Jennifer Lopez revela fotos de la graduación de sus gemelos en UCLA

La cantante y actriz confesó sentirse "afortunada" en este momento de su vida REUTERS/Mario Anzuoni

Jennifer Lopez publicó en Instagram una serie de fotos íntimas de las ceremonias de graduación de sus gemelos de 18 años, Max y Oskar, y mostró parte del festejo familiar en el campus de UCLA.

La cantante y actriz, de 56 años, compartió imágenes en las que abrazó a Max durante un acto realizado a inicios de mes, además de otra postal donde Oskar posó frente a un letrero de “Class of 2026” de una ceremonia previa.

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En el carrusel también aparecieron momentos de su vida cotidiana, como una selfie en un sofá y otras fotos en bata, en cama, mientras comió una barra de chocolate y un croissant de gran tamaño.

Jennifer Lopez compartió la celebración de la graduación de sus hijos en Instagram

Lopez incluyó en la publicación un guiño a su nuevo estreno en Netflix, Office Romance, y lo celebró con cupcakes decorados con betún blanco y mensajes como “#1 Movie” y “Air Cruz”, la aerolínea ficticia que aparece en la película.

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La secuencia cerró con una diapositiva con el mensaje: “Beautiful means ‘Be You To The Full’”, mientras que en el texto del post escribió: “Dicen que tengo suerte, no estoy en desacuerdo… Solo esta sensación”.

El cambio de nombre de Emme a Oskar y lo que dijo sobre la universidad

Un anuncio público indicó que el hijo de Lopez, antes conocido como Emme, ahora se llama Oskar Muniz y usa pronombres masculinos (“he”).

En entrevistas recientes, Lopez habló de la transición de sus hijos a la universidad y del síndorme del “nido vacío” en su casa de 18 millones de dólares en Hidden Hills. “Es un momento emocional. Hemos sido nosotros tres”, dijo Lopez en Watch What Happens Live with Andy Cohen.

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Otro cambio importante en la vida de los hijos de JLo es la transición de Emme, quien ahora se hace llamara Oskar y se identifica con el pronombre "Él" Photo © 2022 Instar Images/The Grosby Grou

“Han entrado y salido personas de mi vida, pero hemos sido nosotros tres. Ellos siempre han estado ahí, y yo siempre he estado ahí”, agregó en el mismo programa.

En otra aparición televisiva, Lopez dijo que el tema la rebasó emocionalmente. “Mañana se gradúa uno de ellos. Ni hablen de eso porque empezamos a llorar. He estado llorando por dos meses”, dijo en Jimmy Kimmel Live!

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También contó que le costó escribir mensajes en los anuarios. “Cuando te digo, las lágrimas… me tomó dos días escribir esas cosas”, dijo Lopez en el programa, de acuerdo con el medio.

Jennifer Lopez confesó que "lleva dos meses llorando" por la graduación de sus hijos (Instagram/@jlo)

Nueva música con Alok: dos versiones y letras que preocuparon a fans

En paralelo, Lopez lanzó una colaboración con el músico brasileño Alok titulada Everything’s Fine, con dos versiones publicadas el viernes y etiquetadas como AM y PM.

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El medio señaló que algunos fans se preocuparon por letras que incluyeron que se sentía “rara” y “entumida” tras su divorcio de Ben Affleck, además de una línea que decía: “El sol todavía brilla, yo me quedo adentro / No me siento mal, solo no me siento bien”.