Estados Unidos

Murió Victor Willis, cantante de Village People y compositor del clásico "YMCA"

La banda informó en Facebook que el artista de 74 años falleció tras una afección breve y agresiva. Además, pidieron privacidad para su familia

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Village People
Victor Willis, cantante principal de Village People y coautor de “Y.M.C.A.” y “Macho Man”, murió a los 74 años tras una enfermedad breve pero agresiva (Gari Garaialde/Redferns)

La música estadounidense despide a una de sus figuras más reconocidas: Victor Willis, voz principal y uno de los pilares creativos detrás del fenómeno disco Village People, falleció a los 74 años.

El deceso de Victor Willis se produjo el lunes 30 de junio de 2026, tras una enfermedad breve pero agresiva. La noticia fue confirmada a través de un escueto comunicado publicado en la página oficial de Village People en Facebook: “Victor pasó el lunes 30 de junio de 2026 de una enfermedad corta pero agresiva. Se solicita privacidad”.

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“Y.M.C.A.” llevó a Village People al éxito masivo al llegar al puesto 2 del Billboard Hot 100, mientras “In the Navy” alcanzó el 3 (Village People)

La familia, a través de su esposa Karen, también pidió respeto en este momento de duelo. Willis falleció un día antes de cumplir 75 años. Por el momento, no se difundieron detalles adicionales relacionados con el velatorio ni declaraciones ampliadas por parte de representantes de la banda.

En una frase breve, la agrupación resumió el sentimiento compartido por sus seguidores: “Nos sentimos profundamente tristes al anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People”.

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Hombre con barba, gafas de sol y casco policial, vistiendo chaqueta de cuero negra y pañuelo blanco, sobre un fondo de cortinas brillantes
La muerte de Victor Willis fue confirmada por Village People y por su esposa, Karen Willis, en mensajes publicados en Facebook (Village People)

Trayectoria y papel de Willis en los Village People

Nacido en Texas y criado en San Francisco, Victor Willis forjó su voz en la iglesia bautista dirigida por su padre. Su formación incluyó estudios de actuación y danza, lo que permitió que se vinculase al mundo del espectáculo en Nueva York, participando en producciones teatrales como el musical “The Wiz” en Broadway.

El punto de inflexión para Willis llegó cuando el productor francés Jacques Morali le propuso liderar un proyecto musical con un enfoque audaz: combinar personajes masculinos arquetípicos y ritmos disco.

Así, Willis se convirtió en la voz y el rostro más visible de Village People, aportando su “fervor góspel” y capacidad escénica a un formato que rápidamente captó la atención global. Más allá de su interpretación, fue coautor de los mayores éxitos del grupo, consolidando su rol como motor creativo de la banda.

Willis abandonó el grupo en 1980, antes del estreno de la película “Can’t Stop the Music”, aunque contribuyó con letras para dos canciones. Regresó brevemente en 1983 y, tras años de disputas legales por derechos de autor, recuperó parte del control sobre su obra y volvió a integrarse plenamente en la formación en 2017.

En su carrera se reconoció su singularidad, dado a que Willis era el único músico profesional entre los integrantes originales, lo que le permitió dotar de una impronta personal a los temas más emblemáticos del grupo.

Victor Willis fue el único miembro original que seguía actuando con Village People y quedó asociado a la imagen del policía en escena (REUTERS/Carlos Barria)
Victor Willis fue el único miembro original que seguía actuando con Village People y quedó asociado a la imagen del policía en escena (REUTERS/Carlos Barria)

Éxitos musicales más destacados de los Village People

El repertorio de Village People incluye algunos de los himnos más reconocibles de la historia del pop y la música disco. Willis coescribió éxitos como “Y.M.C.A.”, “Macho Man”, “In the Navy” y “Go West”. Estos temas, nacidos a fines de los años setenta, llevaron al grupo a los primeros puestos de las listas internacionales: “Y.M.C.A.” alcanzó el número dos en el Billboard Hot 100, mientras que “In the Navy” llegó al número tres.

“Y.M.C.A.”, en particular, se convirtió en un fenómeno cultural, utilizado en celebraciones, bodas y karaokes alrededor del mundo. Su impacto fue tal que, en 2020, la canción fue incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y un año después fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy.

Este catálogo consolidó a la banda como un símbolo de la era disco, caracterizado por su puesta en escena teatral y el uso de personajes como el policía, el vaquero o el obrero de la construcción, imágenes que Willis ayudó a popularizar con su presencia escénica.

"YMCA": historia de la canción de Village People
Victor Willis coescribió “Y.M.C.A.”, “Macho Man” e “In the Navy”, canciones que consolidaron a Village People en el pop de fines de los 70

Controversias recientes: “Y.M.C.A.” y su significado

En los últimos años, Victor Willis protagonizó controversias relacionadas con la interpretación de “Y.M.C.A.”. En 2024, amenazó con emprender acciones legales contra medios que describían el tema como un “himno gay”.

A través de Facebook, Willis aclaró que, si bien no le molestaba que la comunidad homosexual adoptara la canción, exigía a la prensa un mayor rigor: cuando escribió la letra, aseguró, no tenía conocimiento de actividades homosexuales en las sedes de la YMCA.

Esta postura reavivó el debate sobre el sentido original y la apropiación cultural de la canción, que para muchos representa un símbolo de libertad y celebración de la diversidad.

Village People
Victor Willis disputó el significado público de “Y.M.C.A.” y libró una batalla judicial por los derechos de autor de las canciones que escribió en la etapa inicial de Village People (Gari Garaialde/Redferns)

Relación de Willis y la banda con la política y Donald Trump

El vínculo de Village People con la política se intensificó durante los últimos años, especialmente por la presencia de su música en actos de Donald Trump. El expresidente utilizó reiteradamente temas del grupo en sus eventos, llegando incluso a bailar en el escenario junto a los miembros.

En el contexto de la segunda investidura de Trump, celebrada en enero de 2025, el propio Willis explicó públicamente que la participación del grupo no constituía un respaldo político. “La música debe compartirse en todo el espectro político y no reservarse para un solo sector”, escribió en redes sociales. En ese momento, Willis era el único integrante original que seguía actuando bajo el nombre de Village People.

Victor Willis sostuvo que la actuación de Village People en un evento vinculado a Donald Trump no implicaba un respaldo político y defendió que la música atraviese todo el espectro político (REUTERS/Carlos Barria)
Victor Willis sostuvo que la actuación de Village People en un evento vinculado a Donald Trump no implicaba un respaldo político y defendió que la música atraviese todo el espectro político (REUTERS/Carlos Barria)

Regreso, giras recientes y actividades finales de Willis

Antes de su fallecimiento, Victor Willis y la banda habían completado la primera etapa de una gira europea y viajaron a Nueva Delhi, India, para sumarse a las celebraciones del 250° aniversario de Estados Unidos. En mayo de 2026, Willis mencionó en su perfil personal que el grupo había interpretado “Y.M.C.A.” para el secretario de Estado Marco Rubio con motivo de su cumpleaños.

La última etapa de su carrera estuvo marcada por un renovado contacto con el público internacional y la reivindicación de su legado musical, tras resolver sus disputas legales y retomar el liderazgo efectivo de Village People.

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