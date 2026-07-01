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Los muertos por el brote de ébola en África Central aumentan a 400 y los casos confirmados superan los 1.300

En los últimos días se detectaron 26 nuevos contagios y se confirmaron nueve recuperaciones, mientras la tasa de letalidad del brote, originado por la cepa Bundibugyo, se sitúa en el 29,7%

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Trabajadores sanitarios con equipo de protección individual (EPI) completo desinfectan un ataúd mientras se preparan para el entierro de presuntas víctimas del Ébola en el campamento de desplazados de Kigonze, en Bunia, al este de la República Democrática del Congo, el 18 de junio de 2026, un mes después de que se declarara el brote (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
Trabajadores sanitarios con equipo de protección individual (EPI) completo desinfectan un ataúd mientras se preparan para el entierro de presuntas víctimas del Ébola en el campamento de desplazados de Kigonze, en Bunia, al este de la República Democrática del Congo, el 18 de junio de 2026, un mes después de que se declarara el brote (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) provocó la muerte de alrededor de 400 personas y más de 1.300 casos confirmados, según el último balance oficial difundido el martes por el Ministerio de Comunicación congoleño. Al 29 de junio, las autoridades reportaron 1.333 casos, 399 fallecidos, 189 pacientes recuperados y 609 personas en tratamiento.

En los últimos días se detectaron 26 nuevos contagios y se confirmaron nueve recuperaciones. La tasa de letalidad del brote se sitúa en el 29,7%. La epidemia permanece concentrada principalmente en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, donde se reforzaron la atención sanitaria, la vigilancia y la movilización comunitaria, según la cartera de Comunicación.

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La RDC decretó el fin del anterior brote de ébola en diciembre de 2025, registrado en la región de Kasai. El país es considerado el más experimentado del mundo en el manejo del virus, tras enfrentar más de una docena de brotes desde su identificación en 1976, en un episodio que tuvo como uno de sus epicentros la localidad de Yambuku, junto al río Ébola, de donde la enfermedad toma su nombre.

La tasa de rastreo de contactos en el brote de ébola en la RDC alcanza más del 87%, mientras 180 personas en total lograron recuperarse de la enfermedad, según el detalle del informe. El Gobierno instó a la población a mantener las medidas de prevención, recomendando el lavado regular de manos, la limitación de contactos de riesgo y el seguimiento exclusivo de información oficial, al advertir que “los rumores ponen en peligro vidas”.

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Estados Unidos activó el máximo nivel de respuesta sanitaria tras la expansión del ébola en la República Democrática del Congo, Uganda y Francia (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
Estados Unidos activó el máximo nivel de respuesta sanitaria tras la expansión del ébola en la República Democrática del Congo, Uganda y Francia (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo en la provincia de Ituri. La epidemia también se propagó a Uganda, donde se confirmaron 20 contagios, incluidos 15 casos importados desde la RDC y dos fallecimientos.

El Gobierno de Francia confirmó el primer caso positivo de ébola en el país europeo, correspondiente a un médico que regresaba de una misión en la RDC. El brote actual corresponde a la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 y el 50%, y para la que no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo internacional considera “alto” el riesgo de expansión en África subsahariana y “bajo” a escala global.

Ante este escenario, Estados Unidos elevó su nivel de alerta al máximo, conocido como respuesta de nivel uno. Aunque la evaluación oficial sostiene que el riesgo para la población estadounidense sigue siendo bajo, la agencia activó su máxima señal interna de prioridad, según declaraciones citadas por AFP.

Washington anunció el envío de dosis de MBP134, un tratamiento experimental basado en anticuerpos dirigidos contra el virus del ébola, tanto a la RDC como a Uganda. También se remitieron pruebas de diagnóstico para identificar variantes del virus en víctimas fallecidas. Parte de estos tratamientos se destinarán a la Universidad de Oxford para ensayos clínicos, según confirmaron las autoridades.

Uganda documentó 20 casos y dos fallecimientos por ébola, mientras que en la República Democrática del Congo se confirmaron 1.118 casos (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
Uganda documentó 20 casos y dos fallecimientos por ébola, mientras que en la República Democrática del Congo se confirmaron 1.118 casos (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

La estrategia de contención incluyó la implementación de controles sanitarios y restricciones de ingreso para viajeros provenientes de las zonas afectadas. Documentos de los CDC detallan que los vuelos de pasajeros desde la RDC, Sudán del Sur y Uganda se redirigen hacia aeropuertos estadounidenses específicos, donde se aplican protocolos de vigilancia reforzada.

Por su parte, la OMS estimó que la cepa de Bundibugyo comenzó a circular en Ituri dos meses antes de la declaración oficial del brote y calificó la situación como “emergencia de salud pública de importancia internacional” el 17 de mayo. Se trata ya de la tercera peor epidemia de ébola de la historia, solo superada por la registrada en África Occidental entre 2014 y 2016, con 11.000 muertos y 28.000 contagios, y por el brote en el este congoleño entre 2018 y 2020, que dejó 2.299 fallecidos y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y provoca fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

(Con información de Europa Press)

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