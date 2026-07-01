Aficionados mexicanos invadieron las calles del sur de California para celebrar la clasificación de su selección a los octavos de final del Mundial

La victoria de México sobre Ecuador selló la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA y desató festejos en el sur de California

Las calles del sur de California se transformaron en una marea verde tras la victoria de México sobre Ecuador, que selló el pase del equipo a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Apenas terminado el partido, miles de aficionados inundaron diversos puntos de Los Ángeles y sus alrededores, manifestando su alegría con fuegos artificiales, bailes y banderas. La emoción desbordada reflejaba el peso histórico del logro: México superó la ronda de dieciseisavos de final y clasificó a octavos de final por primera vez desde 2018, un motivo de orgullo para una comunidad que vive el fútbol como parte esencial de su identidad.

La celebración comenzó casi de inmediato. Mientras SkyCal sobrevolaba Huntington Park, fue testigo de decenas de rondas de fuegos artificiales que estallaban sobre distintos barrios angelinos, marcando el inicio de una noche de júbilo. El sonido de los silbatos finales en el Estadio Azteca fue la señal de partida para una movilización colectiva; familias enteras salieron a las calles en una expresión espontánea de unidad y pertenencia. El festejo, lejos de limitarse a una sola zona, se extendió a lo largo y ancho del sur de California, con especial intensidad en comunidades donde la presencia mexicana es mayoritaria.

PUBLICIDAD

La magnitud de las celebraciones no pasó desapercibida para las autoridades locales. En previsión de posibles desbordes, la policía ya se había desplegado en puntos estratégicos antes de que concluyera el encuentro. Varios coches patrulla permanecieron apostados en la concurrida intersección de Pacific Boulevard y Florence Avenue, uno de los epicentros tradicionales de festejo. Allí, los agentes observaron de cerca los movimientos de la multitud, preparados para intervenir en caso de incidentes, aunque en gran medida permitieron que los aficionados celebraran de manera pacífica. La presencia policial fue particularmente visible en aquellas zonas donde, en ocasiones anteriores, las celebraciones habían derivado en situaciones complicadas.

Miles de aficionados mexicanos salieron a las calles de Los Ángeles y sus alrededores con banderas, bailes y fuegos artificiales tras el partido

La estrategia de las fuerzas del orden consistió en equilibrar el control y la permisividad. Mientras en algunas intersecciones la vigilancia era estricta, en otras los agentes optaron por un rol más observador, evitando intervenir salvo que fuese estrictamente necesario. Esta postura preventiva buscaba garantizar tanto la seguridad como el derecho al festejo, sin apagar el entusiasmo de los asistentes. En puntos como Pacific y Gage Avenue, las celebraciones incluyeron bailes, ondeo de banderas y fuegos artificiales, bajo la atenta mirada de la policía.

PUBLICIDAD

Entre los puntos neurálgicos de la celebración destacó Casa México, en el centro de Los Ángeles. Allí, la fiesta comenzó horas antes del partido y continuó hasta bien entrada la noche. Miles de camisetas verdes se agruparon en el recinto de LA Plaza de Cultura y Artes, donde la música en vivo y el baile sirvieron de marco a una jornada inolvidable. Otros lugares emblemáticos, como el letrero de Whittier Boulevard en el este de Los Ángeles, también se llenaron de aficionados ondeando banderas mexicanas mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales. En Pacoima, cientos de personas se congregaron en la intersección de Laurel Canyon Boulevard y Van Nuys Boulevard para bailar y observar el espectáculo pirotécnico, reforzando el carácter festivo y comunitario de la jornada.

Las emociones de los aficionados eran palpables en cada rincón. Para muchos, la clasificación representaba mucho más que un logro deportivo; era la culminación de años de espera y esperanza. “Llevo 40 años esperando esto, un momento realmente impresionante, muy emotivo”, confesó un fan, resumiendo el sentir colectivo de quienes han seguido fielmente a la selección. Otro joven aficionado expresó: “Es simplemente increíble, es como si fuéramos una gran familia”, reflejando el espíritu de fraternidad que imperó durante la noche. Estas declaraciones dan cuenta del profundo vínculo que une a la comunidad mexicana con su equipo nacional y de la manera en que el fútbol puede convertirse en un canal de identidad y pertenencia.

PUBLICIDAD

La policía desplegó patrullas en zonas estratégicas de Los Ángeles para controlar las celebraciones sin impedir el festejo de los aficionados

El ambiente de fiesta no estuvo exento de advertencias. Días antes del crucial partido contra Ecuador, el Departamento de Policía de Santa Ana había advertido que tomaría medidas enérgicas ante posibles excesos, especialmente después de que la semana previa se produjeran escenas similares en la intersección de Fourth y Main, tras la victoria ante la República Checa. Las autoridades buscaron anticiparse a cualquier situación de riesgo, informando a la población sobre los límites permitidos para las celebraciones y reforzando la presencia policial en las zonas de mayor concentración.

A pesar del clima mayoritariamente festivo, la dinámica de las celebraciones incluyó momentos de tensión, especialmente en el centro de Santa Ana. Allí, tras el triunfo frente a Ecuador, la multitud creció de manera significativa y se observaron comportamientos que pusieron a prueba la capacidad de contención de las fuerzas del orden. Algunas personas fueron vistas balanceando vehículos, saltando sobre autos y bailando en la parte trasera de camionetas. En un momento, una pelea de grandes proporciones pareció desatarse, pero los grupos fueron rápidamente separados, permitiendo que la fiesta continuara sin mayores consecuencias. El despliegue policial logró evitar incidentes mayores, manteniendo el orden sin sofocar el entusiasmo de los aficionados.

PUBLICIDAD