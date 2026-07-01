Murió Victor Willis: la historia de “YMCA”, el clásico repleto de controversias que se baila en todo el mundo

La canción “Y.M.C.A.” nació en 1978 para el álbum Cruisin’, con melodía y estribillo de Jacques Morali y letra escrita por Victor Willis (Village People)

El fallecimiento de Victor Willis, vocalista y coautor de la legendaria canción “Y.M.C.A.”, reavivó uno de los debates más intensos en torno a este clásico: su significado, su apropiación y cómo su historia se cruza con movimientos sociales, litigios y fenómenos culturales que trascendieron a la propia banda Village People.

Más allá de la pérdida reciente de Willis, la canción estuvo en el centro de la conversación pública durante décadas, impulsada por los conflictos sobre su interpretación y su uso en la esfera política.

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Victor Willis sostuvo que “Y.M.C.A.” no fue escrita como himno gay y afirmó que la letra se inspiró en actividades recreativas de jóvenes afroamericanos en centros YMCA de Nueva York (Photo by Gari Garaialde/Redferns)

Disputa sobre la interpretación de “Y.M.C.A.” y la amenaza de demandas por parte de Victor Willis y su esposa

Desde hace años, Victor Willis defendió con firmeza que “Y.M.C.A.” no es, ni fue escrita como, un himno gay. En sus últimas declaraciones, reiteró que la letra se inspiró en las actividades recreativas y deportivas de jóvenes afroamericanos en los centros YMCA de Nueva York, como el baloncesto y la natación.

La polémica se intensificó cuando Willis anunció que, a partir de enero de 2025, su esposa demandaría a cualquier medio que califique la canción como un himno de la comunidad LGBTQ+. Willis argumentó que la interpretación de la canción como referencia a encuentros homosexuales es errónea y dañina, a pesar de admitir que no le molesta que la comunidad gay la adopte como propia.

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Esta postura generó controversia tanto dentro como fuera del grupo. Mientras Willis defendía la visión original y amenazaba con acciones legales, otros integrantes y voces del entorno de Village People reconocían el doble sentido y la ambigüedad de la letra, así como el papel fundamental de la canción en la cultura LGBTQ+. Las declaraciones de Willis han mantenido el debate vigente y han polarizado opiniones respecto al verdadero significado de “Y.M.C.A.”.

El líder de Village People consideraba “Y.M.C.A.” una celebración de la camaradería masculina en clave urbana, y rechazaba la lectura que la asocia exclusivamente a la cultura gay. No obstante, su intención de iniciar demandas a medios de comunicación posicionó este conflicto en el centro del debate mediático.

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Village People fue concebido a partir de estereotipos masculinos de la cultura gay neoyorquina y tomó su nombre del barrio de Greenwich Village

Origen, composición y contexto de la canción “Y.M.C.A.”

La génesis de “Y.M.C.A.” se remonta a 1978, cuando Victor Willis y el productor francés Jacques Morali buscaban completar el álbum Cruisin’. Morali aportó la melodía y el estribillo, mientras que Willis escribió la letra. El propio Willis recordó que la inspiración surgió de los centros YMCA en zonas urbanas, espacios donde los jóvenes podían practicar deportes y socializar.

El proceso de formación del grupo también fue singular, la mayoría de los miembros fueron seleccionados a través de un anuncio dirigido a “tipos duros con bigote”, buscando crear personajes que representaran estereotipos masculinos populares en la cultura gay neoyorquina. El nombre del grupo hace referencia al barrio de Greenwich Village, núcleo de la vida gay en Nueva York.

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La canción destaca por su ritmo contagioso y su estructura pensada para el baile, característica que se consolidó cuando, durante una actuación televisiva en 1979, el público comenzó a formar las letras “Y.M.C.A.” con los brazos, dando origen a una de las coreografías más reconocibles del pop.

La coreografía de “Y.M.C.A.” se consolidó en una actuación televisiva de 1979, cuando el público formó las letras con los brazos (Village People)

Trayectoria y disputas legales de Victor Willis y Village People

La historia de Victor Willis en Village People estuvo marcada por salidas, regresos y conflictos sobre la titularidad del grupo y de las canciones. En los años setenta, Willis transfirió inicialmente los derechos de autor a los productores Morali y Henri Belolo, pero años después emprendió una batalla legal para recuperarlos.

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En 2013, la justicia le devolvió la titularidad sobre “Y.M.C.A.” y otras canciones, y en 2015 se le concedió la mitad de las regalías, desplazando a Belolo de los créditos.

Estas disputas incluyeron desacuerdos con otros miembros y litigios sobre el uso del nombre Village People, que finalmente quedó en manos de Willis. Además, su trayectoria personal estuvo salpicada por episodios controvertidos, incluyendo detenciones y problemas legales, lo que contribuyó a su imagen de figura polémica dentro y fuera del escenario.

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Victor Willis anunció que desde enero de 2025 su esposa demandaría a los medios que definan “Y.M.C.A.” como un himno de la comunidad LGBTQ+ (Photo by Gari Garaialde/Redferns)

Recepción e interpretación de “Y.M.C.A.” como himno LGBTQ+ y reacción de la comunidad

La canción fue adoptada casi de inmediato por la comunidad LGBTQ+ como un himno festivo y de liberación. Su letra y el contexto del grupo, con miembros abiertamente gays y referencias directas e indirectas a la cultura homosexual, favorecieron su apropiación por este colectivo. El álbum Cruisin’, donde aparece “Y.M.C.A.”, incluía guiños explícitos a la vida gay neoyorquina de los años setenta.

Diversos miembros del grupo reconocieron el carácter ambiguo y la doble lectura de la canción. Para muchos, el verdadero valor de “Y.M.C.A.” radica en la capacidad de la comunidad para resignificarla. Como señaló la autora Núria Martorell, es la comunidad LGBTQ+ la que otorga el estatus de himno, al margen de la intención de sus creadores.

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Uso de “Y.M.C.A.” en eventos políticos y culturales

El tema cobró una dimensión inesperada al ser incorporado en los actos y campañas de Donald Trump desde 2020. Willis, aunque al principio se mostró contrario al uso de la canción en ese contexto, terminó aceptando la situación tras comprobar el impacto económico y la popularidad renovada que generó. Trump incluso popularizó su propio baile inspirado en el estribillo, mientras la canción ascendía de nuevo en las listas de éxitos.

Este fenómeno reflejó la capacidad de “Y.M.C.A.” para ser apropiada por audiencias diversas y contradictorias: lo mismo sirvió de himno festivo en celebraciones LGBTQ+ que de banda sonora en mítines conservadores. La propia banda llegó a actuar en la fiesta de investidura de Trump en 2025, aunque Willis aclaró públicamente que la actuación no equivalía a un apoyo político.

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“Y.M.C.A.” fue adoptada como himno LGBTQ+, sonó en actos de Donald Trump y mantuvo una popularidad mundial que la llevó al Registro Nacional de Grabaciones y al Salón de la Fama de los Grammy (REUTERS/Carlos Barria)

Popularidad mundial y legado cultural de la canción

Desde su lanzamiento, “Y.M.C.A.” alcanzó el número uno en listas de 15 países y vendió más de 12 millones de copias. Su coreografía se volvió obligada en bodas, eventos deportivos y celebraciones masivas. El tema fue incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en el Salón de la Fama de los Premios Grammy.

La canción trascendió idiomas y culturas: fue utilizada en campañas publicitarias, celebraciones de año nuevo y hasta en misiones espaciales. Su legado persiste como símbolo de fiesta, diversidad y apropiación cultural, consolidándose como uno de los clásicos más universales de la música pop del siglo XX.