La Guardia Costera decomisa más de 2.000 kilos de cocaína valorada en USD 34 millones en el Pacífico

La Guardia Costera de Estados Unidos incauta más de 2.040 kilogramos de cocaína frente a las costas de Manta, Ecuador, en un operativo clave contra el narcotráfico marítimo. (X/@USCG)

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 2.040 kilogramos de cocaína, valorados en cerca de USD 34 millones, tras interceptar el domingo de Pascua una embarcación sospechosa frente a las costas de Manta, Ecuador. El operativo, enmarcado en la intensificación del combate al tráfico marítimo de drogas, afecta directamente a redes de narcotráfico transnacional y representa un avance relevante en el control de rutas críticas hacia Norteamérica. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, esta acción forma parte de la Operación Pacific Viper, el programa conjunto lanzado en agosto de 2025 para fortalecer la vigilancia en la región del Pacífico oriental.

Según información oficial citada por la cadena estadounidense Fox News y ratificada en comunicados institucionales, la intervención contó con el despliegue del buque USCGC Escanaba y un helicóptero MH-65 Dolphin, después de que una patrulla aérea detectara actividad sospechosa. Los tripulantes de la embarcación interceptada fueron observados arrojando paquetes al mar antes del abordaje.

Este decomiso se suma a una serie de incautaciones masivas recientes en la región, donde el tráfico de estupefacientes ha crecido de forma sostenida. Organismos como la Guardia Costera de Estados Unidos y la agencia especializada de Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destacan que el Pacífico oriental figura como una de las principales rutas para el tránsito de cocaína desde Colombia, Perú y Ecuador hacia Estados Unidos y otros destinos. Las autoridades estadounidenses han incrementado recursos y cooperación internacional para enfrentar este fenómeno.

¿Qué ocurrió exactamente durante el operativo cerca de Manta, Ecuador?

El 5 de abril, una patrulla aérea detectó una embarcación sospechosa navegando en aguas internacionales próximas a la ciudad portuaria de Manta. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la tripulación del USCGC Escanaba recibió la alerta y desplegó un helicóptero MH-65 Dolphin en apoyo a la interdicción. Cuando el equipo se aproximó, los tripulantes fueron observados arrojando bultos al mar, lo que motivó la intervención directa de la Guardia Costera de Estados Unidos. La incautación final fue de más de 2.040 kilogramos (4.510 libras) de cocaína, una de las mayores cantidades aseguradas en un solo incidente en la zona durante 2026.

El cargamento fue recuperado mediante una rápida operación de persecución y abordaje. Los tripulantes fueron detenidos conforme a la legislación estadounidense y tratados internacionales vigentes. La cadena estadounidense Fox News informó que la droga tenía como destino el mercado de Estados Unidos, con un valor estimado de USD 34 millones.

El valor estimado del decomiso asciende a USD 34 millones, afectando de manera directa las finanzas de redes transnacionales de narcotráfico en el Pacífico oriental. (X/@USCG)

¿Qué es la Operación Pacific Viper y cuáles han sido sus resultados?

La Operación Pacific Viper es un programa implementado por la Guardia Costera de Estados Unidos, en coordinación con la Armada de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, para enfrentar el flujo de drogas ilícitas en el Pacífico oriental. Según el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, desde su inicio en agosto de 2025 la operación ha derivado en la incautación de 97.500 kilogramos (215.000 libras) de cocaína y la detención de 160 personas vinculadas al narcotráfico.

Markwayne Mullin puntualizó en un comunicado oficial, recogido por la cadena estadounidense Fox News y difundido por el portal institucional del DHS: “Operation Pacific Viper juega un papel central en la lucha del presidente Trump contra los cárteles en el mar, cortando su capacidad de obtener ganancias traficando estas sustancias hacia nuestro país”. La operación se ha consolidado como una de las estrategias más activas y con mayores logros en la región durante los últimos años.

Entre los hechos recientes, la Guardia Costera de Estados Unidos realizó su mayor incautación histórica en agosto de 2025: 34.500 kilogramos (76.140 libras) de estupefacientes, valorados en USD 473 millones. Poco después, en noviembre del mismo año, fueron confiscados 22.600 kilogramos (casi 50.000 libras).

¿Cómo operan las organizaciones narcotraficantes en el Pacífico oriental?

El Pacífico oriental se consolidó como corredor marítimo principal para hacer llegar la cocaína producida en Sudamérica a Norteamérica. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos, grupos criminales utilizan lanchas rápidas (“go-fast boats”) y semisumergibles para eludir la detección y transportar grandes volúmenes de droga.

La agencia especializada de Naciones Unidas, UNODC, afirma que la región entre Colombia, Ecuador y Perú constituye el área de mayor concentración de puntos de salida. Los cargamentos suelen transferirse en alta mar a embarcaciones de mayor calado o introducirse directamente en Centroamérica, México y finalmente a Estados Unidos. El refuerzo en los controles terrestres y aéreos ha incrementado la relevancia de las rutas marítimas.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el uso avanzado de tecnología de vigilancia marítima y aérea ha fortalecido la capacidad de detección e interdicción. Autoridades del departamento, citadas por la cadena estadounidense Fox News, señalaron que la “coordinación internacional y el despliegue de recursos han sido determinantes para el éxito de los operativos recientes”.

La operación formó parte de la Operación Pacific Viper, una alianza entre la Guardia Costera, el Departamento de Seguridad Nacional y la Armada de Estados Unidos para combatir el tráfico marítimo de drogas. (X/@USCG)

¿Cuáles han sido los mayores decomisos recientes en la zona y cómo se compara el nuevo operativo?

En los últimos 12 meses, la Guardia Costera de Estados Unidos informó incautaciones superiores a 97.500 kilogramos (215.000 libras) de cocaína en el Pacífico oriental, según reportes institucionales y la cobertura de la cadena estadounidense Fox News. Los mayores decomisos se registraron en agosto y noviembre de 2025, con cargamentos de 34.500 kilogramos (76.140 libras) y 22.600 kilogramos (casi 50.000 libras) respectivamente.

La operación frente a las costas de Ecuador figura entre los decomisos más relevantes del año, tanto por la cantidad como por el punto geográfico estratégico donde fue logrado. Autoridades norteamericanas enfatizan que estos golpes afectan la capacidad financiera de las organizaciones criminales y dificultan el flujo de drogas hacia los mercados de consumo.

Markwayne Mullin, en declaraciones institucionales recogidas por la cadena estadounidense Fox News, destacó: “La labor de la Guardia Costera y sus aliados regionales ha permitido incautar cantidades récord de estupefacientes y detener a decenas de presuntos traficantes”. La tendencia marca un aumento en la actividad de interdicción respecto a años previos.

¿Qué impacto tiene la incautación sobre Ecuador y la región?

El Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos sostienen que la incautación de más de 2.040 kilogramos de cocaína en aguas cercanas a Ecuador refuerza los mecanismos de cooperación internacional en seguridad marítima. Este operativo responde a acuerdos bilaterales de intercambio de inteligencia y patrullaje conjunto para disminuir el tráfico ilícito y fortalecer la capacidad de respuesta.

Fuentes oficiales ecuatorianas, citadas por la cadena estadounidense Fox News, informaron sobre la comunicación constante con sus contrapartes estadounidenses para coordinar acciones y compartir información sobre tráfico marítimo. La presión internacional en la región para combatir el narcotráfico responde a prioridades de organismos multilaterales y acuerdos regionales.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que este decomiso golpea a las finanzas de las organizaciones delictivas y limita la disponibilidad de droga en los mercados de destino. Los detenidos afrontarán proceso judicial en Estados Unidos conforme a las normativas internacionales en vigor.

La vigilancia intensificada en el Pacífico oriental logra récords históricos, con más de 97.500 kilogramos de cocaína incautados y 160 detenidos desde agosto de 2025, según la Guardia Costera. (X/@USCG)

¿Qué medidas refuerzan las autoridades tras el decomiso de droga en el Pacífico oriental?

A raíz del nuevo decomiso, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron que se reforzará la vigilancia en el Pacífico oriental. Esta estrategia incluye el despliegue de nuevos recursos aéreos y marítimos y una cooperación más estrecha con países sudamericanos.

Las prioridades institucionales incluyen la detección temprana de embarcaciones sospechosas, el uso de inteligencia compartida y la capacitación especializada en interdicción marítima. El Departamento indicó que estas acciones conjuntas buscan “reducir la capacidad operativa de los cárteles y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El impacto de las incautaciones recientes se evidencia en la disminución del flujo de drogas hacia Estados Unidos y en la consolidación de respuestas rápidas ante amenazas emergentes. Organismos como la UNODC monitorean los resultados de estas políticas y sus efectos en la dinámica del narcotráfico internacional.

¿Cómo repercute este operativo en la lucha global contra el narcotráfico marítimo?

La incautación de más de 2.040 kilogramos de cocaína frente a Manta es tomada por autoridades como un ejemplo de la eficacia de la cooperación internacional y de la importancia de acciones preventivas en altamar. El Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos subrayaron la influencia de la tecnología avanzada, la inteligencia regional y la coordinación operativa con países aliados.

Markwayne Mullin declaró a la cadena estadounidense Fox News: “Los hombres y mujeres de la Guardia Costera están salvando vidas al impedir que estas sustancias lleguen a nuestras comunidades”. La continuidad de los operativos y la adaptación frente a nuevas tácticas de tráfico se consideran ejes clave de la estrategia de seguridad.

El seguimiento de estos casos incluye procesos judiciales en Estados Unidos y colaboración de agencias regionales en la identificación y persecución de redes criminales. El Departamento de Seguridad Nacional prevé que la vigilancia marítima y la cooperación transnacional seguirán como elementos prioritarios en los próximos meses.