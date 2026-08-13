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Taiwán realizó maniobras de “contrabloqueo” marítimo ante la creciente amenaza de una invasión china

El simulacro incluyó la participación de cuatro buques guardacostas que, junto a barcos de la Armada, escoltaron al supuesto mercante hasta los puertos de Hualien y Su’ao, en la costa este de la isla

Miembros de la tripulación permanecen a bordo de una lancha lanzamisiles de la clase Kuang Hua VI, con la bandera de Taiwán de fondo, durante los ejercicios militares anuales Han Kuang en una base naval de Kaohsiung, Taiwán, el 8 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)
Miembros de la tripulación permanecen a bordo de una lancha lanzamisiles de la clase Kuang Hua VI, con la bandera de Taiwán de fondo, durante los ejercicios militares anuales Han Kuang en una base naval de Kaohsiung, Taiwán, el 8 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)
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Las fuerzas armadas de Taiwán realizaron maniobras de “contrabloqueo” marítimo en aguas al este de la isla, simulando la escolta de un buque mercante que transportaba suministros importantes, en un contexto de creciente presión del régimen chino sobre esa zona.

Durante el ejercicio, un buque de desembarco anfibio clase Yushan asumió el rol de mercante y fue guiado hasta puerto por embarcaciones de la Armada y la Guardia Costera. Según un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), “la Armada y la Guardia Costera siguen profundizando en su cooperación coordinada, desde la respuesta a la ‘zona gris’ hasta misiones como el ataque litoral y la escolta contrabloqueo”.

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La Administración de la Guardia Costera (CGA) destacó que era la primera ocasión en que ambas fuerzas colaboraban en un ejercicio de este tipo, lo que evidenció la “determinación” de Taiwán de “preservar la paz y la estabilidad” en el estrecho y la región.

El simulacro, realizado el miércoles, incluyó la participación de cuatro buques guardacostas que, junto a barcos de la Armada, escoltaron al supuesto mercante hasta los puertos de Hualien y Su’ao, en la costa oriental. Su’ao reviste especial importancia por albergar los únicos destructores clase Kee Lung de la Armada taiwanesa y ser base de operaciones de Lungteh, empresa encargada de construir patrulleras y corbetas para las fuerzas marítimas.

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La ministra del Consejo de Asuntos Oceánicos (OAC) de Taiwán, Kuan Bi-ling, subrayó que el simulacro reflejó la “estrecha cooperación estratégica” entre guardacostas y fuerzas armadas. “En tiempos de paz, los guardacostas defienden las fronteras marítimas, protegen la pesca y realizan labores de rescate; en tiempos de guerra, se integran, conforme a la ley, en el sistema global de operaciones de defensa”, aseguró la funcionaria.

Dos aviones de combate Mirage 2000 vuelan durante los ejercicios militares anuales Han Kuang de Taiwán en Hsinchu, Taiwán, el 7 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)
Dos aviones de combate Mirage 2000 vuelan durante los ejercicios militares anuales Han Kuang de Taiwán en Hsinchu, Taiwán, el 7 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

El ensayo se integró en las maniobras Han Kuang, los ejercicios militares anuales de Taiwán diseñados para evaluar la capacidad de reacción de sus fuerzas armadas frente a un posible intento de invasión de China. Beijing reitera constantemente en declaraciones a medios oficialistas al régimen que no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla.

La elección del escenario respondió a la preocupación de las autoridades taiwanesas, que denunciaron un aumento en la presencia de buques de la Guardia Costera china y de otras agencias oficiales en aguas al este de Taiwán desde finales de mayo.

Esa región concentra rutas marítimas clave para el comercio internacional y constituye el corredor estratégico por el cual países como Estados Unidos y Japón podrían asistir a Taiwán en caso de un bloqueo o intervención militar chinos, según especialistas en defensa.

Lanchas de asalto para operaciones especiales M109 de Taiwán participan en los ejercicios militares anuales Han Kuang frente a las costas de Kaohsiung, Taiwán, el 8 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)
Lanchas de asalto para operaciones especiales M109 de Taiwán participan en los ejercicios militares anuales Han Kuang frente a las costas de Kaohsiung, Taiwán, el 8 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

En paralelo, las Armadas de China e Indonesia completaron con éxito este miércoles un ejercicio de navegación naval en aguas al este de la isla de Taiwán, según informó un comunicado militar. La operación involucró al buque chino Honghe y a la fragata indonesia KRI I Gusti Ngurah Rai.

Durante el ejercicio, ambas embarcaciones formaron una formación naval y realizaron maniobras prácticas que incluyeron comunicaciones marítimas, maniobras de formación, reabastecimiento en alta mar y una ceremonia de despedida.

En la fase de comunicaciones, las tripulaciones de las dos armadas practicaron el intercambio de información marítima en tiempo real, la transmisión de órdenes tácticas y el uso de señalización mediante banderas.

Durante el ejercicio, ambas embarcaciones formaron una formación naval y realizaron maniobras prácticas que incluyeron comunicaciones marítimas, maniobras de formación, reabastecimiento en alta mar y una ceremonia de despedida.

“En este ejercicio conjunto con una armada extranjera, todos los códigos abreviados de comunicación táctica y los procedimientos de banderas de señales siguieron estrictamente los estándares internacionales, lo que valida eficazmente nuestras capacidades de comunicación marítima e intercambio de información con buques de guerra de otras naciones”, señaló Gao Yongjie, un oficial a bordo del buque de guerra chino Hongh

(Con información de Reuters)

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