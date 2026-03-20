Tragedia en Miami Beach: un conductor atropelló a dos universitarias, huyó y lo detuvieron tras esconderse en una farmacia

El acusado, con antecedentes por posesión de cocaína y consumo de alcohol en la vía pública, enfrenta cargos de homicidio vehicular y abandono de escena con víctimas fatales.

La muerte de dos peatones en Miami Beach, atropellados por un conductor que huyó y se ocultó en una farmacia, puso nuevamente en el foco el debate sobre la reiteración de este tipo de crímenes en el sur de Florida. El incidente, ocurrido esta semana, dejó como saldo la detención de Adan Negron-Morris, de 42 años, quien está acusado de homicidio vehicular y abandono de escena con víctimas fatales, según el portavoz policial Christopher Bess, citado por el diario local Miami Herald.

Las víctimas, Sarisa Kongduang y Greatgomon Laowatdhanasapya, eran estudiantes de Indiana University. Ambas fueron trasladadas por los servicios de emergencia al Ryder Trauma Center, donde fallecieron. La noticia impactó a la comunidad universitaria y reavivó la preocupación por la seguridad en las calles de la ciudad.

Los hechos en Miami Beach: huida, persecución y detención

La noche del miércoles, Negron-Morris conducía un Nissan Sentra sin luces y de manera peligrosa por la calle 71 rumbo a Collins Avenue. Varios vecinos y un agente de la policía que patrullaba el área de Indian Creek Drive advirtieron la peligrosidad de la maniobra y reportaron el vehículo antes del impacto fatal.

Cuando llegó a la intersección de calle 73 y Collins Avenue, el auto embistió a las dos jóvenes. El conductor no se detuvo, continuó hasta la siguiente cuadra, abandonó el coche y corrió hacia una sucursal de Walgreens cercana. Testigos indicaron a los agentes la dirección tomada por el sospechoso, lo que permitió su captura dentro del comercio.

La policía inició una investigación para determinar si Negron-Morris conducía bajo efecto de alcohol o drogas. Según los registros citados por Miami Herald, el acusado ya tenía antecedentes penales por posesión de cocaína y había sido sancionado el año anterior por consumir alcohol en la vía pública.

Las víctimas del atropello en Miami Beach fueron identificadas como Sarisa Kongduang y Greatgomon Laowatdhanasapya, ambas trasladadas de urgencia al Ryder Trauma Center.

Este suceso, que derivó en el arresto inmediato del conductor, expuso una vez más la vulnerabilidad de peatones y estudiantes en zonas urbanas de alta circulación nocturna.

El hecho cobró notoriedad por tratarse de víctimas jóvenes pertenecientes a una comunidad universitaria y por la velocidad con la que la policía logró la detención.

Los antecedentes del acusado y la sospecha de conducción bajo influencia agravan la percepción pública respecto de la impunidad y la negligencia al volante. Las autoridades calificaron el incidente como un caso de conducción peligrosa con desenlace fatal, que reaviva el debate sobre la seguridad vial y el control de reincidentes.

Un patrón que se repite: el precedente de Miami Gardens

El caso de Miami Beach no es aislado en el sur de Florida. El año pasado, dos estudiantes de Florida Memorial University fallecieron tras ser atropelladas por un conductor que intentó huir en Miami Gardens. El impacto ocurrió en las inmediaciones de la avenida 42 y la calle 163 y fue captado por cámaras de seguridad y testigos, según reportó el canal de noticias WSVN 7News.

En ese incidente, el sospechoso, Jerome Harrell, fue grabado mientras intentaba regresar a su auto para escapar.

Un precedente similar ocurrió en Miami Gardens, donde dos estudiantes de Florida Memorial University murieron atropelladas y el responsable intentó fugarse antes de ser arrestado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, fue encontrado oculto en una vivienda cercana y enfrenta cargos similares a los de Negron-Morris: huir del lugar tras causar una muerte. Las víctimas, Asiayanna Green y Sharaya Story, tenían 19 y 18 años respectivamente y cursaban su primer año universitario.

Tanto en Miami Beach como en Miami Gardens, la detención de los implicados ocurrió gracias a la intervención de testigos y la pronta respuesta de la policía.

Reacciones y contexto social

Las universidades involucradas organizaron jornadas de duelo y ofrecieron apoyo psicológico para alumnos y personal docente. En ambos episodios, familiares de las víctimas exigieron justicia y demandaron acciones concretas por parte de las autoridades para evitar accidentes con fuga.

Un testigo del accidente en Miami Gardens expresó: “Ves a mucha gente salirse con la suya, pero esta vez el tipo merece lo que le va a pasar”, declaró a WSVN 7News.

El fenómeno de los atropellos con fuga afecta a Florida y también a otras regiones de Estados Unidos. Las estadísticas nacionales reflejan un aumento de este tipo de crímenes, especialmente en áreas donde confluyen vida nocturna y la presencia de estudiantes en zonas de tráfico intenso.