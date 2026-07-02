Dallas pone a prueba su nuevo centro de operaciones con un mega despliegue de seguridad para Australia-Egipto en Arlington

El Centro de Operaciones de Emergencia del condado de Dallas comenzó a coordinar el operativo del Mundial FIFA 2026 con foco en el partido Australia-Egipto por los 16avos de final (REUTERS/Issei Kato)

El Centro de Operaciones de Emergencia del condado de Dallas inició su actividad como núcleo de coordinación para el Mundial de la FIFA 2026, con foco en el partido Australia-Egipto que se jugará mañana a las 15:00 en Argentina y 13:00 en Dallas, en el estadio de Arlington, por los 16avos de final.

La instalación, resultado de una inversión de USD 26,2 millones, está equipada para sostener operaciones ininterrumpidas durante cinco días, por encima del estándar habitual de 72 horas que rige en otros complejos del país.

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Ubicado en la intersección de la autopista 183 y Mockingbird Lane, el edificio reúne a unas 200 personas de más de 30 agencias federales, estatales y locales, entre ellas cuerpos policiales, bomberos, responsables de emergencias y organismos de transporte.

Logística y seguridad para el torneo

El nuevo centro de Dallas demandó una inversión de USD 26,2 millones y puede sostener operaciones durante cinco días, por encima del estándar de 72 horas (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

El despliegue se justificó por la magnitud del evento deportivo y por su desafío logístico y de seguridad para el norte de Texas.

La estructura, diseñada por KAI, incorporó tecnología y espacios flexibles para facilitar decisiones rápidas y coordinadas durante eventos críticos.

Entre sus características, se destacó la capacidad de resistir vientos de hasta 250 mph (402 km/h), conforme a la norma ICC 500-2020 para refugios contra tormentas, y la inclusión de sistemas redundantes de energía, telecomunicaciones y servicios sanitarios para asegurar la continuidad operativa.

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El efecto inmediato de la apertura del centro se reflejó en el operativo de seguridad desplegado para el partido entre Inglaterra y Croacia en Arlington.

La movilización de hinchas y la presencia de altas temperaturas obligaron a intensificar los controles de acceso, reforzar la coordinación de transporte y elevar las precauciones sanitarias ante posibles incidentes por calor extremo.

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El partido entre Inglaterra y Croacia en Arlington activó controles de acceso, refuerzo del transporte y medidas sanitarias por calor extremo (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

Para ese encuentro, las autoridades implementaron controles exhaustivos en los ingresos, revisiones minuciosas de pertenencias y restricciones para ciertos objetos, como banderas, en sectores específicos del estadio.

La apertura anticipada de puertas y la activación de trenes y lanzaderas cinco horas antes del inicio del partido facilitaron el traslado de miles de aficionados y evitaron congestionamientos en los accesos.

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Durante el encuentro, las autoridades recomendaron a los asistentes hidratarse y buscar sombra, ante un índice de calor previsto de 43°C.

La experiencia previa con incidentes sanitarios llevó a reforzar los puestos de asistencia médica y a establecer procedimientos de derivación rápida para casos de deshidratación y golpes de calor.

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Capacidad operativa del centro

El complejo está preparado para funcionar de manera autónoma gracias a la implementación de energía de respaldo, almacenamiento de agua y procedimientos específicos para aislar sectores que no cumplen con los requisitos más estrictos de protección.

El predio también fue adaptado para recibir hasta 250 vehículos, con espacios diferenciados para funcionarios, medios y público general.

El nuevo centro de operaciones permite la comunicación directa entre las agencias involucradas en la seguridad y la gestión de multitudes.

Su infraestructura garantiza que, incluso en condiciones adversas, los servicios críticos permanezcan activos y coordinados.

Comunidad y adaptación ante grandes eventos

El centro de emergencia de Dallas puede resistir vientos de hasta 250 mph y cuenta con sistemas redundantes de energía, telecomunicaciones y servicios sanitarios (REUTERS/Claudia Greco)

La presencia del Mundial impulsó además la organización de puntos de encuentro temáticos en el área de Dallas-Fort Worth, donde comunidades de hinchas de Inglaterra y Croacia se congregaron en locales y villas adaptadas para la ocasión.

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Adriatica Village, en McKinney, y el pub The Londoner, en Addison, se consolidaron como referencias para los aficionados y reforzaron la dimensión social de la cita deportiva.

El operativo logístico incluyó medidas para garantizar el ingreso ordenado, la movilidad segura y la gestión de emergencias en el estadio y sus alrededores.

Las restricciones al estacionamiento, junto con las tarifas elevadas y la regulación del acceso vehicular, formaron parte de la estrategia para evitar saturaciones y facilitar la labor de los equipos de seguridad y emergencias.

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