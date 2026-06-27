Estados Unidos

La legalización de las apuestas online aumentó la ludopatía un 60% en Estados Unidos

El libre acceso a las plataformas de juego digital disparó los diagnósticos de trastorno compulsivo en el país. El fenómeno golpea con especial fuerza a los varones de entre 18 y 29 años

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Una hucha de cerámica blanca rota con monedas y billetes de cien dólares de Estados Unidos, un teléfono móvil negro y papeles arrugados sobre una mesa de madera.
Los diagnósticos de trastorno por juego compulsivo aumentaron más del 60% desde 2018 en los estados de Estados Unidos que legalizaron las apuestas deportivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diagnósticos de ludopatía aumentaron más del 60% desde 2018 en los estados de Estados Unidos que legalizaron las apuestas deportivas. El incremento más pronunciado se registró entre hombres de 18 a 29 años, según un análisis de registros médicos electrónicos de más de 197 millones de adultos estadounidenses publicado por Epic Research.

La tasa de trastorno por juego en esos estados pasó de tres a 4,8 casos por cada 100.000 personas entre enero de 2018 y marzo de 2026. En los 11 estados que no legalizaron las apuestas deportivas, los diagnósticos bajaron cerca del 30% en el mismo período.

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Mano de persona sostiene teléfono móvil. Del teléfono caen fichas de casino rojas y azules, billetes verdes y balones de fútbol en espiral con cinta negra.
La tasa de trastorno por juego en los estados con apuestas deportivas legalizadas subió de tres a 4,8 casos por cada 100.000 personas entre enero de 2018 y marzo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta para que los estados legalizaran las casas de apuestas deportivas en línea. Desde entonces, la industria creció y hoy abarca la mayor parte del país.

Epic Research utilizó datos de su empresa matriz, una plataforma de software médico electrónico presente en miles de hospitales y clínicas de todo el país. Los investigadores advirtieron que los resultados no pueden atribuirse a un único evento legal, pero señalaron que son coherentes con otras investigaciones que muestran un aumento en la búsqueda de ayuda para problemas de juego en los estados que lo legalizaron.

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Quiénes son los más afectados

Los adultos de entre 30 y 49 años presentaron la tasa general más alta de trastorno por juego. El mayor crecimiento se concentró en el grupo de 18 a 29 años, con una mayor proporción de hombres.

Mano sobre trackpad de laptop con pantalla de partido de fútbol, anuncios de apuestas y alerta de seguridad. Hay una taza, un teléfono móvil, un ratón y un cuaderno.
En los 11 estados que no legalizaron las apuestas deportivas, los diagnósticos de trastorno por juego bajaron cerca del 30% en el mismo período (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mark van der Maas, profesor de trabajo social en la Universidad de Rutgers que estudia el vínculo entre el juego y el suicidio, explicó a NBC News, medio estadounidense, que ese grupo etario es también el que más usa las plataformas de apuestas en línea.

“En cuanto se introduce una nueva forma de juego o se aumenta drásticamente su disponibilidad, se incrementa el número de personas que sufren daños por esa actividad”, dijo.

Por qué las apuestas en línea representan un riesgo diferente

Harry Levant, director de política de juego en el Public Health Advocacy Institute y en recuperación de una adicción al juego, sostuvo que las plataformas digitales elevan el riesgo de adicción de una manera sin precedentes.

“Esto es una prueba que habla no solo del impacto de la legalización, sino de la naturaleza inherentemente peligrosa de cómo el juego en línea es diferente de lo visto antes”, afirmó ante NBC News, medio estadounidense. “Se introduce a personas más jóvenes y vulnerables a un producto altamente adictivo”.

Manos masculinas sostienen un teléfono inteligente con pantalla iluminada en la oscuridad, mostrando una interfaz borrosa sobre una mesa.
Los adultos de 30 a 49 años registraron la tasa más alta de trastorno por juego, mientras el mayor aumento se concentró entre hombres de 18 a 29 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trastorno por juego compulsivo figura en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) en la misma sección que los trastornos por abuso de sustancias. el doctor Anthony Comerford, director ejecutivo de New Hope Integrated Behavioral Health Care, lo describió así: “Afecta al cerebro de la misma manera que la heroína u otras drogas psicoactivas. Actúa a través de los mismos mecanismos”.

La American Gaming Association, que agrupa a las casas de apuestas y otras empresas del sector, argumentó que el estudio refleja una mayor conciencia sobre la adicción al juego, no un problema subyacente en crecimiento. “Este estudio no indica una tasa creciente de adicción”, señaló en un comunicado, y agregó que la industria invierte alrededor de USD 500 millones anuales en educación, investigación y apoyo para quienes tienen problemas con el juego.

Los 11 estados donde las apuestas deportivas son completamente ilegales

  • Alabama
  • Alaska
  • California
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Minnesota
  • Oklahoma
  • South Carolina
  • Texas
  • Utah

Lo que los números no capturan

Los expertos advirtieron que el trastorno por juego es mucho más frecuente de lo que los registros médicos logran reflejar. Rachel Volberg, investigadora especializada en juego, precisó a NBC News, medio estadounidense, que “típicamente no más del tres al 10% de las personas que serían diagnosticadas con juego patológico acceden a servicios de tratamiento".

Hombre con gafas mira un teléfono inteligente con aplicación de apuestas deportivas, marcadores, probabilidades, vaso de agua y recibos en una mesa.
Expertos vincularon el crecimiento del trastorno por juego compulsivo con la mayor disponibilidad de plataformas de apuestas en línea entre personas jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los proveedores de salud no suelen hacer pruebas de detección de problemas de juego, y muchos afectados buscan ayuda fuera del sistema formal, a través de grupos como Gamblers Anonymous o foros en línea. El último estudio nacional financiado por el gobierno federal en Estados Unidos sobre la prevalencia del juego problemático data de 1999.

La advertencia de exfuncionarios y el nuevo factor de riesgo

El ex fiscal general de New Jersey, Matthew Platkin, quien supervisó la aplicación de las leyes sobre juego, advirtió que los peores efectos aún no se ven. “Tomará algunos años reconocer estos daños, porque no aparecen el primer día”, dijo a NBC News, medio estadounidense. “Los comportamientos problemáticos tardan en manifestarse, y apostaría lo que fuera a que en tres años vamos a ver un pico”.

La diferencia entre estados que legalizaron y los que no también se achica por el surgimiento de los llamados mercados de predicción, plataformas que permiten apostar sobre eventos deportivos sin importar si las apuestas son legales en el estado donde vive el usuario, con una edad mínima de 18 años en lugar de 21.

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