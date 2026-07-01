Estados Unidos apoyará al Líbano en su ofensiva militar para derrotar al grupo terrorista Hezbollah

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) El acuerdo firmado entre Israel y Líbano intenta cerrar un capítulo de más de cuatro décadas de constante conflicto, si se toma como referencia histórica la aparición en 1982 del grupo terrorista Hezbollah que responde a las órdenes de Irán.

Israel sufrió sistemáticos embates de Hezbollah desde Líbano, y decidió ocupar la zona sur de su territorio para aplacar la ofensiva del grupo proiraní, que coordinaba sus esfuerzos bélicos con la OLP y después con Hamas.

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El conflicto permanente entre Israel y Líbano facilitaba la estrategia de Irán en Medio Oriente, y Donald Trump planteó a Benjamín Netanyahu -líder israelí- y Joseph Aoun -presidente del Líbano- un posible acuerdo de paz que tuviera como principal finalidad anular la existencia de Hezbollah.

Marco Rubio -secretario de Estado- medió la desconfianza sistemática de Israel y Líbano, y en cuatro días de intensas negociaciones en Washington logró cerrar un acuerdo bilateral inédito para Medio Oriente.

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Firma del acuerdo de paz entre Israel y Líbano: en el centro de la imagen está Marco Rubio, que fue clave para pactar un armisticio inédito en Medio Oriente

Pero Hezbollah rechazó el acuerdo, e Irán afirmó que viola el Memorando de Entendimiento (MOU) que hace dos semanas consensuó con Estados Unidos.

“Todo es nulo y sin efecto. Es una humillación, una desgracia, y la renuncia a la soberanía”, aseguró Naim Qassem, líder de Hezbollah.

La interpretación que hizo el terrorista Qassem no se ajusta al texto del MOU. El punto 1 del Memorando, textual, sostiene lo siguiente:

“Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán y sus aliados en la guerra actual, al firmar este MOU, declaran la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo en el Líbano, y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar el uno contra el otro y a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza el uno contra el otro y asegurando la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo en el Líbano y otras disposiciones de este párrafo".

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Hezbollah es una organización terrorista que depende de Irán, y el acuerdo firmado entre Israel y Líbano tiene como principal objetivo terminar con este grupo fundamentalista.

El ejército libanés no tiene suficientes recursos ni preparación para enfrentar a Hezbollah, y Estados Unidos a través del CENTCOM (United States Central Command) apoyará todas las operaciones que ejecute para eliminar al grupo terrorista pro iraní.

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Terroristas de Hezbollah desfilan en el Líbano días antes de la aprobación del acuerdo con Israel

El respaldo del CENTCOM será logístico y con información de inteligencia. No desplegará tropas de Estados Unidos en el terreno, pero actuarán como observadores para determinar si Hezbollah retrocede e Israel respeta las zonas que por un tiempo ocupará en territorio libanés.

El acuerdo entre Israel y Líbano tiene un anexo secreto al que pudo acceder Infobae.

El punto 5 del anexo se refiere a un denominado “Grupo de Coordinación Militar”, que tendría las siguientes funciones:

“Se establecerá un Grupo de Coordinación Militar trilateral con el objetivo de facilitar la coordinación indirecta entre las partes, prevenir incidentes, gestionar la desescalada y supervisar la implementación del acuerdo”.

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La semiótica del anexo esconde ciertas claves del acuerdo de paz.

Estados Unidos tendrá el control estratégico de las operaciones que el ejército libanés ejecutará sobre el terreno, y toda la información de inteligencia -israelí y americana-, será administrada por el CENTCOM.

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Si el Mossad tiene información sobre Hezbollah, esos datos clasificados van al CENTCOM, que finamente entregará al gobierno libanés.

No debería haber contacto directo entre Israel y Líbano, y si es necesaria una intermediación, Rubio tendrá su teléfono abierto para dialogar con Netanyahu y Aoun, el presidente libanés.

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La arquitectura del acuerdo bilateral implica que Estados Unidos apoyará todas las operaciones militares del Líbano, actuará como mediador ante posibles diferencias entre Netanyahu y Aoun, y determinará si se cumplen las etapas del plan para obturar la amenaza de Hezbollah, que es apoyado por Irán y rechaza el proceso de paz.