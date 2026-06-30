Estados Unidos

Qué une todavía a los estadounidenses a 250 años de la fundación de Estados Unidos

Un sondeo nacional difundido consultó a 2.150 personas sobre valores, logros e íconos culinarios y reveló contrastes generacionales y regionales, con respuestas que retratan cómo el país se mira a sí mismo

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La encuesta de CBS News/YouGov reveló que el 47% de los estadounidenses no siente entusiasmo por las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos (REUTERS)
La encuesta de CBS News/YouGov reveló que el 47% de los estadounidenses no siente entusiasmo por las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos (REUTERS)

A 250 años de su fundación, Estados Unidos se pregunta qué tiene para mostrar. Una encuesta de CBS News/YouGov publicada el 29 de junio de 2026 consultó a 2.150 adultos entre el 23 y el 26 de ese mes sobre cuál consideran el mayor invento del país, qué comida lo representa mejor y qué es lo que más valoran de su estilo de vida. El margen de error es de ±2,7 puntos porcentuales.

El sondeo tiene alcance nacional y representatividad ajustada por género, edad, raza, educación y voto presidencial de 2024. Las respuestas, recogidas a días del 4 de julio, ofrecen una radiografía poco convencional de cómo los propios estadounidenses leen su historia y su identidad en este aniversario redondo.

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La democracia, por encima de Edison y de internet

La democracia y la libertad concentraron el 16% de los votos como “el mayor invento estadounidense”.

Dos manos de adulto joven en traje depositan una boleta en una urna. Detrás, una bandera de Estados Unidos y el edificio del Capitolio borroso.
La democracia y la libertad encabezaron la lista del mayor invento de Estados Unidos con el 16% de las respuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo lugar le perteneció a la tecnología más concreta: la bombilla eléctrica, con 14%, atribuida a Thomas Edison, quien patentó el primer modelo comercial viable en 1879. El tercer puesto fue para internet, con 10%.

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El resto del podio tecnológico quedó así:

  • El automóvil, con 6%. Henry Ford popularizó el vehículo de producción masiva con el Model T en 1908, aunque el alemán Karl Benz ya había construido el primer automóvil moderno en 1886.
  • El teléfono, con 5%. Alexander Graham Bell realizó la primera llamada en su laboratorio de Boston en 1876.
  • El avión, con 4%. Los hermanos Wright lograron el primer vuelo motorizado en Carolina del Norte en 1903.

La encuesta de CBS News también midió en qué áreas los propios estadounidenses creen que su país lidera al mundo: el cine y la televisión obtuvieron una valoración alta, mientras que los deportes y la gastronomía quedaron rezagados en esa percepción.

La hamburguesa destrona a la tarta de manzana

Cuando la pregunta giró hacia la comida, el resultado sorprendió hasta a los propios encuestadores. La hamburguesa se alzó con el primer lugar como el alimento más representativo de Estados Unidos, con 33% de los votos.

Primer plano de la boca de una mujer mordiendo una hamburguesa con queso. Sus manos sostienen el pan, la carne, el queso, lechuga, tomate y pepinillos.
La hamburguesa fue elegida como la comida más representativa de Estados Unidos con el 33% de los votos, por delante de la barbacoa y la tarta de manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking completo quedó de la siguiente manera:

  • Hamburguesa: 33%
  • Barbacoa: 25%
  • Tarta de manzana: 19%
  • Hot dog: 14%
  • Pizza: 6%

El origen de la hamburguesa es, en sí mismo, una historia de identidades en disputa. Su nombre proviene de la ciudad alemana de Hamburgo, pero la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le otorga la autoría al inmigrante danés Louis Lassen, quien la sirvió por primera vez en su local de New Haven, Connecticut, en 1900.

La tarta de manzana, en cambio, carga con una paradoja similar: la receta más antigua que se conserva data de la Inglaterra medieval, de un libro de cocina de 1381. Los colonos ingleses, holandeses y suecos la trajeron a América del Norte junto con los manzanos.

La tarta de manzana lideró entre los adultos mayores, mientras que la pizza obtuvo su mayor respaldo en el noreste de Estados Unidos (REUTERS/Tracy Barbutes)
La tarta de manzana lideró entre los adultos mayores, mientras que la pizza obtuvo su mayor respaldo en el noreste de Estados Unidos (REUTERS/Tracy Barbutes)

Para la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses ya declaraban a los periodistas que combatían por “mamá y la tarta de manzana”. Ese arraigo generacional se refleja en los datos: entre los adultos mayores, la tarta de manzana superó a todos los demás alimentos.

La pizza, por su parte, quedó última en el agregado nacional, aunque obtuvo mayor respaldo entre los encuestados del noreste del país que en cualquier otra región.

Lo mejor de América son sus habitantes, y el entusiasmo por el aniversario escasea

Antes de los inventos y las recetas, la encuesta de CBS News planteó una pregunta más amplia: ¿qué es lo mejor del estilo de vida americano? La respuesta que encabezó la lista fue “la gente”, por encima del territorio, los recursos naturales y las instituciones.

La encuesta de CBS News indicó que “la gente” fue señalada como lo mejor del estilo de vida americano por encima de la economía y el sistema de gobierno (REUTERS/Jonathan Ernst)
La encuesta de CBS News indicó que “la gente” fue señalada como lo mejor del estilo de vida americano por encima de la economía y el sistema de gobierno (REUTERS/Jonathan Ernst)

Ese orgullo difuso, sin embargo, no se traduce en fervor por los festejos oficiales. El 47% de los encuestados declaró no sentir demasiado entusiasmo —o ninguno— por las celebraciones del “America 250”.

Solo la mitad dijo que izará la bandera el 4 de julio, y la encuesta detectó una correlación directa: cuanto mayor es el entusiasmo por el aniversario, más probable es que el encuestado planee colgar la bandera en su casa.

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