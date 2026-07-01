Estados Unidos

Los matches de Tinder se disparan casi un 60% en Estados Unidos por el Mundial 2026

Los datos internos indican que la actividad creció con fuerza entre el 11 y el 16 de junio frente al mismo período de 2025, en coincidencia con los días de partido y el arribo de turistas

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Dos manos con teléfonos inteligentes y una Copa Mundial FIFA sobre el logo de Tinder; varios corazones rojos flotan desde las pantallas.
Tinder registró casi 60% más de matches en Estados Unidos en los primeros cinco días del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el mundo miraba los goles, Tinder contaba otra cosa: casi 60% más de matches en Estados Unidos en apenas cinco días de Mundial 2026. Los estadios se llenaron de fanáticos de 32 países y también lo hizo la aplicación.

El torneo no solo llenó los estadios —también disparó los swipes. La explicación es relativamente directa. El Mundial se disputa por primera vez en tres países simultáneamente —Estados Unidos, México y Canadá—, lo que concentró en las ciudades sede una masa de turistas internacionales sin precedente.

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Esa combinación de fanáticos lejos de casa, tiempo libre entre partidos y una aplicación de citas en el bolsillo produjo el efecto que los propios datos de Tinder confirman.

Los datos internos de Tinder durante el torneo

Según el Daily Mail, el torneo “no solo une a los fanáticos del fútbol, sino que también ayuda a encender nuevos romances”. La plataforma reportó un aumento del 25% en swipes y una actividad en las ciudades sede que se disparó a medida que usuarios locales y visitantes se conectaron en la app.

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Tinder
La actividad de Tinder entre usuarios internacionales en las ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá subió 47% en promedio durante el Mundial 2026 (REUTERS)

Los picos más pronunciados coincidieron con los días de partido, según recoge The Independent. El período analizado abarca del 11 al 16 de junio, comparado con el mismo lapso de 2025.

En ese tramo, el total de usuarios en Estados Unidos creció más del 15%, los swipes subieron un 25% y los matches rozaron el 60%.

Entre los usuarios internacionales dentro de las ciudades sede —en los tres países anfitriones— la actividad trepó un 47% en promedio, según datos internos de Tinder citados por Fast Company y recogidos por el Dallas Express.

Las ciudades sede donde más creció la actividad

El desglose geográfico muestra una correlación directa entre el calendario deportivo y la actividad en la app. Los tres picos más agudos, según The Independent:

  • Monterrey, México: más del 80% de aumento entre usuarios internacionales, alrededor del partido Suecia vs. Túnez en el Estadio BBVA.
  • Guadalajara, México: 74% de incremento durante el encuentro entre Corea del Sur y Chequia en el Estadio Guadalajara.
  • Boston, Estados Unidos: 47% de alza en torno al partido entre Irak y Noruega.

Los usuarios locales también sumaron al alza: la actividad doméstica en las 16 ciudades sede creció un 22% respecto al año anterior.

El Passport Mode y los países de origen

La función Passport Mode —que permite deslizar perfiles fuera del país de residencia— también registró mayor uso durante el torneo. Las zonas de Nueva York y Nueva Jersey, Los Ángeles y Miami concentraron la mayor parte de esa actividad, según los datos de la plataforma recogidos por The Independent.

Entre los países de origen con más presencia activa en las ciudades sede, Tinder identificó cuatro mercados principales: Gran Bretaña, Brasil, Tailandia y Nigeria.

Lo que Tinder no dice

La empresa describió el fenómeno como parte de una atmósfera de “mezcla de solteros” generada por la llegada masiva de fanáticos internacionales, según el Dallas Express. Pero no publicó datos sobre si esos usuarios buscan relaciones estables o encuentros casuales.

El Passport Mode de Tinder aumentó su uso durante el Mundial 2026, con mayor concentración en Nueva York-Nueva Jersey, Los Ángeles y Miami (REUTERS/Akhtar Soomro)
El Passport Mode de Tinder aumentó su uso durante el Mundial 2026, con mayor concentración en Nueva York-Nueva Jersey, Los Ángeles y Miami (REUTERS/Akhtar Soomro)

Tinder tampoco confirmó si los niveles de actividad se mantendrán una vez que el torneo concluya en julio.

El antecedente de los Juegos Olímpicos de París 2024

El fenómeno no es exclusivo del fútbol ni de este torneo. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, se reportó un aumento del 20% en swipes en Francia y un salto del 103% en el uso del Passport Mode, con la mayoría de los usuarios cambiando su ubicación a París, según recoge The Print.

El Mundial 2026, sin embargo, opera a una escala diferente: 16 ciudades sede repartidas en tres países, millones de fanáticos en tránsito y semanas de competencia por delante. Los datos de Tinder sugieren que los grandes eventos deportivos se están convirtiendo en uno de los motores de crecimiento más predecibles de las aplicaciones de citas aunque la plataforma, por ahora, no haya articulado ninguna estrategia formal en torno a esa tendencia.

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