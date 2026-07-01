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Ucrania volvió a bombardear la refinería rusa de Ufa, situada a más de 1.300 kilómetros de la frontera

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky también reportó un ataque adicional contra una fábrica de componentes para misiles en la región rusa de Penza, situada a unos 600 kilómetros del frente

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La ubicación de la refinería queda a más de 1.300 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania.

Ucrania volvió a lanzar una ofensiva la refinería de petróleo de Ufa, ubicada en la capital de la región de Bashkiria, a más de 1.300 kilómetros de las posiciones ucranianas más cercanas al territorio ruso, según informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Esta refinería ya había sido blanco de las fuerzas ucranianas el pasado 25 de junio, como parte de la campaña de bombardeos de larga distancia que Kiev desarrolla para afectar la industria petrolera de Rusia.

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El mandatario ucraniano señaló que la instalación de Ufa es una de las principales productoras de lubricantes de la Federación Rusa. Zelensky también reportó un ataque adicional contra una fábrica de componentes para misiles en la región rusa de Penza, situada a unos 600 kilómetros del frente.

Cada día, nuestro plan para imponer sanciones ucranianas de largo alcance se está implementando. (...) Agradezco a cada guerrero ucraniano que asegura nuestra precisión de largo alcance“, subrayó vía X el presidente de Ucrania al referirse a una de las campañas militares más exitosas de su bando desde el inicio de la invasión.

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A su vez, se refirió a la necesidad de entablar un diálogo en busca de un acuerdo de paz: “Esta es una respuesta completamente justa a todo lo que Rusia nos está haciendo. Se necesita la paz, y esto es exactamente lo que el liderazgo de Rusia debe comprender. Rusia debe poner fin a su guerra. Y el liderazgo de Rusia tiene todas las oportunidades para hacerlo".

Zelensky: "Se necesita la paz, y esto es exactamente lo que el liderazgo de Rusia debe comprender"
Zelensky: "Se necesita la paz, y esto es exactamente lo que el liderazgo de Rusia debe comprender"

La crisis de combustible en Rusia, inédita para uno de los mayores productores de energía del mundo, comenzó a impactar directamente la vida cotidiana de la población, en medio del quinto año de la invasión a gran escala.

El presidente Vladímir Putin reconoció públicamente la gravedad de la situación, señalando que “persisten los problemas tanto para los automovilistas como para las empresas” y que “todavía hay colas en las gasolineras y encontrar el octanaje adecuado no siempre es fácil”. El líder del Kremlin aseguró que la escasez “no es crítica” y que se trata de un fenómeno “temporal”.

La declaración no logró tranquilizar a conductores en Moscú, una ciudad habitualmente resguardada de las principales crisis económicas del país. “Creo que la situación no es muy buena”, declaró un automovilista entrevistado por The Associated Press mientras aguardaba en una fila, un día después de las palabras televisadas del presidente. “Dicen una cosa en la televisión y en la realidad es otra (...) La gente hace fila en todas partes”, añadió, solicitando no ser identificado por motivos de seguridad.

Un recuento del medio registró más de 50 ofensivas realizadas por Ucrania contra refinerías, depósitos, terminales y otras infraestructuras petroleras en Rusia y en la península de Crimea, anexada por el Kremlin, desde finales de marzo. Varias instalaciones fueron blanco de múltiples ofensivas, como la refinería de Tuapse, en el mar Negro, atacada cuatro veces en poco más de dos semanas.

Varios automóviles hacen cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible, en Sebastopol, Crimea (REUTERS/Archivo)
Varios automóviles hacen cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible, en Sebastopol, Crimea (REUTERS/Archivo)

Como consecuencia, la cantidad de crudo procesado por Rusia para la producción de combustible descendió en junio un 25% respecto al año anterior, situándose en 3,95 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en más de veinte años, según el analista de mercados petroleros Gary Peach de Energy Intelligence. “Las interrupciones son extraordinarias”, afirmó Peach.

La producción de gasolina cayó un 17 por ciento, alcanzando 850.000 barriles diarios frente a los 1,03 millones del año pasado, una cifra insuficiente para cubrir la demanda interna. Rusia exporta solo una pequeña parte de su producción de gasolina.

(Con información de The Associated Press)

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