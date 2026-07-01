El gobernador Ron DeSantis firma su último presupuesto de Florida tras vetar 810 millones de dólares en partidas

Ron DeSantis firmó en Tampa el presupuesto de Florida para 2026-2027, su octavo y último plan de gastos como gobernador (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en Tampa el presupuesto estatal para el año fiscal 2026-2027, marcando así el cierre de su ciclo al frente del Ejecutivo estatal. El plan de gastos, que asciende a 117.600 millones de dólares, representa el octavo y último presupuesto de su mandato. La ceremonia de firma tuvo lugar en el Hillsborough College y se realizó apenas dos días antes de la entrada en vigor del nuevo ejercicio, el primero de julio, fecha que marca el inicio del año fiscal en Florida.

Este presupuesto, identificado bajo la nomenclatura HB 5001E, no solo establece el marco financiero para el próximo año, sino que también refleja el resultado de un proceso legislativo que requirió una sesión especial en mayo debido a desacuerdos sobre el monto final del gasto.

PUBLICIDAD

El texto legal partió de una cifra inicial cercana a los 114.500 millones de dólares, aprobada por el Congreso estatal, aunque el monto definitivo se elevó tras la inclusión de movimientos contables adicionales, situando el presupuesto final en 117.600 millones de dólares.

DeSantis rubricó el plan tras vetar cerca de 810 millones de dólares en partidas individuales, muchas de ellas solicitadas por legisladores para proyectos específicos en sus distritos. La acción del gobernador también incluyó el rechazo a transferir 750 millones de dólares al Fondo de Estabilización Presupuestaria, conocido como fondo para días de lluvia, y la eliminación de fondos destinados a infraestructura penitenciaria y aumentos salariales para oficiales de correccionales.

PUBLICIDAD

El presupuesto de Florida asciende a 117.600 millones de dólares y entrará en vigor el 1 de julio con el nuevo año fiscal (REUTERS/Marco Bello)

En la presentación del presupuesto, el mandatario republicano destacó que este representa el cuarto año consecutivo de reducción del gasto estatal en Florida. DeSantis defendió la política de disciplina fiscal aplicada durante su administración, asegurando que el estado cerrará el próximo ejercicio con aproximadamente 18.000 millones de dólares en reservas, una calificación crediticia AAA y una plantilla de 1.300 empleados estatales menos que al inicio de su mandato en 2019.

Según sus palabras, “el presupuesto que firmaré hoy, después de haber vetado algunas partidas, representará el cuarto año consecutivo en Florida en que hemos reducido nuestro presupuesto estatal. ¿Quién más está haciendo eso?”. El gobernador subrayó que la huella del gobierno estatal no se ha incrementado, al tiempo que resaltó la reducción de la deuda pública lograda durante sus dos periodos al frente del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

La política de vetos aplicada por DeSantis ha generado una respuesta crítica por parte de la bancada demócrata. En total, el gobernador eliminó casi 810 millones de dólares en partidas individuales, cantidad que llega a los 1.600 millones si se suman fondos redirigidos o no ejecutados. La mayor parte de estos vetos afectó a proyectos impulsados por legisladores para sus respectivos distritos.

Entre las partidas vetadas se encuentran fondos para nuevas infraestructuras carcelarias, una decisión que también arrastró la eliminación de 91 millones de dólares previstos para aumentos salariales de los oficiales de correccionales. DeSantis justificó estos recortes señalando que “las cosas que vetamos, muchas de ellas son inapropiadas o simplemente prescindibles. Está bien que sean prescindibles, pero quiero financiar lo que es indispensable”.

PUBLICIDAD

Ron DeSantis vetó cerca de 810 millones de dólares en partidas individuales y rechazó transferir 750 millones al fondo de estabilización presupuestaria de Florida (Ron DeSantis)

La oposición demócrata, por su parte, denunció que los recortes han impactado de manera desproporcionada a sus distritos. Fentrice Driskell, líder demócrata de la Cámara de Representantes y legisladora por Tampa, advirtió que, según una evaluación inicial de su bancada, los recortes aplicados por el gobernador han afectado a los distritos demócratas en una proporción de dos a uno respecto a los republicanos. Driskell lamentó que “independientemente de si su distrito está representado por un demócrata o un republicano, en esos distritos conviven personas de todas las tendencias políticas”.

En cuanto a la asignación de fondos en materia educativa y social, el presupuesto de Florida para el año fiscal 2026-2027 contempla más de 30.000 millones de dólares dedicados a la enseñanza pública K-12, lo que supone un gasto por alumno de 9.338 dólares. Además, se han destinado 1.560 millones para el aumento de salarios de los maestros, incluyendo una partida específica de más de 200 millones reservada para docentes con al menos diez años de experiencia. El plan financiero también asegura la continuidad del programa estatal de vales escolares, con una dotación de 4.500 millones de dólares.

PUBLICIDAD

En el ámbito medioambiental, el presupuesto incluye 665 millones de dólares para la restauración de los Everglades, una prioridad constante en las dos administraciones de DeSantis. Esta inversión forma parte de un esfuerzo acumulado que supera los 9.000 millones de dólares destinados a la preservación y recuperación de este ecosistema. Junto con el presupuesto, el gobernador firmó un paquete de alivio fiscal que convierte en permanentes las exenciones de regreso a clases y de preparación ante desastres, renueva la exención para artículos de caza y pesca, y crea un reembolso de hasta 500 dólares para propietarios que instalen ventanas y puertas resistentes a impactos.