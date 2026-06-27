Guía de verano en Nueva York: abren más de 50 piscinas gratuitas con almuerzos y clases incluidas

Nueva York abrió sus 53 piscinas municipales al aire libre este 27 de junio y la temporada gratuita se extenderá hasta el 13 de septiembre (ABC7)

Este sábado 27 de junio de 2026, el Departamento de Parques y Recreación de Nueva York abrió sus 53 piscinas municipales al aire libre en los cinco condados de la ciudad. La apertura coincide con el primer fin de semana de vacaciones escolares de verano y marca el inicio de una temporada que se extiende hasta el 13 de septiembre, sin costo para los residentes.

El alcalde Zohran Mamdani encabezó el acto inaugural en la piscina Thomas Jefferson, en East Harlem, junto con integrantes del Departamento de Parques.

Zohran Mamdani inauguró la temporada de piscinas en Thomas Jefferson, una instalación de East Harlem que integra el sistema creado en 1936 con fondos del New Deal (REUTERS/Eduardo Munoz)

La elección del lugar respondió a que esa piscina olímpica es una de las 11 que abrieron en 1936 como parte de la inversión del New Deal en recreación pública, y este año el sistema cumple 90 años de historia ininterrumpida.

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Horarios, excepciones y cómo evitar las filas

Las piscinas funcionan todos los días de 11 a 19h, con un cierre entre las 15 y las 16h por limpieza obligatoria. Las minipiscinas cierran el 7 de septiembre, una semana antes que el resto.

La única instalación que no abre es la piscina Red Hook, en Brooklyn, fuera de servicio por daños en el equipamiento. La ciudad prevé reactivarla antes de que termine julio.

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Las piscinas municipales de Nueva York funcionan todos los días de 11 a 19, con un cierre de 15 a 16 por limpieza obligatoria (CBS)

En los días de mayor afluencia, el personal puede limitar el tiempo de permanencia y distribuir pulseras a la entrada para que los visitantes regresen en un horario asignado sin hacer fila. Para evitar esperas, lo mejor es llegar temprano o justo después de las 16h.

Qué llevar y qué dejar en casa

Antes de salir hacia cualquier piscina municipal, estas son las reglas de acceso:

Traje de baño (sin excepciones; los pantalones cortos de hombre deben tener forro interior)

Candado propio y resistente para usar los casilleros (los candados pequeños de equipaje no están permitidos)

Toalla

No se permite ingresar al área de la piscina con alimentos y bebidas, botellas de vidrio, teléfonos celulares y tabletas, bolsos y flotadores.

Si se quiere usar camiseta o gorra para protegerse del sol dentro del área de la piscina, debe ser de color blanco liso. No se permite ropa de colores ni con marcas en la zona de natación, según Secret NYC, guía digital sobre la ciudad.

Todas las piscinas de los cinco condados ofrecen protector solar gratuito. Además, en asociación con las escuelas públicas de la ciudad, el Departamento de Parques distribuye almuerzos gratuitos en las instalaciones para cualquier visitante menor de 18 años durante toda la temporada, según informó Patch, medio local.

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Tipos de piscinas en la ciudad

Cuatro tipos de piscinas disponibles

El Departamento de Parques y Recreación de Nueva York administra instalaciones de distinto tamaño y propósito:

Olímpicas: mínimo 50 metros de largo, para natación de competencia y libre

Intermedias: de menor dimensión, para natación general

Minipiscinas: ubicadas en parques infantiles, destinadas a niños; cierran el 7 de septiembre

Piscinas infantiles poco profundas: adyacentes a las olímpicas o intermedias

Para ver la lista completa de las 53 piscinas habilitadas por condado, el Departamento de Parques mantiene un directorio actualizado en nycgovparks.org/facilities/outdoor-pools.

Clases de natación gratuitas con más plazas que nunca

Este verano, la ciudad amplió el programa Learn to Swim a 18 piscinas en los cinco condados, frente a las diez del año anterior. La expansión, anunciada por Mamdani y la comisionada de Parques Tricia Shimamura, crea más de 16.000 plazas de clase entre el 6 de julio y el 28 de agosto, según Harlem World Magazine, revista digital local.

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Las reglas de acceso a las piscinas de Nueva York exigen traje de baño y candado propio, y prohíben alimentos, bebidas, celulares, bolsos y flotadores en el área de natación (CBS)

El programa atiende a jóvenes de entre 18 meses y 17 años. El verano pasado, cerca de 6.000 niños y padres participaron en clases en piscinas al aire libre. Este año, la inscripción funciona mediante un sorteo en línea gratuito: los no seleccionados quedan en lista de espera.

Las clases se ofrecen en cinco piscinas de Brooklyn, tres en el Bronx, cinco en Manhattan, tres en Queens y dos en Staten Island.

Más salvavidas que en años anteriores

El verano de 2025 registró un aumento del 27% en nuevos reclutas de salvavidas para piscinas y playas, una cifra que alivió la escasez que había afectado temporadas anteriores, según CBS News New York. El año pasado hubo más de 1.000 salvavidas activos, la cifra más alta desde 2019, y este verano la ciudad prevé superar ese número, de acuerdo con News 12, canal local.

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90 años de historia y un origen en el New Deal

Las piscinas municipales de Nueva York no son solo infraestructura de recreación. Once de las instalaciones olímpicas actuales, entre ellas la Thomas Jefferson de East Harlem, abrieron en 1936 como parte de un programa federal de obras públicas que transformó el acceso al esparcimiento en los barrios de la ciudad, según Patch.

Ese origen explica la escala del sistema: con 53 instalaciones distribuidas en los cinco condados, la red municipal de Nueva York es una de las más extensas de cualquier ciudad de Estados Unidos. El verano pasado, más de un millón de personas la utilizaron, según el propio Departamento de Parques.

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