajes en EE. UU. por el 4 de julio: consejos para evitar el caos en ruta y qué recomiendan las autoridades

Más de 61 millones de personas viajarán por carretera en Estados Unidos durante el feriado del 4 de julio, según la AAA (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Millones de personas en Estados Unidos se preparan para el feriado del 4 de julio con más de 61 millones de viajes por carretera previstos, en un contexto de calor, congestión y mayor riesgo de fallas mecánicas, según la AAA y datos citados por AP News.

Las previsiones de la AAA indicaron que más de 61 millones de estadounidenses viajarán por carretera durante el fin de semana, con trayectos promedio superiores a 280 kilómetros (176 millas). La cifra total de viajeros supera los 72 millones al sumar medios aéreos y otros.

PUBLICIDAD

AP News informó que este volumen de tráfico, junto con las altas temperaturas y el encarecimiento del combustible, elevó la probabilidad de fallas mecánicas y aumentó la demanda de auxilio vial.

Las asociaciones automovilísticas señalaron que uno de cada cinco habitantes del país se trasladará a destinos turísticos, familiares o de descanso.

Efectos del calor en los vehículos

Voceros de Nissan Americas dijeron a AP News que el calor extremo puede afectar el rendimiento del motor, la vida útil de los sistemas de aire acondicionado y la integridad de los neumáticos, en especial en rutas interestatales con asfalto recalentado.

PUBLICIDAD

El volumen de viajes por carretera en el 4 de julio supera los 72 millones de viajeros al sumar vuelos y otros medios de transporte (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

James Mastronardi, gerente de evaluación y pruebas de la automotriz, detalló que la revisión de la presión de los neumáticos, los niveles de aceite y refrigerante, y el estado de la batería son pasos necesarios para reducir riesgos.

“Un chequeo previo puede evitar situaciones de varado bajo el sol, donde la asistencia puede demorar más de lo habitual”, afirmó.

En ese escenario, AP News señaló que la congestión, el calor y el costo del combustible elevan el riesgo de desperfectos mecánicos y complican los tiempos de respuesta del auxilio vial, con más vehículos en ruta y mayor exposición al sol durante esperas prolongadas.

PUBLICIDAD

Cuándo viajar y qué llevar

Las recomendaciones técnicas incluyeron planificar el viaje para evitar los horarios de mayor congestión, en especial entre el mediodía y las 21:00 del miércoles previo al feriado y durante la tarde del viernes.

Las autoridades de tránsito advirtieron que los embotellamientos podrían duplicar los tiempos normales de viaje y aumentar el riesgo de incidentes por fatiga, distracción o fallas técnicas.

PUBLICIDAD

La AAA y AP News advirtieron que el calor, la congestión y el combustible caro elevan el riesgo de fallas mecánicas y la demanda de auxilio vial (REUTERS/Rebecca Noble)

La AAA sugirió viajar con el tanque al menos a la mitad, llevar agua y alimentos, y sumar un kit con elementos de emergencia como cables de arranque, linterna, botiquín y herramientas básicas. La hidratación y la previsión de suministros fueron señaladas como claves para reducir riesgos durante esperas prolongadas.

Tecnología y conectividad

En muchos casos, el calor afecta no solo a los ocupantes, sino también a los sistemas electrónicos y de climatización. Modelos recientes de Nissan incorporan tecnologías para ventilar el habitáculo de manera automática antes de encender el motor y sistemas de monitoreo de la presión de los neumáticos para anticipar desperfectos en jornadas calurosas.

PUBLICIDAD

Ponz Pandikuthira, director de producto de Nissan Americas, subrayó a AP News que la conectividad a bordo y la posibilidad de acceder a reportes de tráfico y clima en tiempo real son recursos cada vez más valorados por los viajeros.

Precios, alquileres y combustible

El contexto de 2026 sumó presión sobre los viajes por carretera. Según cifras citadas por AP News, el precio del alquiler de automóviles subió 10% respecto del año anterior, mientras la gasolina se mantuvo en máximos de los últimos cuatro años.

PUBLICIDAD

Esto empujó a más personas a recurrir a vehículos propios y a priorizar rutas terrestres, con mayor carga sobre la red vial y el auxilio.

En paralelo, la demanda de asistencia por fallos como sobrecalentamiento del motor, pinchazos y descargas de batería creció de forma sostenida en las semanas previas al feriado, de acuerdo con el mismo reporte.

PUBLICIDAD

La AAA recomendó viajar con el tanque al menos a la mitad y llevar agua, alimentos y un kit de emergencia para las esperas prolongadas (REUTERS/Hannah Beier)

Cómo reducir consumo y riesgos

El consumo eficiente y la preparación técnica fueron ejes de la estrategia recomendada por las automotrices. Nissan aconsejó retirar equipaje innecesario, cerrar ventanillas a altas velocidades y mantener una velocidad moderada: manejar a 120 km/h (75 mph) puede incrementar el consumo hasta 14% respecto de 105 km/h (65 mph).

La empresa también sugirió revisar los sistemas de refrigeración y mantener el parabrisas limpio para asegurar la visibilidad, en especial en trayectos largos con polvo o insectos.

PUBLICIDAD

La hidratación cobró importancia en este contexto. Autoridades y fabricantes insistieron en llevar suficiente agua y bebidas isotónicas para todos los ocupantes, además de alimentos no perecederos o conservadoras con comida fresca, para evitar malestares y pérdida de concentración.

Respecto de la oferta de vehículos, la automotriz japonesa indicó que dos tercios de sus unidades ensambladas en Estados Unidos se destinan al mercado local, con modelos como Rogue, Pathfinder y Frontier diseñados para viajes familiares, de aventura o de larga distancia.