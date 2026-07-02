Este 4 de julio podría ser el más caluroso de la historia en algunas partes de Estados Unidos

Estados Unidos afronta un 4 de julio con una ola de calor que podría convertir la fecha en la jornada festiva más calurosa de su historia reciente (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)

Este 4 de julio, Estados Unidos se enfrenta a lo que podría ser su jornada festiva más calurosa en la historia reciente, con más de 300 temperaturas récord pronosticadas en distintos puntos del país. Una ola de calor masiva ha colocado a más de la mitad del territorio nacional bajo una cúpula de calor, fenómeno caracterizado por una alta presión atmosférica que atrapa el aire caliente cerca de la superficie, intensificando el calor y dificultando su disipación.

Meteorólogos anticipan que entre las máximas diurnas y las mínimas nocturnas —que no bajarán lo suficiente para ofrecer un respiro— podrían superarse marcas históricas en más de 300 lugares para el sábado, un panorama que amenaza con dejar huella en los registros climáticos de la nación.

PUBLICIDAD

Las previsiones señalan que el calor extremo se extiende desde el Medio Oeste hasta la Costa Este, y se espera que las temperaturas alcancen los tres dígitos (más de 37,7 ℃) en ciudades densamente pobladas como Nueva York y Washington D.C. El índice de calor, que combina temperatura y humedad, se prevé aún más elevado, incrementando el riesgo para la salud de millones de personas.

Según la meteoróloga Nikki Nolan, se esperan más de 100 récords de temperaturas máximas diurnas y más de 200 de mínimas cálidas nocturnas hasta el sábado, con algunas marcas que podrían romper registros de hace más de un siglo. En varias ciudades, las temperaturas estarán entre 20 y 30 grados por encima del promedio habitual para esta época del año.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, las autoridades han intensificado las medidas de emergencia y las advertencias a la población. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió a los más de ocho millones de habitantes sobre las “condiciones extremadamente peligrosas” y recomendó permanecer en casa y evitar exponerse al calor.

Por primera vez, la ciudad desplegó furgonetas con personal de enfermería y paramédicos para distribuir agua, electrolitos y protector solar, así como para realizar controles de salud, transportar personas a centros de climatización y hacer visitas a domicilio a ciudadanos vulnerables. Además, se abrieron centros de climatización en los cinco distritos de la ciudad.

PUBLICIDAD

La cúpula de calor cubre más de la mitad de Estados Unidos y podría impulsar más de 300 récords de temperatura entre máximas diurnas y mínimas nocturnas (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

En Washington, D.C., el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor extremo para el jueves y viernes, con máximas de hasta 39,4 ℃, y una previsión de 38,3 ℃ para el sábado 4 de julio. De cumplirse este pronóstico, se superaría el récord histórico de calor para esa fecha, registrado en 1919. La alcaldesa Muriel Bowser instó a la población y visitantes a planificar con anticipación, buscar sombra y limitar el tiempo al aire libre, especialmente en el contexto de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia nacional.

Filadelfia y otras ciudades también han tomado medidas preventivas. En la ciudad del amor fraternal, los organizadores decidieron acortar el desfile de Homenaje a la Independencia previsto para el viernes, priorizando la seguridad de los asistentes. Mientras tanto, en Nashville, donde se esperan máximas de 38 ℃ y sensaciones térmicas de hasta 45,5 ℃, las patrullas de seguridad comenzaron a repartir agua embotellada fría a la población sin hogar durante las horas de mayor exposición solar.

PUBLICIDAD

El calor extremo también ha provocado adaptaciones y cambios en los eventos festivos. En Nueva York, el alcalde hizo un llamado a seguir el ejemplo de quienes planean casarse en recintos cerrados como el Madison Square Garden para evitar riesgos innecesarios. En Washington D.C., las celebraciones por el Día de la Independencia contemplan más fuegos artificiales que en años anteriores, pero las autoridades advierten sobre la necesidad de extremar precauciones debido al intenso calor. El Servicio de Parques Nacionales recordó en sus redes sociales la importancia de mantenerse hidratado, descansar a la sombra, usar sombrero y protector solar, y conocer los límites personales para evitar complicaciones.

Los expertos advierten que la combinación de altas temperaturas y humedad eleva el riesgo de agotamiento y golpe de calor, con mayor impacto en niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

En el oeste del país, la situación se agrava por la sequía y los fuertes vientos, que han avivado incendios forestales devastadores en zonas de Utah y el sur de Colorado. Por ello, se han emitido alertas por riesgo extremo de incendios, sumando una amenaza adicional a la ola de calor.

PUBLICIDAD

Los efectos y riesgos para la salud asociados a la cúpula de calor son múltiples y potencialmente letales. La combinación de altas temperaturas y humedad impide que el cuerpo humano se enfríe eficazmente, ya que el sudor no se evapora con normalidad, lo que incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

El calor representa la principal causa de muertes vinculadas al clima, afectando de forma especial a personas mayores y otros grupos vulnerables. Las señales de alerta incluyen fatiga, mareos, calambres musculares y malestar estomacal; si estos síntomas se presentan tras la exposición al sol, podría tratarse de agotamiento por calor. En casos más graves, como el golpe de calor, la alteración del estado mental y la confusión requieren atención médica urgente.

PUBLICIDAD

La dramática realidad de los riesgos quedó reflejada en incidentes recientes. Un niño que participaba en una ceremonia previa a un partido de los St. Paul Saints en Minnesota comenzó a desmayarse tras haber estado expuesto al sol todo el día.

El jardinero Walker Jenkins lo retiró del campo y fue atendido por el preparador físico y paramédicos, recuperándose posteriormente en su hogar. Este caso ilustra la vulnerabilidad especial de niños, quienes por su fisiología presentan temperaturas corporales más altas, frecuencias cardíacas elevadas y menor capacidad de sudoración, factores que incrementan el riesgo durante olas de calor.

PUBLICIDAD

La ola de calor que afecta a Estados Unidos no solo desafía los récords climáticos, sino que pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la conciencia ciudadana ante un fenómeno cuyos riesgos, según los expertos, no deben subestimarse.