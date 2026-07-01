El ala progresista del Partido Demócrata sumó otra victoria clave en las primarias de Colorado

La candidata demócrata al Congreso Melat Kiros habla tras ganar la nominación demócrata durante una fiesta de seguimiento de la noche electoral de las primarias, el martes 30 de junio de 2026, en The Broadway, Denver. (Foto AP/Rebecca Slezak)

La socialista democrática Melat Kiros derrotó a la representante federal Diana DeGette en las primarias de la Cámara de Representantes de Colorado el martes, una victoria sorprendente para esta candidata novata frente a una legisladora con casi 30 años en el cargo y un triunfo más para los candidatos progresistas en todo el país.

Kiros, una abogada de 29 años que ahora cursa un doctorado, es la más reciente candidata en surgir del ala izquierda del partido y derrotar a los candidatos respaldados por el establishment. Entre ellos se incluyen dos personas que se autodenominan socialistas demócratas y un progresista que ganaron sus primarias demócratas en Nueva York la semana pasada.

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La victoria de Kiros se suma a un levantamiento incipiente pero evidente, impulsado por la frustración de algunos votantes, que ha inquietado a la dirección del partido. El primer distrito electoral de Colorado abarca la ciudad de Denver, de color azul oscuro, y se espera que Kiros gane en noviembre y llegue al Congreso en enero.

“Estamos ganando de costa a costa”, dijo Kiros ante una audiencia eufórica y al son de las bocinas de aire comprimido. “¡Estamos recuperando nuestro partido y nuestro país!"

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Hubo resultados mixtos para los progresistas en las otras contiendas del martes.

El senador John Hickenlooper logró resistir a un desafío en las primarias por parte de la senadora estatal Julie Gonzales, quien se autodenomina “progresista insurgente”. Y una diferencia más estrecha separó a los dos demócratas que competían por un escaño en la Cámara de Representantes de EEUU en el único distrito indeciso del estado, donde ganó el candidato considerado más progresista, el diputado estatal Manny Rutinel.

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Kiros: “Esto recién empieza”

Nikita Valdez salta de alegría tras el primer reporte de resultados electorales, que mostraba a la candidata demócrata al Congreso Melat Kiros en la delantera, durante una fiesta de seguimiento de la noche electoral de las primarias, el martes 30 de junio de 2026, en The Broadway, Denver. (Foto AP/Rebecca Slezak)

Al subir al escenario bajo un letrero que decía “Poder para el pueblo”, Kiros les dijo a sus seguidores que su victoria les pertenecía a todos ellos.

“Esto es un movimiento”, dijo Kiros. “Esto recién empieza”.

Ante una multitud entusiasmada, que había estado cantando y bailando momentos antes de que ella subiera al escenario, expuso sus planes: llevar la lucha contra “Donald Trump y la oligarquía”, abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), aprobar “Medicare para todos” y poner fin al “genocidio en Palestina”.

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Entre las personas a las que agradeció se encontraban DeGette, por defender los derechos de las mujeres, y el senador Bernie Sanders, quien la respaldó.

Asistentes celebran después de que la candidata demócrata al Congreso Melat Kiros ganara la nominación demócrata durante una fiesta de seguimiento de la noche electoral de las primarias, el martes 30 de junio de 2026, en The Broadway, Denver. (Foto AP/Rebecca Slezak)

DeGette —ella misma una legisladora muy progresista— había conservado cómodamente su escaño en la Cámara de Representantes en Denver durante casi 30 años y contaba con el respaldo de la establecida delegación demócrata de Colorado en la Cámara.

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La titular había argumentado que en este momento se necesita experiencia en el Congreso para combatir a Trump, mientras que Kiros, una ex abogada, acusó a DeGette de ineficacia.

DeGette no habló ni emitió un comunicado después de que se anunciara el resultado de la contienda el martes por la noche.

Hickenlooper se defiende de un desafío de la izquierda

La victoria del senador John Hickenlooper no fue una sorpresa para el mundo político, aunque frenó una ola más amplia de candidatos progresistas que derrotaban a demócratas respaldados por el establishment en todo el país.

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Gonzales, la senadora estatal que desafió al más centrista Hickenlooper, lo había atacado por ser un “incrementalista” y había dicho que anteriormente se había afiliado a los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, pero que su membresía había caducado.

Tras su victoria, Hickenlooper rápidamente centró su atención en Trump y afirmó que nunca había perdido unas elecciones y que no tenía intención de hacerlo en noviembre.

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“Los habitantes de Colorado han vuelto a dejar clara su postura. No vamos a aceptar las promesas incumplidas de Trump ni la emergencia del costo de vida, ni su corrupción constante”, dijo en un video publicado en YouTube.

Rutinel se enfrentará al representante republicano Gabe Evans en una contienda clave para el control de la Cámara de Representantes

El 8.º distrito electoral de Colorado es relativamente nuevo, se extiende desde los suburbios del norte de Denver hasta las zonas agrícolas, y ha cambiado de control partidista en elecciones recientes.

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Gabe Evans ocupa actualmente el escaño, tras derrotar al titular demócrata en 2024.

Los líderes del partido consideraban que Shannon Bird, una ex representante estatal más moderada, era la mejor opción para desafiar a Evans. Sin embargo, Rutinel, quien tenía un historial más progresista, venció a Bird el martes por la noche.

El distrito tiene una gran población hispana y es más pobre que gran parte del resto del estado, y ahí es donde Rutinel, quien es latino, plantó su bandera, argumentando que su historia personal y su agenda económica más agresiva serían más eficaces contra Evans.

“Este es el momento para todos los jóvenes que han tenido las cartas en contra”, dijo Rutinel en su discurso de victoria. “ Voy a trabajar con todo lo que tengo para que esos jóvenes tengan las mismas oportunidades de vivir el sueño americano que yo tuve”.

Los progresistas podrían encontrar un nuevo aliado en la mansión del gobernador

El fiscal general Phil Weiser habla durante una fiesta de seguimiento de resultados electorales de su campaña a gobernador, el martes 30 de junio de 2026, en Denver. (Timothy Hurst/The Denver Post vía AP)

Phil Weiser, el fiscal general del estado, ganó las primarias demócratas el martes y es el favorito para ganar en noviembre. El gobernador demócrata Jared Polis, cuyo mandato está limitado, se retirará tras dos mandatos en los que gobernó con un enfoque más moderado, lo que en ocasiones frenó a los legisladores estatales progresistas.

Weiser, quien anteriormente se desempeñó en las administraciones presidenciales de Barack Obama y Bill Clinton, es considerado más afín al ala izquierda del partido. Michael Bennet, el senador de EE. UU. a quien Weiser venció el martes, probablemente habría traído un cambio similar.

Durante la campaña, Weiser y Bennet tuvieron dificultades para mostrar diferencias significativas en sus agendas políticas y, en cambio, a menudo se atacaron mutuamente sobre quién podría plantarle mejor cara a Trump.

Weiser dejó claro su punto de vista en un discurso de victoria ante seguidores eufóricos que agitaban pancartas y se agolpaban alrededor del candidato.

“Ante una administración Trump despótica e ilegal que intenta intimidarnos y arrebatarnos nuestros derechos y libertades”, dijo Weiser, “ustedes dejaron claro que necesitamos un líder que se defienda y nunca se doblegue”.

Tras su derrota, Bennet se dirigió a sus seguidores. “A veces, el camino más difícil es el correcto, incluso cuando no te lleva a donde esperabas”, dijo.

Entre los tres candidatos que buscaban la nominación republicana se encontraba el diputado estatal Scott Bottoms, un legislador estatal de extrema derecha. La senadora estatal Barbara Kirkmeyer era considerada la republicana más convencional, mientras que Víctor Marx era una especie de candidato impredecible con un pasado ecléctico.

Kirkmeyer y Marx se encontraban en una reñida contienda cuyo resultado era demasiado pronto para determinarlo el martes por la noche.

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