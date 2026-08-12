Tres muertos y más de un millón de hogares sin luz por tormentas extremas en el Medio Oeste de Estados Unidos

Las tormentas severas en el Medio Oeste de Estados Unidos dejaron al menos tres muertos y más de un millón de hogares sin suministro eléctrico (AP Photo/Laura Bargfeld)

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Al menos tres personas murieron y más de un millón de hogares perdieron el suministro eléctrico el martes en varios estados del Medio Oeste de Estados Unidos, después de que una cadena de tormentas severas azotara la región con vientos que superaron los 130 km/h.

El caso más impactante fue el de un niño de cuatro años que murió en el condado de Jennings, Indiana, cuando un árbol cayó sobre su dormitorio alrededor de las 3:30 de la tarde. El subjefe del Departamento del Alguacil del condado, Cody Low, señaló que “los vientos y las tormentas que atravesaron el condado más temprano” contribuyeron probablemente al incidente.

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Las muertes y el caos en Indiana

A unos 50 kilómetros al sureste de Chicago, en la ciudad de Portage, una vivienda explotó y se incendió cerca del mediodía. La violencia del temporal y la cantidad de árboles caídos sobre las calles retrasaron la llegada de los bomberos.

Un niño de 4 años murió en el condado de Jennings, Indiana, cuando un árbol cayó sobre su dormitorio durante el temporal(AP Photo/Laura Bargfeld)

El capitán de policía Rob Maynard, residente de Portage durante 50 años, calificó lo ocurrido como “probablemente el evento meteorológico más severo que cualquiera de nosotros pueda recordar”. El jefe de bomberos Chris Crail describió la dificultad de avanzar entre árboles y cables eléctricos caídos.

El jefe de policía Mike Candiano agregó que varios agentes debieron estacionar a un kilómetro y medio de distancia y correr hacia la vivienda: “Parecía que cada calle tenía un árbol caído”.

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Una muerte en Ohio y 16 heridos en una prisión

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, confirmó una muerte en la localidad de Roseville, adonde los equipos de emergencia no pudieron llegar a tiempo. Además, un rayo golpeó la prisión de Grafton mientras los reclusos regresaban de la cena: 16 personas fueron trasladadas a hospitales externos, una de ellas en helicóptero médico, según el Departamento Estatal de Rehabilitación y Corrección.

DeWine también firmó una proclamación de emergencia en los condados de Perry y Muskingum, al este y sureste de Columbus, por inundaciones que obligaron a rescatar y evacuar a varios residentes.

Más de un millón sin luz en cuatro estados

Según el sitio de seguimiento poweroutage.us, más de un millón de clientes en Illinois, Indiana, Ohio y Kentucky quedaron sin electricidad el martes por la noche. La mayor concentración de afectados se registró en Ohio e Indiana.

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Más de un millón de clientes de Illinois, Indiana, Ohio y Kentucky quedaron sin luz tras vientos de más de 130 km/h que derribaron árboles y líneas eléctricas (AP Photo/Laura Bargfeld)

La empresa de suministro Energía Eléctrica Estadounidense (AEP, por sus siglas en inglés) reportó rachas de más de 130 km/h en el área de Columbus y árboles derribados sobre líneas eléctricas. Movilizó a más de 2.000 trabajadores, incluidos equipos provenientes de otros estados, para restablecer el servicio.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó dos tornados EF1 cerca de Chicago, en los condados de Cook y Will, tras el paso de las tormentas (AP Photo/Laura Bargfeld)

El alcalde de Columbus, Andrew Ginther, advirtió que los cortes podrían extenderse por varios días. “Quiero alentar a todos a planear los próximos días de una forma muy diferente”, dijo. “Las cosas no van a estar completamente restauradas ni mañana ni pasado mañana”.

Tornados confirmados cerca de Chicago

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó dos tornados en el área de Chicago: uno en el sur del condado de Cook y otro en el este del condado de Will. Ambos dejaron daños compatibles con tornados de categoría EF1.

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El Servicio Meteorológico Nacional atribuyó las tormentas del Medio Oeste y el Valle de Ohio a una frontera frontal combinada con humedad y calor acumulados (AP Photo/Carolyn Kaster)

La oficina meteorológica que cubre la región advirtió sobre posibles vientos de hasta 160 km/h y urgió a los residentes del condado de Porter, donde se ubica Portage, a buscar refugio de inmediato. El alcalde de esa ciudad, Austin Bonta, declaró el estado de emergencia y confirmó que las calles eran intransitables.

El testimonio de una residente en Illinois

En Frankfort, Illinois, la vivienda de Tammy McKee y su madre de edad avanzada quedó completamente destruida tras un incendio que las autoridades atribuyen al temporal. Los bomberos creen que un rayo o cables eléctricos derribados por el viento provocaron las llamas.

McKee relató a NBC que escuchó “un gran estallido, como nunca habíamos escuchado antes, fue muy fuerte”. Un transformador eléctrico se había desprendido de un poste y caído sobre el techo. Cuando detectó el humo, la decisión fue inmediata: “Dije: ‘Tenemos que irnos’”.

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