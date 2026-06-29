Estados Unidos

La Guardia Costera descargó drogas valuadas por más de USD 63 millones en Florida

El cargamento decomisado entre el 11 y el 13 de junio en aguas internacionales del Pacífico oriental, sumó 3.500 kilos de cocaína y 1.800 de marihuana, según informes oficiales

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Dos hombres con uniformes, mascarillas y guantes manipulan un fardo rectangular oscuro en la cubierta de un barco. Uno lleva una gorra de la Guardia Costera
La Guardia Costera de Estados Unidos descargó en Port Everglades más de USD 63 millones en cocaína y marihuana incautadas en el Pacífico oriental (United States Coast Guard)

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó el viernes en Port Everglades más de USD 63 millones en cocaína y marihuana incautadas en tres operaciones realizadas entre el 11 y el 13 de junio en aguas internacionales del Pacífico oriental, una vía que concentra el 80% de las interceptaciones de drogas con destino a territorio estadounidense.

El cargamento incluyó 3.500 kilos de cocaína (equivalentes a 7.720 libras) y 1.800 kilos de marihuana (unas 4.000 libras), según informó la Guardia Costera en su portal oficial y recogió NBC Miami. La droga fue descargada por la tripulación del cutter Bear en el puerto de Florida.

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Luego de los tres días de operativos, la tripulación del USCGC Bear intervino a otras embarcaciones y retiró del circuito ilegal casi 5.300 kilogramos de estupefacientes, valoradas en cifras millonarias.

Un grupo de personas con uniformes azules y gorras rodea pilas de paquetes envueltos en plástico, un salvavidas y un motor Suzuki en un área portuaria
La tripulación del USCGC Bear retiró del circuito ilegal casi 5.300 kilos de estupefacientes en tres operaciones realizadas entre el 11 y el 13 de junio (United States Coast Guard)

El 11 de junio, la tripulación detectó una lancha rápida. Un equipo aerotransportado del Escuadrón Táctico de Interdicción con Helicópteros aplicó tácticas de uso de la fuerza desde el aire, lo que permitió abordar la embarcación y decomisar unos 1.800 kilos de marihuana.

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También, el 12 de junio se produjo la mayor captura. Ese día, la misma aeronave de interdicción ayudó a detener dos lanchas rápidas y los equipos de abordaje del Bear incautaron unos 3.470 kilos de cocaína, de acuerdo con la información oficial citada por Baird Maritime.

Mientras que el 13 de junio, la tripulación recuperó en el océano un fardo con cerca de 60 libras de cocaína, unos 27 kilos. Ese hallazgo completó el volumen total descargado esta semana en Florida.

Buque blanco de la Guardia Costera de Estados Unidos, con texto 'U.S. COAST GUARD' y número 901, navega en mar con olas bajo cielo al atardecer
El buque de la Guardia Costera de Estados Unidos, encabezó las operaciones en el Océano Pacífico contra el tráfico de estupefacientes (United States Coast Guard)

El operativo combinó helicópteros, vigilancia y coordinación entre agencias

El comandante Jorell Webb, oficial al mando del cutter Bear, atribuyó el resultado a la combinación de entrenamiento, logística y coordinación entre distintas unidades. “El éxito de estas interdicciones refleja la solidez de nuestras alianzas y la persistencia de nuestras tripulaciones”, manifestó.

Webb añadió: “Nuestro éxito requirió la integración de un entrenamiento bien pensado, una logística cuidadosamente planificada y una coordinación conjunta. Estamos muy orgullosos de nuestros esfuerzos para impedir que las redes ilícitas amenacen nuestra seguridad”.

En las operaciones participaron el Bear, el Escuadrón Táctico de Interdicción con Helicópteros, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur y los equipos de guardia del Distrito Sudoeste de la Guardia Costera. La fuerza conjunta con base en Key West se ocupa de detectar y seguir los desplazamientos aéreos y marítimos de drogas ilegales.

Cuando la interdicción pasa a ser inminente, la fase de aplicación de la ley queda bajo control de la Guardia Costera durante la intercepción y la detención. En el Pacífico oriental, esas operaciones se ejecutan bajo la autoridad del Distrito Sudoeste, con sede en Alameda, California.

Helicóptero naranja y blanco con hélices, volando sobre una embarcación blanca y azul con varias personas a bordo en un mar con olas bajo un cielo azul nublado
El escuadrón aéreo de la Guardia Costera puso a disposición el helicóptero MH-65E Dolphin, durante los recientes operativos (United States Coast Guard)

El Pacífico oriental es una ruta central del narcotráfico hacia Estados Unidos

La propia Guardia Costera subrayó que el 80% de las interdicciones de drogas dirigidas a Estados Unidos ocurre en el mar. Ese dato explica por qué las operaciones marítimas ocupan un lugar central en la estrategia contra el tráfico de narcóticos procedente de Sudamérica.

Según la información oficial, la institución está acelerando sus operaciones antidroga en el Pacífico oriental como parte de la Operación “Pacific Viper”. El objetivo declarado es frenar el tráfico continuo de narcóticos ilícitos desde América del Sur hacia territorio estadounidense.

Durante estas interdicciones, el escuadrón aéreo empleó un helicóptero MH-65E Dolphin con el nuevo diseño Blackfin. La Guardia Costera indicó que esa imagen distingue el año fiscal más exitoso de la unidad hasta la fecha, después de decomisar tres veces su volumen anual promedio de cocaína.

Una embarcación azul en mar abierto con tres hombres y numerosos fardos amarillos y verdes. Un hombre usa uniforme, los otros dos gorras. El cielo tiene nubes
El operativo unió entrenamiento, logística y coordinación entre diferentes agencias oficiales del país (United States Coast Guard)

El cutter Bear es una embarcación de resistencia media de 82 metros (unos 270 pies) con base en Portsmouth, Virginia, y depende del Comando del Área Atlántica de la Guardia Costera.

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