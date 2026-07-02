Chocolatería de dos hermanas venezolanas en Miami es elegida entre las mejores de EE. UU.: historia, sabores y orgullo latino

La chocolatería de Miami nació de la herencia venezolana de las hermanas García Nevett y de su búsqueda por recrear los dulces de su infancia (garcianevett.com).

Garcia Nevett Chocolatier de Miami fue seleccionada entre las mejores chocolaterías del país por la lista 10 Best de USA Today. El emprendimiento, liderado por Isabel y Susana García Nevett, abrió su primera tienda física en 2018 en la 57th Avenue de South Miami, tras años de trabajo desde sus cocinas y, más tarde, en una cocina comercial.

Con una marcada influencia de su infancia, de los dulces que consumían y de su herencia venezolana, las hermanas consolidaron su lugar en el negocio chocolatero y atraen a cientos de clientes con su propuesta de chocolates de albaricoque con ron, lima con tequila, caramelo con chile, anís y muchos más.

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De la arquitectura y el periodismo a la chocolatería

Según la biografía publicada en el sitio web oficial de la chocolatería, Susana García nació en Caracas, Venezuela. Se formó en la academia culinaria Le Cordon Bleu de París y luego regresó a su país para dedicarse a la arquitectura.

Movida por su deseo de recrear los dulces de su infancia, creó su primer bombón de caramelo crujiente de panal bañado en chocolate. Perfeccionó su técnica y junto a su hermana Isabel fundó Latitud 10 en Caracas. Un año después, se mudó a Miami y creó Cacao Art.

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Por su parte, Isabel García, también nacida en Caracas, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Kent y la London School of Economics, en Inglaterra. Durante ese tiempo, su interés por la cocina se intensificó. Al regresar a Venezuela, trabajó como periodista para El Universal y, más tarde, se sumó al primer proyecto chocolatero junto a Susana.

Tras la partida de su hermana a Miami, Isabel continuó con Latitud 10 por su cuenta, colaboró como columnista gastronómica en El Nacional y como editora de una guía de restaurantes en línea. En 2012, se unió a Susana en Cacao Art. Tras el éxito, abrieron su primera tienda física y la llamaron Garcia Nevett Chocolatier de Miami.

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Ninguna de las dos contaba con experiencia en el mundo empresarial al iniciar. No obstante, Susana aplicó su formación en arquitectura al diseño, empaque y organización de la tienda, mientras que Isabel aportó sus habilidades en comunicación y relaciones públicas.

Ambas se encargan de todas las áreas del emprendimiento, desde la elaboración de productos hasta la atención y búsqueda de clientes. Isabel afirmó en GrowBiz: “Bromeamos diciendo que medio cerebro y medio cerebro hacen un todo, pero nos complementamos de maravilla”.

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Cacao Art fue el emprendimiento que las hermanas desarrollaron en Miami antes de abrir Garcia Nevett Chocolatier (Instagram: @garcianevett)

Emprender en un nuevo país: el camino de las hermanas García

Al instalarse en Miami, adaptaron su manera de trabajar y, motivadas por la variedad cultural local, incorporaron sabores distintos a sus creaciones. “Estamos en Miami, una ciudad tan cosmopolita con influencia latinoamericana. Eso significa jugar con los sabores de Miami”, explicó Isabel García a Miami Herald.

En 2012, Isabel y Susana dieron inicio a Cacao Art en Miami. Elaboraban los productos en la cocina de Susana y ofrecían sus chocolates en mercados y ferias. Recién en 2016, las hermanas García consiguieron su primera cocina comercial, precisaron GrowBiz y Miami Herald.

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Con el crecimiento de su perfil, en 2018 abrieron su primer local y cambiaron la marca a Garcia Nevett Chocolatier de Miami. La elección del nombre reflejó el deseo de resaltar sus raíces familiares y su dedicación al producto.

En GrowBiz, Isabel recordó el camino hasta inaugurar su primer comercio: “Fue toda una aventura: nuestra marca, nuestro modelo de negocio, todo. Decidimos que queríamos hacer algo que reflejara nuestra dedicación a nuestro negocio y el orgullo que sentíamos por nuestros productos, al que le pusimos nuestro nombre”.

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El cacao venezolano en su historia

Las hermanas García crecieron en Venezuela, donde el chocolate formaba parte de la vida diaria. El país, reconocido internacionalmente por su cacao, les brindó la oportunidad de conocer y consumir chocolate de alta calidad desde pequeñas.

“Somos un país productor de cacao, pero también uno de los primeros en elaborar chocolate en el país donde se cultiva. Así que, de pequeñas, comíamos mucho chocolate, chocolate de muy buena calidad”, relató Isabel en GrowBiz.

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De acuerdo con Isabel citada por Miami Herald, la mudanza a Miami representó para ellas la posibilidad de compartir su entusiasmo por el cacao venezolano de origen único: “Queríamos traer algo positivo de Venezuela”.

En su sitio web, las hermanas consignan que su objetivo es “celebrar el cacao venezolano y latinoamericano, así como el chocolate fino, fusionándolos con los sabores del sur de Florida”.

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En la actualidad, las hermanas seleccionan chocolate de productores venezolanos y, en algunas ocasiones, de otras regiones. Con esta materia prima, realizan dulces en múltiples sabores, así como pasteles y galletas, detalló Miami Herald.

Las hermanas García utilizan cacao venezolano de origen con el objetivo de celebrar el chocolate latinoamericano y fusionarlo con sabores locales (Instagram: @garcianevett).

Entre el consumo cotidiano y el lujo: el desafío cultural

Según GrowBiz, al establecerse en Miami, Isabel y Susana García Nevett notaron diferencias marcadas en el consumo de chocolate entre Venezuela y Estados Unidos. En su país de origen, el chocolate era parte de la vida diaria, mientras que en Estados Unidos se percibía como un lujo. Identificar y reducir esa distancia se transformó en el eje central de su propuesta.

El lanzamiento de una chocolatería artesanal presentó retos, especialmente en la percepción de valor. Muchos clientes se sorprendían por los precios y tendían a comparar los bombones hechos a mano con productos industriales de supermercado. Las hermanas entendieron que era necesario explicar el valor del chocolate fino y resaltar su carácter artesanal.

Por ello, Isabel García compara sus chocolates con productos como el vino o el queso de calidad: “Definitivamente es más caro que lo que comprarías en el supermercado. Sabemos que ofrecemos un lujo asequible. Es un producto exclusivo y sofisticado. En nuestra cultura, el amor por el chocolate de buena calidad forma parte de nuestra cultura. Queremos asegurarnos de que la gente lo entienda”.

Por consiguiente, la presentación adquirió un papel central en el negocio, dado que en Estados Unidos, el empaque y el aspecto son importantes para atraer a los clientes. Las hermanas adaptaron su oferta a esta realidad y diseñaron cajas atractivas que convertían sus chocolates en regalos apreciados, señaló GrowBiz.

Las hermanas García Nevett enfocaron su propuesta en reducir la distancia entre el consumo diario de chocolate en Venezuela y la idea de chocolate de lujo en Estados Unidos (garcianevett.com).

Fusión de sabores: Venezuela y Florida en cada chocolate

El medio Miami Herald describió que la propuesta de Isabel y Susana García Nevett se basa en la fusión del chocolate venezolano con ingredientes representativos de Miami y de todo el estado de Florida.

Los clientes pueden elegir una caja de sabores de Florida o personalizarla con opciones como albaricoque con ron, lima con tequila, caramelo con chile, crujiente de mantequilla dorada o el original anís y papelón con semillas de hinojo, azúcar de caña sin refinar y ganache de chocolate negro.

Los precios varían: una caja de nueve piezas de Sabores de Florida cuesta USD 26 y las cajas más grandes se ubican entre USD 45 y USD 62. La caja gourmet de lujo alcanza los USD 240.

El bombón de maracuyá, que se inspira en el jugo de maracuyá de la abuela de las hermanas, fue uno de los primeros que desarrollaron. Es un sabor clásico en Venezuela y se ha convertido en un producto esencial para sus clientes, además de ser premiado con la medalla de oro en los Chocolate Alliance Awards, indicaron The Chocolate Professor y GrowBiz.

Las hermanas García Nevett impulsaron en Miami una propuesta de chocolate fino con cacao venezolano y sabores del sur de Florida como sal marina, miel local y ron de Key West (Instagram: @garcianevett).

Consolidación y nuevos horizontes para Garcia Nevett

Las hermanas tienen una visión del futuro centrada en el desarrollo sostenible de su negocio. Su prioridad es consolidar el equipo, formado sobre todo por mujeres latinas inmigrantes, y brindarles mayor seguridad y mejores beneficios. Planean aumentar las ventas corporativas y consideran oportunidades para tiendas temporales en aeropuertos o en Nueva York, puntualizó GrowBiz.

Para Isabel García, la ambición no se mide en cantidad de locales, sino en continuidad: “Solo queremos asegurarnos de que sea un negocio viable que perdure. No queremos arrasar con 10 millones de tiendas; queremos un negocio sólido que mantenga la calidad y la creatividad”.

Por ello, el crecimiento de la empresa se orienta hacia una mayor presencia en línea y el aumento de obsequios corporativos. Entre los próximos lanzamientos figura un calendario de Adviento y la intención de asociarse con marcas locales para ofrecer sabores nuevos, informó Miami Herald.

Mientras tanto, la tienda de South Miami será el corazón de su negocio. “Se siente como un pequeño pueblo, muy local, con todos los pequeños negocios. Vivimos aquí. Nos encanta el barrio”, expresó Isabel a Miami Herald.