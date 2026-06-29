Estados Unidos

El hallazgo de 117 perros enterrados sacude a California: la policía asegura que la investigación recién empieza

La causa se originó por denuncias de crueldad animal y presunto fraude contra un centro de rescate. Los agentes encontraron decenas de cadáveres en el predio y ahora buscan determinar cuántos animales murieron, cómo ocurrió y si hubo otros delitos

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Grupo de agentes uniformados y civiles en un terreno de tierra. Se observa una lona azul, herramientas de excavación y vegetación escasa
Autoridades californianas investigan un refugio tras encontrar decenas de animales fallecidos en su predio (KRCR News Channel 7)

Las autoridades de California descubrieron al menos 117 perros muertos en la propiedad de Miranda’s Rescue, un refugio de animales ubicado en Fortuna, al norte del estado.

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación por presunto maltrato animal, crueldad y fraude, un proceso que, según la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt, recién comienza y podría extenderse durante un periodo prolongado.

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La intervención policial se realizó tras recibir denuncias en abril sobre el funcionamiento del refugio, lo que llevó a las autoridades a solicitar una orden de registro para excavar en la propiedad ante la sospecha de entierros en fosas comunes. La investigación fue asignada a la División de Delitos Mayores del condado.

Un hombre maneja una excavadora roja Yanmar en un terreno. Varias personas observan, con banderas de colores y tierra removida en el suelo
El operativo incluyó trabajos de excavación en áreas señaladas por la justicia para localizar restos ocultos bajo tierra (KPIX | CBS NEWS BAY AREA)

Excavaciones y hallazgos forenses

Durante la segunda orden de registro, ejecutada el jueves pasado, los agentes localizaron restos caninos en dos puntos del terreno.

Los equipos excavaron áreas específicas autorizadas por la orden judicial y recuperaron los cuerpos de 117 perros, la mayoría en estado intacto. Además, se encontraron casi dos docenas de cráneos, cientos de huesos y alrededor de 600 collares de perro.

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Grupo de personas en un área de tierra removida. Hay hombres uniformados, personas con guantes y otros tomando notas. Se ven herramientas, un cubo naranja y un objeto semienterrado
Especialistas examinaron los restos animales y detectaron signos de violencia en varios casos (KRCR News Channel 7)

El examen forense fue realizado por veterinarios especializados, quienes lograron analizar en el lugar 71 de los cuerpos recuperados.

El resto, 46 cadáveres, no pudo ser revisado en esa jornada por limitaciones de tiempo. El análisis preliminar, que incluyó radiografías, determinó que muchos de los restos presentaban fragmentos de bala, lo que sugiere que varios animales murieron por disparos.

Algunos restos estaban en un estado avanzado de descomposición, lo que imposibilitó su remoción segura del sitio de entierro. Los investigadores ahora buscan identificar a los perros que contaban con microchip.

Varias personas, algunas con uniforme, inspeccionan una excavación en un terreno de tierra y pasto con montículos de tierra y un remolque al fondo
Los equipos de rescate recuperaron cuerpos de perros en diferentes estados de conservación y con múltiples indicios de muerte traumática (KRCR News Channel 7)

Antecedentes e inicio de la investigación

Una primera orden de registro, ejecutada el 1 de mayo, permitió a los agentes incautar pruebas y constatar que faltaba un número significativo de animales entregados a la organización pero no registrados.

Durante el proceso, la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt agradeció la colaboración de los equipos policiales y de los veterinarios forenses que participaron en la recuperación de pruebas.

Un grupo de seis personas con ropa de trabajo y guantes, una de ellas con sombrero, examina el suelo removido y una pila de tierra en un terreno abierto con vegetación
Las denuncias contra el refugio surgieron por irregularidades en el manejo y destino de los animales bajo su custodia (KRCR News Channel 7)

En una declaración pública, el sheriff William Honsal afirmó que la investigación “recién está comenzando” y destacó el compromiso de los equipos intervinientes para trabajar en lo que calificó como “una escena horrorosa”.

Hasta el momento, las autoridades no anunciaron cargos formales. El comunicado oficial señala que se entiende el reclamo social de responsabilidad y justicia, aunque aclara que la prioridad es llevar adelante una pesquisa “completa, imparcial y legalmente sólida”, asegurando el respeto de los derechos constitucionales y legales de todas las personas implicadas.

Varias personas, algunas con uniforme de sheriff, trabajan en un terreno de tierra removida con pasto, árboles y colinas al fondo bajo un cielo nublado
Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y no se han presentado acusaciones judiciales (KRCR News Channel 7)

Respuesta del refugio y antecedentes de eutanasia

NBC News informó que no fue posible contactar por teléfono a Shannon Miranda, fundador de Miranda’s Rescue, y que tampoco respondió a un correo electrónico enviado el domingo. El medio publicó una corrección el 28 de junio para precisar que Miranda es un hombre.

El 18 de junio, Miranda difundió un comunicado en el sitio web del refugio, donde abordó la cobertura mediática reciente y las críticas en línea.

En ese texto, describió dos episodios que atrajeron especial atención: en uno, un perro mató a otro animal y atacó a un tercero; en el otro, un perro se abalanzó sobre un cochecito en el que iba un bebé.

Cerca de alambre en primer plano con follaje verde. Detrás, un edificio beige con un cartel de "Miranda's Rescue" y dos hombres caminando
El responsable del refugio defendió su accionar y justificó la eutanasia aplicada en situaciones consideradas excepcionales (NBC News)

Miranda sostuvo que estas decisiones no se tomaron a la ligera y que respondían a la responsabilidad de proteger tanto al público como a los animales bajo el cuidado del refugio.

Además, defendió que Miranda’s Rescue mantenía una política de no sacrificio (no-kill), es decir, que los animales no son eutanasiados solo para liberar espacio. Sin embargo, admitió que, en ocasiones, la eutanasia resulta necesaria para evitar mayores riesgos.

En su declaración, Miranda aseguró que siempre que fue necesario aplicar la eutanasia, notificó previamente a las autoridades locales, incluso cuando no era obligatorio.

La investigación continúa y las autoridades anticipan que será un proceso extenso, dada la magnitud de los hallazgos y las denuncias que motivaron la intervención.

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