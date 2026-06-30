Estados Unidos

Nueva York suspende el cobro del estacionamiento medido durante el fin de semana del Día de la Independencia

Parquímetros sin cargo el viernes 3 y el sábado 4 de julio de 2026. Siguen vigentes multas por zonas restringidas y obstrucciones

Guardar
Nueva York suspenderá el estacionamiento alternado por limpieza de calles durante 48 horas por el Día de la Independencia (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
Nueva York suspenderá el estacionamiento alternado por limpieza de calles durante 48 horas por el Día de la Independencia (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Los conductores de Nueva York tendrán 48 horas sin la obligación de mover el auto por el sistema de limpieza de calles, conocido como estacionamiento alternado (alternate side parking), durante el feriado por el Día de la Independencia.

La suspensión regirá el viernes 3 de julio de 2026 (feriado observado) y el sábado 4 de julio de 2026, según informó NYC311, el canal oficial de servicios de la Ciudad de Nueva York.

PUBLICIDAD

Durante esos dos días, quienes estacionen en calles con señalización de limpieza podrán dejar el auto sin moverlo para cumplir con el cronograma habitual. La suspensión no equivale a “estacionamiento libre” ni elimina el riesgo de multas por otras infracciones: el beneficio es específico y se limita a la regla vinculada a la limpieza.

De acuerdo con la guía del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), la ciudad suspende el estacionamiento alternado en feriados legales y religiosos determinados, además de interrupciones por clima o emergencias. En el caso del fin de semana del 4 de julio, el calendario oficial de suspensiones del organismo incluye tanto el viernes 3 como ese sábado dentro de los días con interrupción programada del sistema.

PUBLICIDAD

En la práctica, la confusión aparece cuando se interpreta que, si no rige la limpieza, se puede estacionar en cualquier lugar. No es así. El propio NYC DOT recuerda que, si hay más de un cartel para el mismo tramo, la regla más restrictiva es la que está vigente, y recomienda revisar toda la cuadra y leer todas las señales antes de dejar el auto.

Esa advertencia es especialmente relevante en feriados, cuando el tránsito cambia y los errores de lectura suelen multiplicarse.

Qué multas siguen vigentes pese a la suspensión

Las reglas de no detenerse, no pararse y no estacionar solo se suspenden si no rigen en todo momento o los siete días de la semana (REUTERS/Kent J. Edwards/File Photo)
Las reglas de no detenerse, no pararse y no estacionar solo se suspenden si no rigen en todo momento o los siete días de la semana (REUTERS/Kent J. Edwards/File Photo)

Aunque el estacionamiento alternado quede suspendido, siguen activas las prohibiciones generales y las restricciones señalizadas. NYC311 precisó además que no será necesario pagar el parquímetro. También indicó que las reglas de “no detenerse”, “no pararse” y “no estacionar” quedan suspendidas excepto donde esas restricciones rigen “en todo momento” o “los siete días de la semana”.

Que se suspendan algunas restricciones por el feriado no significa que desaparezcan las que tienen vigencia permanente. Por eso, aun en jornada de suspensión, un vehículo puede quedar expuesto a una infracción si se deja en una zona donde la prohibición aplica todo el tiempo o si incumple reglas que no dependen del cronograma de limpieza.

Entre las infracciones que se mantienen aparecen las que afectan la seguridad vial y la circulación: bloquear accesos vehiculares, interferir con pasos peatonales o invadir carriles reservados. En términos operativos, la regla es simple: si la infracción no depende de la limpieza de calles, la suspensión no la cubre.

La regla de 4.6 metros frente a una boca de incendio

Vista de una calle de Nueva York con parquímetros modernos en primer plano, coches estacionados, taxis amarillos y edificios urbanos a lo largo de la vía.
El NYC DOT prohíbe estacionar a menos de 4,6 metros de una boca de incendio, una infracción que sigue vigente durante el feriado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restricción que sigue vigente es la de las bocas de incendio. Según el NYC DOT, es ilegal estacionar a menos de 4,6 metros de cualquiera de los lados de una boca de incendio, incluso en carriles de estacionamiento laterales ubicados junto a ciclovías protegidas. Es una norma independiente del estacionamiento alternado y no se flexibiliza por feriados.

Ese detalle —“de cualquiera de los lados”— es el que suele generar multas cuando el conductor cree que alcanza con dejar el auto “un poco más allá” del hidrante. La recomendación, alineada con el criterio del organismo, es no confiar en señales indirectas: el NYC DOT no plantea excepciones por bordillos pintados o referencias visuales, sino una distancia concreta.

Si hay dudas sobre el margen, la alternativa más segura es elegir otro espacio antes que arriesgar una sanción por pocos metros.

Qué conviene revisar antes de estacionar

Con el estacionamiento alternado suspendido, la lista de control para evitar infracciones se vuelve más importante, no menos. La ciudad recomienda leer la señalización completa del bloque porque una cuadra puede combinar reglas de limpieza con restricciones por horarios, zonas de carga y descarga o prohibiciones permanentes. pero no reemplaza la obligación de verificar qué reglas siguen aplicando por cartel.

Temas Relacionados

Nueva YorkDía de la IndependenciaMultas de tránsitoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El inusual caso de un hospital en EE. UU. que atendió tres partos de trillizos en solo tres días

La inusual secuencia ocurrió en el West Penn Hospital, en Pensilvania, entre el 10 y el 12 de junio, cuando nueve recién nacidos de tres familias distintas llegaron con pocas horas de diferencia y requirieron cuidados neonatales especializados

El inusual caso de un hospital en EE. UU. que atendió tres partos de trillizos en solo tres días

Estas son las nuevas leyes estatales entran en vigor en Florida desde el 1 de julio

La Legislatura estatal activó reformas que ajustan normas sobre transporte, administración vecinal, seguridad pública y reglas fiscales, tras su aprobación en ambas cámaras y la firma del gobernador, según registros oficiales

Estas son las nuevas leyes estatales entran en vigor en Florida desde el 1 de julio

Una cría de leopardo nublado en Nashville renueva la esperanza para la especie

El nacimiento de Mayuree en Tennessee consolida al zoológico como referente internacional en cría y protección de este felino amenazado, aportando nuevas estrategias para su conservación. Por primera vez, el centro implementó la llamada crianza compartida

Una cría de leopardo nublado en Nashville renueva la esperanza para la especie

Medicare anunció la fecha en que empezará a cubrir los medicamentos para bajar de peso

El sistema de salud pública financiará terapias contra la obesidad mediante un programa piloto de 18 meses. Conoce cuándo entra en vigor el beneficio y quiénes califican

Medicare anunció la fecha en que empezará a cubrir los medicamentos para bajar de peso

El FBI ya incautó 95 drones en el sur de Florida durante las restricciones por el Mundial

La oficina federal en Miami informó que los decomisos ocurrieron mientras regían limitaciones temporales de vuelo para resguardar a espectadores, jugadores y sitios sensibles en torno al estadio sede y al Fan Festival de Bayfront Park

El FBI ya incautó 95 drones en el sur de Florida durante las restricciones por el Mundial

TECNO

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

GTA 6 requerirá un gran espacio en disco: estas son las cifras estimadas para PS5 y Xbox Series

Tres errores al usar el router WiFi que pueden dejar tus datos en manos de ciberdelincuentes

Televisor o proyector: qué pantalla elegir para ver los partidos del Mundial 2026 sin delay o demoras

El 63% de los estudiantes prefiere a los docentes antes que a la IA en su formación digital

ENTRETENIMIENTO

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones 3” y “Harry Potter”

La reacción de Kristen Stewart ante un hombre en el escenario que desató la polémica en redes

Melissa Gilbert lanza un llamado a padres de niños actores tras la muerte de Daveigh Chase: “Pierden de vista cuál es su verdadera responsabilidad”

Cara Delevingne confirmó que tuvo un romance con Amber Heard durante el divorcio con Johnny Depp: “Estaba bastante enloquecido por los celos”

MUNDO

Australia aumentará las sanciones a las plataformas que permitan el acceso de menores a redes sociales

Australia aumentará las sanciones a las plataformas que permitan el acceso de menores a redes sociales

Qatar confirmó la llegada de la delegación de Estados Unidos a Doha, pero aclaró que no habrá negociaciones directas con Irán

Trabajadores humanitarios alertan de enfermedades y hospitales desbordados tras sismos en Venezuela

La otra cara del Mundial: campaña de la ONU busca prevenir la violencia familiar durante la justa

Lo que distingue a los cursos online más exitosos según la investigación educativa