Estados Unidos declara la emergencia federal en su mayor red eléctrica por una histórica ola de calor

El Departamento de Energía declaró una emergencia federal sobre PJM Interconnection por la ola de calor extremo y el riesgo para la red eléctrica de Estados Unidos (PJM Interconnection)

La red eléctrica más grande de Estados Unidos está bajo emergencia federal. El Departamento de Energía (DOE) declaró el 30 de junio de 2026 una emergencia estatutaria sobre PJM Interconnection ante el avance de una ola de calor extremo que eleva la demanda de electricidad a niveles que el sistema no puede garantizar sin intervención directa del gobierno.

La orden, reportada por Reuters, pone en riesgo el suministro de 67 millones de personas en el noreste y centro-este del país durante los primeros días de julio. El DOE actuó bajo la Sección 202(c) de la Ley Federal de Energía, un mecanismo de emergencia que el gobierno federal activa cuando determina que existe una crisis real de confiabilidad eléctrica.

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La entidad PJM Interconnection comunica una alerta de generación máxima para su territorio de servicio en el este de Estados Unidos, programada para el 1 de julio de 2026 (PJM Interconnection)

El secretario de Energía, Chris Wright, lo dijo sin rodeos: “Mantener una energía asequible, confiable y segura en el territorio de PJM no es negociable”, según recogió Reuters.

Qué es PJM y a quiénes sirve

PJM Interconnection es un operador de red eléctrica regional: una entidad que no genera electricidad, sino que coordina el flujo de energía entre plantas productoras, líneas de transmisión y distribuidoras para que la electricidad llegue sin interrupciones a hogares y empresas. Es, en ese sentido, el director de tráfico del sistema eléctrico del este del país.

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Operadores de PJM monitorean el rendimiento y la distribución de la red eléctrica a través de múltiples pantallas en un centro de control de energía, gestionando la estabilidad del sistema (PJM Interconnection)

El mapa de zonas de PJM —que incluye distribuidoras como Dominion, Commonwealth Edison, Baltimore Gas and Electric, PSEG, PPL Electric Utilities y más de una docena de operadores adicionales— ilustra la complejidad del sistema: cada zona tiene su propia empresa distribuidora, pero todas dependen de la coordinación central de PJM para mantenerse estables.

PJM Interconnection coordina el flujo de electricidad entre plantas, líneas de transmisión y distribuidoras en 13 estados y el Distrito de Columbia (PJM Interconnection)

Los 13 estados y el Distrito de Columbia que integran la red

Según PJM, la red cubre todo o parte de 13 estados más el Distrito de Columbia:

Delaware

Illinois

Indiana

Kentucky

Maryland

Michigan

Nueva Jersey

Carolina del Norte

Ohio

Pensilvania

Tennessee

Virginia

Virginia Occidental

El Distrito de Columbia —sede del gobierno federal— completa la lista de jurisdicciones bajo cobertura de PJM y eleva a 67 millones el total de personas que dependen de esta red.

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Las dos órdenes de emergencia del DOE y las tres alertas de PJM

El gobierno federal emitió dos órdenes distintas bajo la Sección 202(c). La primera instruye a PJM a despachar unidades específicas y ordenar su operación según sea necesario para mantener la confiabilidad —lo que permite reactivar temporalmente plantas que normalmente estarían fuera de servicio por regulaciones ambientales.

Un mapa ilustra las áreas de servicio de múltiples compañías eléctricas en la región oriental de Estados Unidos, diferenciadas por colores y abreviaturas, con una leyenda que detalla cada entidad (PJM Interconnection)

La segunda establece que PJM, junto con los propietarios de líneas de transmisión y las distribuidoras, debe recurrir a generación de respaldo como último recurso antes o durante una emergencia de Nivel 3, el escalón más alto de alerta operativa del sistema.

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En paralelo, la cuenta oficial @pjminterconnect publicó el 30 de junio a las 3:09 p.m. que la red activó tres alertas simultáneas para el 1 de julio en toda su área de cobertura:

Alerta de Clima Caluroso (vigente hasta el 3 de julio): notifica a los operadores que las condiciones meteorológicas pueden elevar la demanda de forma sostenida y exige mayor vigilancia del sistema.

Alerta de Generación Máxima : señal de que el sistema deberá operar al límite de su capacidad de producción. Puede activar el mecanismo de Respuesta de Demanda (Demand Response): grandes consumidores industriales o comerciales reducen voluntariamente su consumo a cambio de compensaciones económicas, para aliviar la presión sobre la red.

Alerta de Gestión de Carga: indica que los operadores deben distribuir activamente la electricidad disponible para evitar sobrecargas en tramos específicos del sistema.

El tuit aclaró que estas alertas “no requieren ninguna acción por parte de los clientes”.

El rol de los centros de datos e inteligencia artificial

La ola de calor llega sobre una red que ya opera bajo presión estructural. En mayo de 2026, los propios ejecutivos de PJM advirtieron sobre un “desajuste fundamental entre la velocidad a la que crece la demanda y la velocidad a la que se pueden construir y conectar nuevas plantas”: las nuevas instalaciones de generación tardan el doble en construirse y cuestan el doble que hace una década.

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Los centros de datos de inteligencia artificial son parte central del problema. Las instalaciones de escala hipermasiva —las que procesan modelos como ChatGPT, Gemini o Claude— demandan entre 100 y 300 MW cada una, suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares.

Las proyecciones de PJM ubican la demanda eléctrica entre 159.563 y 162.860 MW, con un pico de 166,3 gigavatios que podría superar el récord estival (PJM Interconnection)

Una concentración especialmente alta de esas instalaciones se ubica en el norte de Virginia, dentro del territorio de PJM, la zona que el mapa identifica como Dominion.

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Los investigadores detectaron además un “efecto isla de calor de datos”: la temperatura superficial del suelo alrededor de estos centros sube en promedio 2 ℃ (3,6 ℉), y en algunos casos hasta 9 ℃ (16,2 ℉). Eso amplifica localmente el calor que ya genera la ola.

Qué hacer si hay un corte de luz durante la ola de calor

Buscar un espacio con aire acondicionado de inmediato; si el hogar pierde electricidad, acudir a centros de enfriamiento públicos o espacios comerciales abiertos.

Beber líquidos con frecuencia , sin esperar a sentir sed.

Usar ropa suelta, liviana y de colores claros , y aplicar protector solar al salir.

Tomar duchas o baños fríos para bajar la temperatura corporal.

Verificar el estado de vecinos y familiares en situación de riesgo , especialmente personas mayores que viven solas.

Nunca dejar niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Seguir las actualizaciones locales de salud y emergencia a través de medios oficiales.