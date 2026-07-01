Por qué en Venezuela y México sonó una alerta de sismo en los celulares

Las alertas de sismos funcionan detectando la fase inicial y menos destructiva de un terremoto (ondas P) y enviando un aviso a la población antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S)

Miles de usuarios en países como Venezuela y México reciben alertas de sismo en sus teléfonos Android incluso antes de percibir un temblor. Estas notificaciones forman parte del Sistema de alertas de sismos de Android, una herramienta desarrollada por Google que utiliza los sensores integrados en millones de celulares para detectar movimientos telúricos y advertir a la población con algunos segundos de anticipación cuando existe un riesgo.

El sistema fue diseñado para complementar las redes tradicionales de monitoreo sísmico y ofrecer avisos tempranos en regiones donde estas infraestructuras no existen o son limitadas. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden recibir una alerta en la pantalla de su dispositivo antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes, lo que les brinda un breve margen para ponerse a salvo.

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Según Google, el objetivo es aprovechar la enorme cantidad de teléfonos Android activos en el mundo para construir una red global de detección de terremotos sin necesidad de instalar nuevos sensores físicos en cada país.

Los celulares Android pueden emitir alertas de terremotos segundos antes de un sismo, ayudando a prevenir daños y proteger vidas. (Infobae)

Cómo detecta un terremoto un teléfono Android

Los teléfonos Android incorporan acelerómetros, pequeños sensores capaces de registrar movimientos y vibraciones.

Cuando uno de estos dispositivos detecta una vibración que coincide con las características de un terremoto, envía automáticamente una señal anónima a los servidores de Google junto con una ubicación aproximada. El sistema no toma una decisión basándose en un único teléfono.

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En cambio, compara la información enviada por numerosos dispositivos cercanos. Si varios celulares registran el mismo patrón de movimiento al mismo tiempo, el sistema puede confirmar rápidamente que se trata de un sismo y calcular su ubicación, magnitud e intensidad.

Alerta de sismos de Google se activa en celulares segundos antes de que empiece un temblor.

Google afirma que esta tecnología convierte a los más de 2.000 millones de teléfonos Android activos en una de las mayores redes de detección sísmica del mundo.

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Cómo funciona en Estados Unidos y en el resto del mundo

El funcionamiento del sistema varía según el país. En los estados de California, Washington y Oregón, Google trabaja junto con ShakeAlert, un sistema desarrollado por instituciones científicas de Estados Unidos.

Esta red cuenta con 1.675 sensores sísmicos distribuidos estratégicamente para detectar terremotos, calcular su magnitud y enviar la información al Sistema de alertas de sismos de Android, que posteriormente distribuye las notificaciones a los teléfonos compatibles.

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En la mayoría de los demás países, incluidos Venezuela y México cuando no intervienen redes locales específicas, el sistema utiliza el modelo de detección colaborativa basado en los propios dispositivos Android.

De esta manera, la alerta no depende exclusivamente de estaciones sísmicas instaladas en tierra, sino también de la información proporcionada por millones de teléfonos inteligentes.

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Con notificaciones, los usuarios pueden estar alertas de un sismo segundos antes de que suceda.

Los dos tipos de alerta que pueden aparecer

Android utiliza dos clases de notificaciones según la intensidad prevista del movimiento.

Alerta de acción

Es la notificación de mayor prioridad.

Se envía cuando el sistema estima que el usuario experimentará un temblor de intensidad moderada o fuerte, equivalente a un nivel 5 o superior en la Escala de Intensidad de Mercalli Modificada, durante un terremoto de magnitud igual o superior a 4,5.

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Esta alerta ignora el modo “No molestar”, activa la pantalla del dispositivo y reproduce un sonido fuerte para captar la atención del usuario incluso si el teléfono está bloqueado.

Su finalidad es ofrecer los pocos segundos disponibles para buscar un lugar seguro antes de que lleguen las ondas más intensas.

Google brinda recomendaciones antes de que llegue un fuerte sismo. (Captura Google)

Alerta de atención

La segunda categoría está diseñada para movimientos de menor intensidad.

En este caso, el sistema envía una notificación cuando estima que el usuario sentirá un temblor de intensidad 3 o 4 en la escala de Mercalli asociado a un sismo de magnitud igual o superior a 4,5.

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A diferencia de la Alerta de acción, esta respeta la configuración de volumen, el modo “No molestar” y las preferencias de notificaciones del dispositivo.

Al tocar cualquiera de estas alertas, el usuario accede a un mapa con la ubicación estimada del terremoto, su magnitud y recomendaciones básicas para actuar durante una emergencia.

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Las alertas de sismo de Google llegan con segundos de anticipación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es posible consultar información desde Google

Además de las alertas automáticas, Google permite consultar información sobre actividad sísmica directamente desde su buscador.

Si una persona siente un temblor, puede escribir “terremoto cerca de mí” para acceder a información actualizada sobre el evento detectado, su localización y otros datos relacionados.

Esta función complementa las alertas enviadas por Android y facilita el acceso rápido a información oficial sobre el fenómeno.

Una red mundial basada en millones de teléfonos

La estrategia de Google busca ampliar el acceso a sistemas de alerta temprana sin depender únicamente de infraestructura especializada, cuya construcción y mantenimiento suele implicar elevados costos.

Al aprovechar los sensores ya presentes en los teléfonos Android, la compañía puede ofrecer un servicio de detección sísmica en numerosos países y alertar a los usuarios cuando existe la posibilidad de que un terremoto afecte su ubicación.

Aunque el tiempo de anticipación suele ser de apenas unos segundos, ese margen puede resultar suficiente para alejarse de objetos peligrosos, protegerse o buscar un lugar seguro antes de que se produzca el movimiento más intenso del sismo.