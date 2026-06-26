Estados Unidos

Dos mujeres mueren en Miami-Dade tras un choque entre un Tesla y un camión: qué se sabe del accidente

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 a.m. en los carriles norte de la U.S. 1, cuando un sedán eléctrico impactó por detrás a un vehículo de plataforma que avanzaba lentamente en caravana

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Dos mujeres mueren en Miami-Dade tras un choque entre un Tesla y un camión: qué se sabe del accidente
Dos mujeres murieron en Miami-Dade tras un choque entre un Tesla y un camión de plataforma en Homestead

La madrugada del jueves en Homestead quedó marcada por un trágico accidente que, según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), dejó como saldo la muerte de dos mujeres jóvenes. El siniestro ocurrió cerca de las 2:30 a.m., cuando un sedán Tesla gris impactó la parte trasera de un camión comercial de plataforma. El choque se registró en los carriles norte de South Dixie Highway, en las inmediaciones de Southwest 127th Avenue, una arteria conocida por el intenso tráfico de vehículos pesados en determinadas franjas horarias del día y la noche.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, el camión involucrado formaba parte de una caravana de vehículos de gran porte que circulaban lentamente por la zona, desplazándose a unos 32 km/h. Los conductores de estos camiones habían finalizado recientemente tareas laborales en el área, lo que explicaría la baja velocidad de circulación en ese tramo específico de la carretera. En ese contexto, el conductor del Tesla, por motivos que aún no han sido esclarecidos, terminó colisionando con fuerza la parte trasera del camión de plataforma. La investigación preliminar no ha determinado si existió algún tipo de distracción, falla mecánica o incidencia externa que explicara la falta de reacción oportuna por parte del conductor del sedán eléctrico.

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Dos mujeres mueren en Miami-Dade tras un choque entre un Tesla y un camión: qué se sabe del accidente
La Patrulla de Carreteras de Florida indicó que el Tesla gris impactó la parte trasera de un camión comercial que integraba una caravana de vehículos pesados

El impacto ocurrió en un punto donde la visibilidad suele verse reducida a esa hora de la madrugada, especialmente para quienes transitan detrás de convoyes de trabajo. No obstante, hasta el momento no hay información concreta que permita establecer las causas precisas que provocaron el desenlace fatal. Las autoridades han enfatizado que la dinámica del choque se encuentra bajo análisis y que no se descarta ninguna hipótesis.

En el vehículo Tesla viajaban dos mujeres jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los finales de los 20 y principios de los 30 años, según los datos proporcionados por la FHP. Ambas fueron declaradas muertas en el lugar del accidente por los servicios de emergencia que acudieron a la escena minutos después de reportado el choque. Los cuerpos de las víctimas permanecieron en el interior del automóvil hasta poco después de las 7 de la mañana, cuando finalmente pudieron ser retirados por el equipo de rescate, mientras la zona continuaba asegurada por las fuerzas de seguridad.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente las identidades de las fallecidas, a la espera de la notificación formal a sus familiares más cercanos. Se trata de un procedimiento habitual en este tipo de situaciones, con el objetivo de resguardar la privacidad y el duelo de las familias involucradas. La confirmación oficial de las identidades suele realizarse una vez completados los trámites legales y forenses correspondientes, así como las diligencias administrativas necesarias para el registro del hecho.

La gravedad del accidente obligó a desplegar un amplio operativo en la zona. Tras la colisión, la U.S. 1 fue cerrada al tráfico entre las calles Southwest 240th Street y Southwest 232nd Street, un tramo considerable que afectó la circulación en la principal vía de acceso al sur de Miami-Dade durante varias horas. Los agentes de la FHP, junto a equipos de emergencia y personal forense, trabajaron en el lugar para preservar la escena, recolectar pruebas materiales y garantizar la seguridad de otros conductores que transitaban por la zona en horas de la mañana.

Dos mujeres mueren en Miami-Dade tras un choque entre un Tesla y un camión: qué se sabe del accidente
Los servicios de emergencia declararon muertas en el lugar a las dos mujeres jóvenes que viajaban en el Tesla

El cierre de este tramo de la carretera se mantuvo hasta que las labores de investigación y remoción de los vehículos accidentados pudieron completarse en condiciones seguras. La prioridad fue levantar todos los indicios posibles para esclarecer la dinámica exacta del accidente y descartar la presencia de factores externos o negligencias que pudieran haber contribuido al desenlace. Entre las tareas realizadas se incluyó la inspección detallada de ambos vehículos, el relevamiento fotográfico de la escena y la reconstrucción preliminar de los hechos mediante el análisis de marcas de frenado y posicionamiento final de los automóviles involucrados.

Las autoridades han reiterado que la causa del choque no ha sido establecida, por lo que la investigación permanece abierta. No se descarta la solicitud de peritajes técnicos adicionales, como el análisis de los sistemas electrónicos del Tesla, que podrían aportar información vital sobre el comportamiento del vehículo en los segundos previos al impacto. Tampoco se ha descartado la posibilidad de entrevistar a testigos que se encontraran en la zona o tuvieran información relevante para la causa.

Entre las voces que se hicieron escuchar tras el accidente sobresale la de Constantine Allwood, quien manifestó ante medios locales el dolor por la pérdida de una de las víctimas. “Esa es la esposa de mi hijo – una de esas muchachas”, declaró Allwood visiblemente conmovido. “Siento algo por ella porque es muy joven. Se supone que debía vivir su vida”. Su testimonio refleja el impacto emocional que ha generado la tragedia en familiares y allegados de las víctimas, así como la conmoción en la comunidad local.

La investigación sigue en curso y las autoridades han pedido paciencia y respeto para las familias afectadas, mientras se esclarecen los detalles que rodearon el accidente. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las rutas donde confluyen vehículos de alta tecnología y convoyes de trabajo, especialmente en horarios de baja visibilidad y tráfico reducido.

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