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Los 8 récords mundiales que explican la magnitud del río Amazonas

La enorme descarga de agua, la biodiversidad asociada y varias marcas geográficas ubican a este curso sudamericano entre los más extraordinarios del planeta

El río Amazonas concentra ocho récords mundiales que explican su magnitud geográfica y biológica (REUTERS/Adriano Machado)
El río Amazonas concentra ocho récords mundiales que explican su magnitud geográfica y biológica (REUTERS/Adriano Machado)
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El río Amazonas concentra varios de los principales récords geográficos y biológicos del planeta y mantiene una posición singular en Sudamérica por su caudal, la amplitud de su cuenca y la diversidad de especies asociadas a su sistema fluvial. De acuerdo con Guinness World Records, el curso de agua reúne al menos ocho marcas destacadas a escala global que permiten dimensionar su magnitud.

A lo largo de su recorrido por Perú, Colombia y Brasil, y mediante una red de afluentes que se extiende por buena parte de la región, el Amazonas descarga hacia el océano Atlántico un volumen medio cercano a 200.000 metros cúbicos por segundo, con picos que superan los 340.000 metros cúbicos por segundo en períodos de crecida. Ese volumen explica por qué suele ser citado como el río con mayor aporte de agua dulce del mundo.

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El debate sobre su longitud continúa en ámbitos académicos y cartográficos. El Amazonas es considerado por muchos el sistema fluvial más largo, con 6.788 kilómetros, aunque otras mediciones sitúan al Nilo primero. Guinness World Records afirma que, según el criterio, el Amazonas es el primero o segundo río más largo, con algunos tramos que alcanzan 11 kilómetros de ancho fuera de crecida.

Un sistema fluvial con escala continental

La relevancia del río Amazonas no se limita a su tamaño. Su cuenca ocupa cerca del 40% de la superficie de América del Sur y conecta ecosistemas de enorme diversidad biológica. En ese corredor viven especies adaptadas al agua dulce que, por su tamaño, distribución o fisiología, también encabezan listados globales.

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Guinness World Records presentó una síntesis de ocho marcas asociadas al Amazonas. Algunas corresponden a dimensiones físicas del río y otras remiten a animales que forman parte de su ecosistema. El repaso incluye el mayor caudal del planeta, la discusión por la mayor longitud, la mayor anchura en ciertos tramos y la cuenca hidrográfica más extensa, además de especies como el delfín rosado, el caimán negro, el tiburón toro y la anguila eléctrica.

La longitud del río Amazonas sigue en debate, aunque Guinness World Records lo ubica como el primero o segundo río más largo del mundo (REUTERS/Pilar Olivares/File Photo)
La longitud del río Amazonas sigue en debate, aunque Guinness World Records lo ubica como el primero o segundo río más largo del mundo (REUTERS/Pilar Olivares/File Photo)

Los ocho récords atribuidos al Amazonas

El río con mayor caudal del planeta

El dato más sólido y menos discutido es su volumen de descarga. Guinness World Records señala que el Amazonas vierte un promedio de 200.000 metros cúbicos de agua por segundo al Atlántico y puede superar los 340.000 metros cúbicos por segundo durante las crecidas.

Ese aporte representa cerca del 20% del agua fluvial que desemboca en el mar a nivel global.

El río más largo o uno de los más largos del mundo

La longitud del Amazonas sigue bajo discusión. Encyclopaedia Britannica publica una extensión de 6.788 kilómetros, cifra que ubica al sistema en el primer lugar según varias mediciones recientes. Otras fuentes académicas y geográficas mantienen reservas y continúan situando al Nilo por delante.

En los términos de Guinness World Records, se trata del río más largo o del segundo más largo del planeta.

El río más ancho en varios de sus tramos

La anchura del cauce principal constituye otra de sus marcas distintivas. Encyclopaedia Britannica reportó que en temporadas normales algunos sectores alcanzan 11 kilómetros de ancho, mientras que la desembocadura forma un delta de unos 320 kilómetros, de acuerdo con el World Wildlife Fund.

Esa dimensión lo ubica entre los sistemas fluviales más anchos del mundo.

El río Amazonas alcanza hasta 11 kilómetros de ancho en algunos tramos y su desembocadura forma un delta de unos 320 kilómetros (REUTERS/Jorge Silva)
El río Amazonas alcanza hasta 11 kilómetros de ancho en algunos tramos y su desembocadura forma un delta de unos 320 kilómetros (REUTERS/Jorge Silva)

El hábitat del delfín de río más grande

Entre las especies emblemáticas del sistema figura el boto o delfín rosado del Amazonas. Guinness World Records remarca que se trata de la mayor especie de delfín de río conocida y que algunos ejemplares alcanzan 2,6 metros de longitud.

Su presencia refuerza el papel del sistema amazónico como refugio de fauna altamente especializada.

El hábitat del caimán más grande

El caimán negro también aparece entre los récords asociados al río. Según Guinness World Records, es la especie de caimán más grande del planeta y puede alcanzar cerca de 5 metros de longitud.

Se trata de uno de los principales depredadores de la red hídrica amazónica.

El registro del tiburón más alejado del mar

El tiburón toro posee la capacidad de vivir tanto en agua salada como en agua dulce. Guinness World Records indicó que esta especie fue observada en el Amazonas a gran distancia del océano, lo que la convierte en el tiburón registrado más lejos del mar.

El pez más eléctrico del mundo

La anguila eléctrica, conocida en partes de la región como poraquê, integra otro de los récords citados por Guinness World Records. El organismo indicó que este pez puede emitir descargas de entre 550 y 650 voltios.

Además de su capacidad eléctrica, puede superar 1,8 metros de largo, según descripciones divulgadas por esa misma fuente.

La cuenca hidrográfica más amplia del planeta

La cuenca del Amazonas completa la lista. Encyclopaedia Britannica y otras referencias internacionales sitúan su superficie en torno a los 7 millones de kilómetros cuadrados, con variaciones según el método de cálculo.

Ese alcance territorial convierte al sistema en la cuenca hidrográfica más extensa del mundo y explica buena parte de su enorme descarga fluvial.

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