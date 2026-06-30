Nueva York suspende el cobro del estacionamiento medido durante el fin de semana del Día de la Independencia

Nueva York suspenderá el estacionamiento alternado por limpieza de calles durante 48 horas por el Día de la Independencia (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Los conductores de Nueva York tendrán 48 horas sin la obligación de mover el auto por el sistema de limpieza de calles, conocido como estacionamiento alternado (alternate side parking), durante el feriado por el Día de la Independencia.

La suspensión regirá el viernes 3 de julio de 2026 (feriado observado) y el sábado 4 de julio de 2026, según informó NYC311, el canal oficial de servicios de la Ciudad de Nueva York.

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Durante esos dos días, quienes estacionen en calles con señalización de limpieza podrán dejar el auto sin moverlo para cumplir con el cronograma habitual. La suspensión no equivale a “estacionamiento libre” ni elimina el riesgo de multas por otras infracciones: el beneficio es específico y se limita a la regla vinculada a la limpieza.

De acuerdo con la guía del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), la ciudad suspende el estacionamiento alternado en feriados legales y religiosos determinados, además de interrupciones por clima o emergencias. En el caso del fin de semana del 4 de julio, el calendario oficial de suspensiones del organismo incluye tanto el viernes 3 como ese sábado dentro de los días con interrupción programada del sistema.

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En la práctica, la confusión aparece cuando se interpreta que, si no rige la limpieza, se puede estacionar en cualquier lugar. No es así. El propio NYC DOT recuerda que, si hay más de un cartel para el mismo tramo, la regla más restrictiva es la que está vigente, y recomienda revisar toda la cuadra y leer todas las señales antes de dejar el auto.

Esa advertencia es especialmente relevante en feriados, cuando el tránsito cambia y los errores de lectura suelen multiplicarse.

Qué multas siguen vigentes pese a la suspensión

Las reglas de no detenerse, no pararse y no estacionar solo se suspenden si no rigen en todo momento o los siete días de la semana (REUTERS/Kent J. Edwards/File Photo)

Aunque el estacionamiento alternado quede suspendido, siguen activas las prohibiciones generales y las restricciones señalizadas. NYC311 precisó además que no será necesario pagar el parquímetro. También indicó que las reglas de “no detenerse”, “no pararse” y “no estacionar” quedan suspendidas excepto donde esas restricciones rigen “en todo momento” o “los siete días de la semana”.

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Que se suspendan algunas restricciones por el feriado no significa que desaparezcan las que tienen vigencia permanente. Por eso, aun en jornada de suspensión, un vehículo puede quedar expuesto a una infracción si se deja en una zona donde la prohibición aplica todo el tiempo o si incumple reglas que no dependen del cronograma de limpieza.

Entre las infracciones que se mantienen aparecen las que afectan la seguridad vial y la circulación: bloquear accesos vehiculares, interferir con pasos peatonales o invadir carriles reservados. En términos operativos, la regla es simple: si la infracción no depende de la limpieza de calles, la suspensión no la cubre.

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La regla de 4.6 metros frente a una boca de incendio

El NYC DOT prohíbe estacionar a menos de 4,6 metros de una boca de incendio, una infracción que sigue vigente durante el feriado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restricción que sigue vigente es la de las bocas de incendio. Según el NYC DOT, es ilegal estacionar a menos de 4,6 metros de cualquiera de los lados de una boca de incendio, incluso en carriles de estacionamiento laterales ubicados junto a ciclovías protegidas. Es una norma independiente del estacionamiento alternado y no se flexibiliza por feriados.

Ese detalle —“de cualquiera de los lados”— es el que suele generar multas cuando el conductor cree que alcanza con dejar el auto “un poco más allá” del hidrante. La recomendación, alineada con el criterio del organismo, es no confiar en señales indirectas: el NYC DOT no plantea excepciones por bordillos pintados o referencias visuales, sino una distancia concreta.

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Si hay dudas sobre el margen, la alternativa más segura es elegir otro espacio antes que arriesgar una sanción por pocos metros.

Qué conviene revisar antes de estacionar

Con el estacionamiento alternado suspendido, la lista de control para evitar infracciones se vuelve más importante, no menos. La ciudad recomienda leer la señalización completa del bloque porque una cuadra puede combinar reglas de limpieza con restricciones por horarios, zonas de carga y descarga o prohibiciones permanentes. pero no reemplaza la obligación de verificar qué reglas siguen aplicando por cartel.

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