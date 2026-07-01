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Las FDI abatieron a cuatro miembros de Hamas en el norte de Gaza: planificaban ataques contra las tropas israelíes

El ejército dijo que buscaba frenar planes terroristas contra sus soldados en el enclave y reportó la destrucción de pozos y sistemas usados para disparar proyectiles

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Las FDI eliminaron a cuatro terroristas y destruyeron pozos de lanzamiento del grupo terrorista Hamas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que en una serie de operaciones recientes en el norte de la Franja de Gaza, eliminaron a cuatro integrantes de la rama militar del grupo terrorista Hamas, quienes, según el parte militar, planeaban acciones contra las tropas israelíes desplegadas en el enclave. Además, las FDI destruyeron pozos de lanzamiento y lanzadores utilizados por la organización palestina para ataques contra objetivos israelíes.

Entre los eliminados figuran Wael Mahmoud Ali Labad y Maaz Muhammad Hassan Ahmad, ambos identificados como activistas antitanque; Sameh Abu Kamil, comandante de pelotón, y Akram Ashraf Hamad Labad, señalado como francotirador. El comunicado castrense sostiene que estas acciones fueron parte de la estrategia para reducir amenazas inmediatas a las fuerzas israelíes en Gaza.

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De acuerdo con el reporte militar, las FDI realizaron ataques puntuales hace dos días, destruyendo infraestructuras empleadas para lanzar proyectiles. Estas instalaciones, según la versión oficial, estaban destinadas a ejecutar planes contra fuerzas israelíes y civiles del Estado de Israel. Las fuerzas bajo el Comando Sur permanecen desplegadas en la zona, con el objetivo de continuar neutralizando amenazas.

Terroristas Hamas
Israel identificó entre los abatidos en Gaza a Wael Mahmoud Ali Labad, Maaz Muhammad Hassan Ahmad, Sameh Abu Kamil y Akram Ashraf Hamad Labad. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la última semana, se informó la eliminación de cuatro miembros de la rama militar de Hamás en el norte de la Franja de Gaza, todos señalados por Israel como responsables de planear ataques contra sus tropas. Las FDI han mantenido un despliegue constante en el área, en cumplimiento de su mandato de seguridad.

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Ataque contra Hezbollah

Simultáneamente, el Ejército de Israel confirmó el martes el abatimiento de un miembro del grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano, específicamente en la localidad de Manzala, distrito de Nabatieh. Un portavoz militar señaló que el individuo representaba una amenaza para la seguridad de las tropas israelíes, y que la acción se tomó tras identificarlo cerca de la zona de seguridad controlada por Israel.

El portavoz militar detalló que las FDI “atacaron y eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza”. La operación fue justificada en el marco de la política de no permitir que Hezbollah afecte a los ciudadanos israelíes, subrayando la disposición a actuar ante cualquier amenaza detectada.

Contexto político y militar en la frontera norte

La ofensiva se produce en el contexto de un alto el fuego y tras declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien aseguró durante una visita a tropas en el sur de Líbano que Israel no retirará sus fuerzas mientras Hezbollah mantenga presencia armada en la región. Netanyahu estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y altos mandos castrenses.

Netanyahu relacionó la permanencia militar con la seguridad de las comunidades del norte de Israel y la necesidad de crear “zonas de amortiguamiento” de aproximadamente 10 kilómetros dentro de territorio libanés, donde las FDI han desalojado a civiles y destruido infraestructura utilizada por Hezbollah. Según el jefe de Gobierno, esta estrategia replica la aplicada en Gaza y busca prevenir ataques transfronterizos.

Benjamín Netanyahu afirmó que Israel no retirará sus fuerzas del sur de Líbano mientras Hezbollah mantenga presencia armada en la región. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Benjamín Netanyahu afirmó que Israel no retirará sus fuerzas del sur de Líbano mientras Hezbollah mantenga presencia armada en la región. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El primer ministro instruyó a las tropas a actuar “de inmediato” ante cualquier indicio de riesgo, calificando la orden como “inquebrantable”. Además, reportó que desde marzo Israel ha neutralizado a 9.000 combatientes de Hezbollah, cifra que representa una parte del contingente estimado de la organización chií en la zona.

Según datos presentados por Netanyahu, la milicia chií, que cuenta con el apoyo financiero de Irán, mantiene actualmente cerca de 12.000 cohetes y misiles, equivalentes al 8 % de un arsenal inicial de 150.000 proyectiles. El acuerdo marco firmado entre Israel y Líbano, mediado por Estados Unidos, contempla una salida gradual de dos zonas piloto bajo control del ejército libanés, pero no establece una retirada inmediata de las fuerzas israelíes ni detalles operativos adicionales.

El gobierno israelí considera que la exigencia de desarme de Hezbollah es un golpe estratégico al denominado “eje iraní” en la región.

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