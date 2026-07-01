Fuegos artificiales, controles como en los aeropuertos y un operativo sin precedentes: así será el 4 de julio más vigilado en Washington D.C.

La capital estadounidense se prepara para una celebración nacional con medidas extraordinarias y la participación de miles de visitantes en los espacios icónicos de la ciudad (REUTERS/Nathan Howard)

La ciudad de Washington D.C. desplegará el mayor operativo de seguridad en décadas y retrasará el espectáculo de fuegos artificiales hasta las 23:00, en una celebración inédita por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El evento principal en la capital sumará controles de acceso equivalentes a los de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), actividades paralelas y una agenda adaptada a la magnitud de la efeméride nacional.

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El aniversario marca un hito histórico con una agenda de actos oficiales, actividades culturales y la mayor muestra pirotécnica registrada en la capital (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Seguridad sin precedentes y dispositivos especiales

Por primera vez desde los años posteriores a los atentados del 11-S, Washington D.C. recibirá la categoría de National Special Security Event (NSSE), una distinción que eleva el nivel de vigilancia a estándares de eventos presidenciales.

El jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeff Carroll, afirmó que se desplegarán vehículos de bloqueo, barreras de hormigón, vallas reforzadas y sistemas de control de accesos que no se aplican en celebraciones habituales. La presencia de efectivos se verá aumentada en todos los puntos críticos del perímetro.

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El operativo desplegará tecnología avanzada, barreras físicas y presencia policial reforzada en todos los accesos clave (REUTERS/Cheney Orr)

El acceso al área principal, situada en los terrenos del Monumento a Washington, estará restringido a unas 150.000 personas.

La agente especial Tara McLeese, del Servicio Secreto, aseguró que los asistentes deberán pasar controles similares a los aeropuertos, con magnetómetros y protocolos estrictos. Solo se podrá ingresar con una bolsa transparente de hasta un galón o un bolso pequeño, sin espacios de almacenamiento para objetos prohibidos.

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Scott Brecht, jefe de la Policía de Parques de EE.UU., indicó que quienes participen de la Great American State Fair en el National Mall tendrán la opción de observar los fuegos artificiales desde ese sector, recomendando evitar traslados entre zonas para no enfrentar nuevos controles y eventuales demoras.

El área de observación principal tendrá capacidad limitada y solo quienes lleguen temprano podrán acceder al sector más cercano al espectáculo central (REUTERS/Cheney Orr)

Qué implica que el operativo tenga medidas de seguridad similares a las de la TSA y cómo afectará a quienes asistan

La adopción de controles equiparables a los de la TSA supone una transformación sustancial en la experiencia de los asistentes. En la práctica, estas medidas implican:

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Revisión con magnetómetros: Todos los visitantes deberán atravesar arcos detectores de metales similares a los de los aeropuertos. Cualquier objeto metálico o sospechoso puede motivar inspecciones adicionales.

Inspección individual de pertenencias: El personal de seguridad revisará cada bolsa o bolso de mano, permitiendo únicamente el ingreso de una bolsa transparente de hasta un galón (3,78 litros) o un bolso pequeño por persona. La transparencia facilita la verificación rápida y eficaz de los contenidos.

Prohibición de objetos no autorizados: No se permitirá el acceso con envases de vidrio, fuegos artificiales personales, armas, drones, aerosoles, bebidas alcohólicas ni otros objetos considerados peligrosos. No habrá áreas para guardar pertenencias que no cumplan con las normas, por lo que deberán ser descartadas antes de ingresar.

Control de reingreso: Si una persona sale del área principal, deberá volver a pasar por todos los controles y enfrentará la posibilidad de que el cupo ya esté completo, impidiendo su regreso.

Demoras y filas: La rigurosidad del control puede generar largas filas, especialmente en las horas de mayor afluencia, por lo que se recomienda llegar con suficiente anticipación.

Recomendaciones para el público:

Revisar con antelación la lista de objetos permitidos y prohibidos.

Portar solo lo esencial en una bolsa transparente pequeña.

Prever tiempos de espera y planificar el ingreso con margen suficiente.

Utilizar el transporte público, que será gratuito desde las 17:00, para agilizar el acceso.

Este despliegue de seguridad, habitual en grandes terminales aéreas pero excepcional en eventos masivos al aire libre, busca minimizar riesgos y proteger tanto a residentes como a visitantes en una jornada de máxima convocatoria.

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El público deberá someterse a inspecciones comparables a las de los aeropuertos, con restricciones estrictas sobre los objetos personales admitidos (REUTERS/Alyssa Pointer)

Cambios en la agenda: fuegos artificiales nocturnos y discurso presidencial

El tradicional espectáculo de fuegos artificiales, habitual a las 21:00, se postergará por primera vez hasta las 23:00, tal y como anunció la alcaldesa Muriel Bowser. El comité organizador, Freedom 250, prevé que el inicio podría adelantarse hacia las 22:30. Este año, la exhibición será la más extensa en la historia de la ciudad, aseguró Jeff Carroll.

Donald Trump tiene previsto brindar un discurso a las 21:00, antes de la apertura del espectáculo pirotécnico. A partir de las 13:15, cientos de aeronaves participarán en el Fourth of July Airshow, sobrevolando la ciudad durante la tarde y la noche.

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La celebración se extiende más allá del 4 de julio: la Great American State Fair continuará hasta el 10 de julio, y distintos barrios organizarán desfiles y actividades comunitarias.

El presidente encabezará la ceremonia central antes del inicio de la exhibición pirotécnica, en presencia de funcionarios y público general (REUTERS/Jonathan Ernst/File)

Dispositivos destacados y datos de la jornada

Capacidad y acceso: La explanada del Monumento a Washington contará con acceso restringido desde las 13:00, únicamente por Constitution Avenue y 14th Street NW o Independence Avenue y 14th Street SW . El ingreso estará limitado hasta agotar el cupo previsto .

Pertenencias permitidas: Los asistentes solo podrán portar una bolsa transparente de hasta un galón (3,78 litros) o un bolso de mano pequeño. No se admitirá almacenamiento de objetos no autorizados.

Control de reingreso: Quienes salgan del área principal y deseen volver deberán someterse a un nuevo control, con posibilidad de que el acceso ya no esté disponible.

Vigilancia federal: El FBI monitorea el evento sin registrar amenazas creíbles al momento , aunque mantiene el despliegue de agentes y sistemas de alerta en coordinación con autoridades locales y el Servicio Secreto.

Metro gratuito: El servicio de metro será gratuito desde las 17:00 en toda la ciudad, medida destinada a reducir el tráfico y facilitar la llegada y salida de los asistentes.

Cooperación entre agencias: La organización de la jornada involucra a la Policía Metropolitana, Policía de Parques, Servicio Secreto, FBI, WMATA y la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias.

El evento incluirá presentaciones aéreas, ferias temáticas y la coordinación de múltiples agencias federales y locales (REUTERS/Cheney Orr)

Recomendaciones, advertencias y ambiente festivo

El director de la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias, Clint Osborn, recomendó anticipar los desplazamientos y consultar información actualizada sobre cortes de calles y zonas de acceso. Osborn advirtió que quienes hayan participado en celebraciones anteriores no deben asumir que las condiciones serán similares, dada la magnitud y las restricciones extraordinarias de este año.

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El ambiente festivo se combinará con un despliegue tecnológico y logístico sin precedentes. La vigilancia aérea estará reforzada con cientos de aeronaves y la exhibición pirotécnica será la más extensa en la historia reciente de la capital.

Por su parte, Darren Cox, director adjunto del FBI en Washington, aseguró que se mantiene la alerta máxima y la cooperación interinstitucional, aunque hasta el momento no existen amenazas específicas detectadas contra las celebraciones.

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El responsable del FBI en Washington confirmó que no existen amenazas específicas, aunque se mantendrá el monitoreo constante durante toda la jornada (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Mientras tanto, la Great American State Fair y los desfiles barriales permitirán que residentes y visitantes participen de una agenda diversa hasta el 10 de julio, con actividades culturales, gastronomía y exhibiciones.

La jornada del 4 de julio en Washington D.C. se presenta como un desafío logístico y de seguridad, marcado por la conmemoración de un cuarto de milenio de independencia y un operativo que no tiene precedentes en la historia reciente de la ciudad.