Battlefield 6 lanza Temporada 3: renuevan su jugabilidad, nuevo modo y mejoras en armas

Battlefield 6 lanza la Temporada 3 con “Trabajo Sucio”, Erradicación Táctica 8v8 y un BR informal en REDSEC

Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con una actualización que refresca su jugabilidad, agrega modos de juego y mejora el arsenal, marcando un nuevo ciclo para uno de los shooters más populares de la industria.

Con el evento “Trabajo Sucio”, la variante competitiva de Erradicación Táctica y el modo BR informal en REDSEC, la saga se renueva para mantener activa a su comunidad en plena competencia por el trono de los shooters multijugador.

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Estas novedades prometen tanto nuevos retos para los jugadores experimentados como una puerta de entrada más accesible para quienes recién se suman al universo Battlefield.

La actualización suma contratos con objetivos extra, un modo competitivo centrado en escuadrones y una variante más accesible con bots, además de ajustes de gunplay y balance que buscan mantener activa a la comunidad multijugador

Temporada 3: evento Trabajo Sucio, Erradicación Táctica y BR informal

El evento principal de la temporada, Trabajo Sucio, introduce una mecánica basada en contratos: al eliminar rivales, los jugadores pueden recoger contratos y completar objetivos adicionales durante la partida, que van desde eliminaciones y saqueo de cofres hasta capturas o supervivencia. El objetivo es claro: aceptar el contrato, sobrevivir y cumplir la misión para obtener recompensas.

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Erradicación Táctica, por su parte, es una variante a menor escala de la experiencia clásica de Battlefield. Se trata de un modo 8 contra 8 enfocado en la coordinación en escuadrones y el cumplimiento de objetivos, disponible desde el 30 de junio en el Portal verificado. Este añadido eleva la competencia y exige un juego más táctico, dirigido a quienes buscan partidas intensas y estratégicas.

El tercer gran añadido es BR informal en REDSEC, una versión más relajada del battle royale de Electronic Arts. Incluye bots para facilitar combates menos exigentes, permitiendo a los jugadores practicar, probar nuevas clases o simplemente disfrutar de una experiencia accesible antes de saltar a los modos más competitivos. Los bots están equilibrados para mantener un ritmo fluido y ofrecer enfrentamientos satisfactorios tanto a novatos como a veteranos.

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Mejoras en armas y ajustes de jugabilidad

La Temporada 3 trae consigo una serie de ajustes en el equilibrio de armas y en la jugabilidad, según lo expuesto en la última serie de Combate de Battlefield. Estas mejoras buscan ofrecer un gunplay más preciso, una progresión más justa y una experiencia de combate más satisfactoria tanto en entornos multijugador como en el battle royale REDSEC.

Battlefield 6 ajusta armas, destrucción táctica y vuelve a las cuatro clases clásicas en la Temporada 3 - EA

Entre los cambios destacados se encuentran la optimización de la destrucción táctica, que ahora permite demoler coberturas y alterar el terreno de manera más reactiva, y la vuelta al sistema clásico de cuatro clases (Asalto, Ingeniero, Apoyo y Reconocimiento), recuperando la esencia de la saga y facilitando roles claros para cada jugador.

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Battlefield 6 y REDSEC: regreso a la guerra total

Battlefield 6 llegó al mercado con la difícil misión de redimir la saga tras entregas divisivas. Su apuesta por una campaña narrativa lineal —protagonizada por la unidad Dagger 13— y el regreso de los mapas emblemáticos han sido bien recibidos tanto por la crítica como por la comunidad. El título destaca por su apartado audiovisual, la espectacularidad técnica y el equilibrio entre infantería y vehículos pesados, recuperando la sensación de caos militar que definió a la franquicia.

Por otra parte, Battlefield REDSEC, la propuesta gratuita de Electronic Arts en el género battle royale, utiliza el motor y las mecánicas de Battlefield 6 para ofrecer tiroteos tácticos a gran escala y destrucción masiva. Su ambiente, basado en Fort Lyndon, destaca por la posibilidad de demoler coberturas y alterar el entorno, añadiendo una capa de estrategia única en el género.

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La Temporada 3 de Battlefield 6 marca un punto de inflexión, apostando por la innovación y el regreso a las raíces de la saga. Con modos renovados, ajustes técnicos y una oferta diversificada, el juego busca consolidarse como la experiencia bélica definitiva para una nueva generación de jugadores. La clave será mantener el ritmo de actualizaciones y escuchar a la comunidad para asegurar el éxito continuo de la franquicia.