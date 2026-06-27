Por qué casi 450.000 neoyorquinos deben cambiar de plan de salud desde el 1 de julio de 2026

La ley federal H.R.1 recorta el financiamiento del Essential Plan y obliga a unos 450.000 neoyorquinos a cambiar de seguro desde el 1 de julio de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en la financiación federal de la ley H.R.1 dejarán fuera del Essential Plan a unos 450.000 residentes de Nueva York desde el 1 de julio de 2026, en una reestructuración que preserva la cobertura de 1,3 millones de afiliados pero obliga a casi medio millón de personas a buscar un seguro alternativo.

La modificación afecta a un programa que hoy cubre a 1,7 millones de personas. Para reducir el impacto fiscal, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York pondrá fin a su Exención de Innovación Estatal 1332 y volverá a su Programa Básico de Salud.

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De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York State Department of Health, por sus siglas en inglés), el cambio se produjo tras la aprobación federal de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS, por sus siglas en inglés) para terminar la exención 1332 y “transition back to Basic Health Program authority” (volver a la autoridad del Programa Básico de Salud).

El organismo estatal sostuvo que la transición preserva la cobertura del Essential Plan para aproximadamente 1,3 millones de personas con ingresos por debajo del 200% del umbral federal de pobreza, que mantendrán automáticamente la misma cobertura dentro del Programa Básico de Salud.

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Por los ajustes federales, la mayoría de los 450.000 beneficiarios con ingresos entre el 200% y el 250% del umbral federal de pobreza perderá el Essential Plan el 30 de junio de 2026 y pasará a ser elegible para un Plan de Salud Calificado (Qualified Health Plan, QHP, por sus siglas en inglés) en el mercado individual.

El recorte se concentra en un tramo preciso de ingresos: quienes integren hogares con ingresos de entre el 200% y el 250% del umbral federal de pobreza dejarán de ser elegibles para el plan a partir del 1 de julio de 2026.

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En la explicación pública que difundió el Estado, el origen inmediato de la reestructuración fue la pérdida de financiamiento que sostenía la expansión del Essential Plan. El Departamento de Salud atribuyó el recorte a “federal policy changes” (cambios de política federal).

En ese marco, señaló que la pérdida de cobertura para ese segmento de ingresos era un resultado directo de H.R. 1 (Public Law No. 119-21) (ley pública 119-21, por su denominación oficial en inglés).

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Por su parte, el sitio informativo de NY State of Health (el mercado estatal de seguros,por su nombre oficial en inglés) sostiene que la exención 1332 fue aprobada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (Department of Health and Human Services, HHS, por sus siglas en inglés) y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Department of the Treasury, por su nombre oficial en inglés) para ampliar el Essential Plan durante un período de cinco años.

En una actualización fechada el 23 de marzo de 2026, NY State of Health indicó que, por los cambios en la ley federal (H.R.1), Nueva York decidió terminar la exención con vigencia el 1 de julio de 2026 y volver a la autoridad del Programa Básico de Salud.

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El corte se define por ingresos y tamaño del hogar

La elegibilidad del Essential Plan en Nueva York dependerá del ingreso familiar, la composición del hogar y la situación personal de cada afiliado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elegibilidad dependerá del ingreso familiar, la composición del hogar y la situación personal de cada afiliado.

Para 2026, el límite del 200% del umbral federal de pobreza será de USD 31.920 anuales para una persona, USD 43.280 para dos, USD 54.640 para tres y USD 66.000 para cuatro.

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Quienes se ubiquen por debajo de ese umbral seguirán cubiertos sin cambios en sus prestaciones.

Según el Departamento de Salud estatal, ese movimiento puede implicar primas mensuales, deducibles y costos de bolsillo más altos respecto de la estructura del Essential Plan, aun cuando existan créditos fiscales federales.

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Los beneficiarios del DACA enfrentarán un recorte más estricto.

Si sus ingresos familiares superan el 138% del umbral federal de pobreza, equivalente a USD 22.024 para una persona, su cobertura terminará el 30 de junio y ya no podrán acceder a los programas de NY State of Health, salvo que cambie su situación.

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El estado mantendrá excepciones para embarazadas y personas en posparto

Nueva York estableció una vía de continuidad para quienes estén embarazadas o hayan dado a luz entre agosto de 2025 y junio de 2026.

Ese grupo podrá conservar el Essential Plan durante el resto del embarazo y por doce meses de posparto, con plazo hasta el 1 de enero de 2027.

La regla cambia si la fecha de parto es el 1 de enero de 2027 o posterior.

En esos casos, y también para beneficiarios del DACA alcanzados por esta condición, el Essential Plan finalizará el 30 de junio pero el traspaso será automático a Medicaid.

El traslado a otro plan implicará nuevos costos mensuales

El cambio del Essential Plan a un Qualified Health Plan puede implicar primas, deducibles y costos de bolsillo más altos, aun con créditos fiscales federales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes deban contratar un QHP, el gasto dependerá del nivel de ingresos y del lugar de residencia.

El estado indicó que habrá créditos fiscales federales para reducir el costo de las primas.

También señaló que trabajará con aseguradoras para amortiguar el impacto del cambio a mitad de año, incluyendo medidas vinculadas al tratamiento de deducibles para quienes migren desde el Essential Plan.

El ejemplo difundido para la ciudad de Nueva York muestra el efecto de ese cambio.

Una persona con ingresos anuales de USD 35.910, equivalentes al 225 % del umbral federal de pobreza, podrá acceder a una deducción fiscal de USD 637 por mes.

Con esa ayuda, un plan Silver estándar costará unos USD 230 mensuales.

El plazo para anotarse en otra cobertura vence el 30 de agosto de 2026

NY State of Health ya empezó a enviar notificaciones oficiales por correo postal o electrónico con los nuevos requisitos de elegibilidad y los pasos a seguir.

El sistema también evaluará de forma automática si cada persona puede ingresar en otros programas o recibir asistencia económica.

Si la cobertura termina el 1 de julio de 2026, la inscripción formal en un nuevo plan podrá hacerse hasta el 30 de agosto de 2026.

Quienes no hayan recibido la notificación o necesiten ayuda para revisar opciones pueden recurrir a un asesor de inscripción certificado o llamar al Centro de Atención al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.