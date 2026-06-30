Alerta de atascos en Nueva York por el partido entre Francia y Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial

Nueva York prevé tráfico intenso y atascos por el partido Francia-Suecia del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

La ciudad de Nueva York se prepara para una jornada marcada por el tráfico intenso y atascos debido al enfrentamiento entre Francia y Suecia en el marco de la Copa Mundial Masculina de la FIFA, que se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, conocido oficialmente por la FIFA como el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey. Desde primeras horas del martes, miles de aficionados se movilizarán hacia el recinto deportivo, generando una presión considerable sobre las principales arterias de Manhattan, especialmente en la zona de Midtown.

Las autoridades municipales han advertido que los efectos del operativo especial comenzarán a notarse desde las 11 de la mañana, varias horas antes del inicio del encuentro programado para las 17:00. Las previsiones apuntan a que la movilidad en el área central sufrirá una ralentización significativa, ya que se implementarán corredores exclusivos para autobuses lanzadera, se cerrarán calles y habrá una concentración de personas en torno a Penn Station, principal centro de conexiones ferroviarias.

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La congestión vehicular será especialmente notoria en los accesos y alrededores de Penn Station, donde se espera que miles de aficionados acudan para tomar trenes y autobuses hacia el estadio. El flujo de vehículos privados y transporte público se verá condicionado por una serie de restricciones y desvíos que afectarán tanto a residentes como a quienes transiten por la ciudad por motivos laborales o turísticos. Las autoridades recomiendan considerar rutas alternativas y prever retrasos superiores a los habituales en Midtown durante toda la jornada.

Las autoridades de Nueva York advirtieron que el operativo especial por Francia-Suecia comenzará a sentirse desde las 11 de la mañana en Midtown Manhattan (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El servicio de NJ Transit en Penn Station sufrirá modificaciones sustanciales con el objetivo de facilitar la llegada y salida de los espectadores del partido. Entre las 12:29 y las 16:18, solo podrán acceder a los trenes quienes dispongan de un boleto para el partido Francia-Suecia. Esta medida busca evitar aglomeraciones y garantizar un flujo ordenado de pasajeros hacia el MetLife Stadium. Quienes no cuenten con boleto deberán utilizar el servicio PATH desde la calle 33 hasta Hoboken o Newark Penn Station para conectar con otros destinos, ya que la entrada a Penn Station estará estrictamente controlada.

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Tras el partido, el acceso a Penn Station volverá a estar limitado para priorizar la llegada de trenes con aficionados que regresan del estadio. En concreto, los trenes con dirección este hacia Manhattan finalizarán su recorrido en Newark Penn Station o Newark Broad Street desde las 19:10 hasta aproximadamente las 22:14. Durante este periodo, los pasajeros habituales deberán planificar rutas alternativas, ya que el tránsito ferroviario hacia Manhattan estará restringido principalmente para los asistentes al evento deportivo.

Pese a estas limitaciones, tanto los servicios de autobús de PATH como los de NJ Transit seguirán operando para el resto de pasajeros, permitiendo cierta movilidad en la red de transporte público. Sin embargo, las autoridades insisten en la necesidad de prever tiempos de viaje más largos y posibles desvíos, especialmente en las horas previas y posteriores al partido. El objetivo es garantizar la seguridad y un desplazamiento eficiente para los miles de asistentes sin colapsar el sistema de transporte de la ciudad.

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Tras el partido del Mundial, los trenes hacia Manhattan finalizarán en Newark entre las 19:10 y las 22:14 para priorizar a los aficionados (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

En el entorno de Penn Station y el área de Midtown Manhattan, se producirán cierres de calles que modificarán sustancialmente la circulación habitual. Estos cierres están programados para comenzar, a más tardar, a las 11 de la mañana, coincidiendo con la llegada de los primeros aficionados y la organización de las filas para acceder a los trenes y autobuses con destino al estadio. Las calles afectadas serán la calle 33 entre la Sexta Avenida y la Octava Avenida, así como la calle 32 entre la Sexta Avenida y la Séptima Avenida.

La mayoría de estas calles reabrirán poco después del inicio del partido, aunque la calle 33, entre la Séptima y la Octava Avenida, permanecerá cerrada hasta tres horas después de la conclusión del encuentro, según la oficina del alcalde. Estas restricciones buscan facilitar el acceso y salida de la multitud concentrada en la zona, minimizando riesgos y permitiendo una evacuación ordenada tras el evento.

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Para atender la demanda de transporte hacia el estadio, la ciudad ha habilitado corredores especiales para autobuses lanzadera que funcionarán desde tres puntos estratégicos de recogida en Midtown. Los poseedores de entradas para el partido podrán utilizar estos autobuses, que contarán con rutas exclusivas entre las 11 de la mañana y hasta tres horas después del partido, lo que conlleva el cierre adicional de calles y carriles al tráfico regular.

Entre los tramos afectados destacan la calle 42 desde la Primera hasta la Duodécima Avenida, dos carriles a lo largo de la Sexta Avenida desde la calle 42 hasta la 59, dos carriles de la Quinta Avenida en el mismo tramo, así como la calle 40 Oeste entre la Octava y la Undécima Avenida y la calle 41 Oeste entre la Octava y la Décima Avenida. Estos corredores permitirán que los autobuses circulen sin obstáculos, asegurando la llegada puntual de los aficionados al estadio y su posterior regreso a la ciudad.

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Otra medida relevante es la restricción de entregas en camión en Midtown durante el operativo. Desde las 11:00 hasta las 22:00, los camiones de reparto tendrán prohibido circular entre la calle 30 y la calle 60, una franja que abarca buena parte de la zona céntrica. No obstante, las entregas con vehículos más pequeños, como coches, furgonetas y bicicletas, estarán permitidas, de acuerdo con la información difundida por la alcaldía. Además, se contemplan excepciones para vehículos de emergencia, servicios y proveedores esenciales que operen dentro de la zona afectada.

Esta combinación de restricciones y operativos especiales tiene como objetivo gestionar el flujo de decenas de miles de personas y vehículos, minimizando los riesgos y facilitando el desarrollo seguro del evento deportivo internacional. La colaboración ciudadana y la anticipación en los desplazamientos serán clave para enfrentar una jornada que promete alterar profundamente la rutina de la ciudad durante varias horas.

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