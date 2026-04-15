El reembolso promedio de impuestos en Estados Unidos sube en 2026 tras una nueva legislación

El reembolso promedio de impuestos en 2026 en Estados Unidos alcanzó los 3.462 USD, un 11% más respecto al año anterior (REUTERS/Dado Ruvic/)

El día de la declaración de impuestos en Estados Unidos llega este año con una novedad relevante para millones de contribuyentes: el reembolso promedio de impuestos en 2026 es notablemente mayor que en ciclos anteriores. De acuerdo con datos oficiales del Servicio de Impuestos Internos (IRS), los estadounidenses están recibiendo en promedio 3.462 USD, lo que representa un aumento del 11% (alrededor de 350 USD) respecto a 2025. Este incremento no solo refleja un alivio directo en los bolsillos de los ciudadanos, sino que es la consecuencia de una serie de cambios legislativos aprobados el año pasado y que han comenzado a transformar la estructura fiscal para trabajadores y familias.

La razón principal detrás de estos mayores reembolsos radica en la Ley Unificada e Integral de 2025, una reforma fiscal que introdujo diversas deducciones y ajustes en la base imponible. Andrew Lautz, director de política fiscal en el Centro de Política Bipartidista, señala que la tendencia es clara: “Los reembolsos totales han aumentado, los reembolsos promedio han aumentado y, claramente, millones, si no decenas de millones, de contribuyentes están reclamando una de las nuevas deducciones” permitidas por la ley. Estas deducciones cumplen el objetivo de reducir la renta imponible, lo que implica que el monto final de impuestos a pagar al IRS disminuye sensiblemente para una gran parte de los declarantes.

La Ley Unificada e Integral de 2025 introdujo deducciones fiscales que permitieron un incremento directo en los reembolsos de impuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paquete legislativo de 2025 trajo consigo nuevas deducciones fiscales orientadas a distintos sectores y circunstancias laborales. Entre los cambios más destacados se encuentra la eliminación del impuesto federal sobre los ingresos provenientes de propinas y horas extras, una medida que afecta de forma directa a quienes dependen de estas fuentes de ingresos variables. Según una encuesta del Bipartisan Policy Center, realizada en marzo a 1.200 contribuyentes, aproximadamente un tercio de los encuestados declaró haber recibido propinas, pago por horas extras o ambos, lo que indica el alcance de la reforma en el sector laboral y de servicios.

La exención de impuestos federales sobre propinas y horas extras ha sido especialmente significativa para trabajadores de sectores como la hostelería, la restauración y el comercio, donde estas compensaciones representan una parte sustancial del ingreso mensual. Esta decisión legislativa elimina completamente la carga fiscal sobre estos conceptos, permitiendo que el ingreso neto de los trabajadores aumente y, en consecuencia, también sus posibilidades de obtener un reembolso mayor o ver reducida la carga tributaria total a pagar.

En cuanto a la cantidad de personas que reciben reembolsos, los datos del IRS muestran que el año pasado 104 millones de contribuyentes —el 63% de quienes presentaron declaración— obtuvieron devoluciones. En lo que va del actual ejercicio fiscal, casi 70 millones ya han recibido su reembolso, y se espera que esta cifra siga creciendo después del día de la declaración. El monto promedio de los reembolsos, según expertos, se mantendrá estable durante la campaña, afianzando la tendencia al alza observada este año. Por su parte, el banco de inversión Piper Sandler proyectó que las devoluciones podrían aumentar hasta en 1.000 USD en 2026, aunque matizó que ese sería un “máximo hipotético” basado en la suposición de que todos los contribuyentes recibirían un reembolso.

Expertos prevén que el monto promedio de reembolsos se mantendrá estable durante la campaña fiscal de 2026 en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los reembolsos y alivios fiscales va más allá de la cifra recibida por cada ciudadano. Don Schneider, subdirector de política estadounidense en Piper Sandler, advierte que centrarse únicamente en el reembolso promedio no refleja el panorama completo: “Si nos centramos únicamente en los reembolsos o en el importe promedio, nos perderemos la mitad de la historia”. El alivio fiscal retroactivo de la Ley One Big Beautiful Bill —estimado en 106 mil millones de dólares para este año— se traduce tanto en reembolsos como en una reducción directa de la deuda tributaria de los estadounidenses. Este efecto combinado sugiere que la desgravación fiscal real podría ser aún mayor si se tienen en cuenta los ingresos adicionales por horas extras y propinas exentas.

Respecto al destino del dinero de los reembolsos, los estadounidenses ya muestran preferencias claras. Según la encuesta del Bipartisan Policy Center, al 24 de marzo, un 14% de los contribuyentes reportó haber recibido un reembolso “significativamente” mayor este año. Más de un tercio de los encuestados planea utilizar ese dinero para reducir deudas, mientras que cerca del 13% piensa destinarlo al ahorro, según datos de Bank of America Global Research. Otros optarán por emplear el reembolso en gastos cotidianos, una tendencia que cobra relevancia en el actual contexto económico.

El aumento de los precios de la gasolina representa un desafío adicional para las finanzas familiares. El precio promedio nacional de un galón de gasolina regular ascendió a 4,12 USD, un incremento de 1,14 USD respecto al promedio anterior, impulsado por el alza global del petróleo tras la guerra con Irán. De acuerdo con economistas del Instituto Stanford de Investigación de Política Económica, el hogar estadounidense promedio gastará 740 USD adicionales en gasolina durante este año, una cifra que duplica el aumento promedio en los montos de reembolso observados hasta ahora. Esto implica que, aunque los reembolsos han crecido, el encarecimiento del combustible absorbe una parte considerable de los beneficios fiscales obtenidos por los contribuyentes en 2026.