Estados Unidos

Nueva York destina USD 15 millones para ampliar el acceso a la atención médica de afirmación de género

El plan de la Alcaldía incluye un fondo directo para proveedores, una línea de ayuda y financiamiento para investigaciones sanitarias en la ciudad

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La administración de Nueva York ya sostiene una red de servicios LGBTQ+ con atención de salud mental, apoyo comunitario y atención de afirmación de género (REUTERS/David Ryder).
La administración de Nueva York ya sostiene una red de servicios LGBTQ+ con atención de salud mental, apoyo comunitario y atención de afirmación de género (REUTERS/David Ryder).

El alcalde Zohran Mamdani anunció una inversión de USD 15 millones para sostener y ampliar el acceso a la atención de afirmación de género para jóvenes y adultos en Nueva York.

El funcionario afirmó en el comunicado oficial: “Todos los neoyorquinos deberían tener la libertad de vivir como son y acceder a la atención médica que necesitan. Mientras el gobierno federal ataca a las personas transgénero e intenta intimidar a pacientes, familias y proveedores de atención médica, la ciudad de Nueva York está tomando medidas”.

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Luego agregó: “Protegeremos la atención médica, apoyaremos a los profesionales que la brindan y dejaremos claro que las personas transgénero de Nueva York pertenecen a esta ciudad. La atención médica es un derecho humano y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para defenderla”.

Qué se hará con la inversión de USD 15 millones

De acuerdo con la Alcaldía de Nueva York, el plan municipal anunciado por Mamdani se apoya en tres iniciativas:

  • Un fondo de acceso directo para proveedores de atención de afirmación de género para jóvenes.
  • Una línea telefónica y de mensajes de texto para conectar a residentes con servicios, información, recursos y apoyo.
  • Financiamiento para investigaciones sobre brechas de acceso y resultados sanitarios entre personas transgénero y no conformes con el género en la ciudad.

A su vez, este año, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ofrecerá por primera vez terapia hormonal de afirmación de género para adultos a través de un programa piloto en su clínica de salud pública de Corona, Queens. La atención estará disponible a bajo costo o de forma gratuita, independientemente del estatus migratorio de los pacientes.

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La administración municipal ya mantiene una red más amplia de servicios para la comunidad LGBTQ+ de la ciudad, entre ellos atención de salud mental, recursos de apoyo comunitario y atención de afirmación de género.

El Departamento de Salud de Nueva York ofrecerá por primera vez terapia hormonal de afirmación de género para adultos en una clínica pública de Queens (REUTERS/Kylie Cooper).
El Departamento de Salud de Nueva York ofrecerá por primera vez terapia hormonal de afirmación de género para adultos en una clínica pública de Queens (REUTERS/Kylie Cooper).

La orden judicial que frenó el acceso a historiales médicos de pacientes transgénero

De acuerdo con FOX News, la decisión se conoció después de que un gran jurado solicitara los historiales médicos de pacientes que habían recibido atención de afirmación de género. El Departamento Jurídico de la ciudad presentó un escrito en apoyo de la demanda iniciada en nombre de jóvenes y adultos jóvenes transgénero contra esas citaciones.

Posteriormente, un juez federal concedió la orden judicial e impidió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos utilizara citaciones para acceder a historiales médicos confidenciales de pacientes transgénero.

La administración de Mamdani también ordenó al Departamento Jurídico que se preparara para responder a nuevas amenazas federales, incluso con posibles acciones legales, si intentaban poner fin a este tipo de atención para jóvenes y adultos.

En consecuencia, según la oficina del alcalde, el plan representa “una inversión proactiva en un momento de creciente incertidumbre y ataques cada vez más intensos por parte del gobierno federal”.

Por su parte, la Coalición Trans y Queer de la Ciudad de Nueva York celebró el anuncio: “Esta financiación será el salvavidas que los jóvenes y sus familias han estado buscando desde los ataques federales y la decisión de los hospitales privados de retirar la atención médica esencial”.

La misma coalición añadió que el dinero permitirá que cualquier menor, sin importar su edad, pueda recibir atención adecuada a su desarrollo. Asimismo, agradeció a la administración de Mamdani por haber trabajado con su red de más de 50 proveedores de servicios LGBTQIA+ para sostener la capacidad de atención a la comunidad.

Un juez federal frenó el acceso del Departamento de Justicia de Estados Unidos a historiales médicos confidenciales de pacientes transgénero mediante citaciones (REUTERS/Kylie Cooper).
Un juez federal frenó el acceso del Departamento de Justicia de Estados Unidos a historiales médicos confidenciales de pacientes transgénero mediante citaciones (REUTERS/Kylie Cooper).

Dentro del gobierno municipal ya piden ampliar la partida a USD 60 millones

El monto aprobado no cerró la discusión presupuestaria. Citado por Fox News, el diario Daily News informó que el Ayuntamiento de Nueva York recibirá USD 2.000 millones adicionales en ingresos fiscales durante el actual ejercicio y el siguiente.

En base a los próximos ingresos fiscales, la concejala Tiffany Caban presiona para que la partida suba hasta USD 60 millones y cuestionó las prioridades del gasto municipal: “Tenemos dinero para 500 policías más en el presupuesto ejecutivo, pero no tenemos dinero para la atención médica ni para los niños transgénero”.

El director de presupuesto de la ciudad, Sherif Soliman, también planteó que la asignación actual debería crecer. De acuerdo con el mismo medio, definió los USD 15 millones como “un comienzo” y expresó su expectativa de destinar más recursos a estas iniciativas dentro de los límites fiscales de la ciudad.

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