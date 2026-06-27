“Fue lo más duro que he hecho”: Hugh Jackman revive la pelea en “The Death of Robin Hood”

Hugh Jackman se enfrentó a una de las escenas más exigentes de su carrera durante el rodaje de The Death of Robin Hood, interpretando al legendario forajido en una versión oscura y realista (Créditos: A24)

La nueva producción de The Death of Robin Hood expone a Hugh Jackman en una de las interpretaciones más físicas y exigentes de su carrera. El actor australiano relató que una de las escenas centrales, una pelea rodada en condiciones extremas, se convirtió en “lo más duro” que ha hecho en un set.

Durante la filmación, Jackman enfrentó una secuencia en la que la realidad superó cualquier exigencia habitual en el cine de acción. Según contó el propio actor, la pelea —que se desarrolla completamente en el barro— requirió una preparación física rigurosa y un manejo emocional poco común.

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No solo se trató de soportar temperaturas bajas y largas jornadas nocturnas, sino de sostener una intensidad dramática que, en palabras de Jackman, lo llevó al límite de su resistencia.

El actor australiano soportó bajas temperaturas y largas jornadas nocturnas para lograr el realismo físico y emocional requerido por la secuencia central de la película (REUTERS/Daniel Cole)

El desgaste físico se combinó con una complejidad emocional que marcó el tono de la película. El actor reconoció que, a pesar de la experiencia acumulada en otros proyectos, nunca antes había vivido un desafío similar. “Todavía me sacaba barro de algunos sitios un año después”, admitió, aludiendo al realismo de la puesta en escena.

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Complicidad en pantalla y fuera de ella

Uno de los elementos destacados de la escena es la interacción entre Jackman y Elijah Ungvary, quien interpreta a su adversario en la pelea. Ambos actores desarrollaron una complicidad que trascendió el guion y aportó autenticidad a la secuencia. El contacto físico, la coreografía y la confianza mutua permitieron que la escena fuera creíble y transmitiera una intensidad poco habitual en el género.

La coreografía de la pelea entre Hugh Jackman y Elijah Ungvary exigió una coordinación precisa y una confianza mutua que se refleja en la intensidad de la escena (Créditos: A24)

Jackman relató que la cercanía obligada por la coreografía generó momentos insólitos: “Si hubieras visto otra película, podríamos haber parecido amantes”, ironizó, en referencia a la distancia casi inexistente entre ambos en plena acción.

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El director Michael Sarnoski celebró esta química, reconociendo que la entrega de los actores contribuyó a elevar el resultado final de la producción.

Un enfoque visual que apuesta por la crudeza

La dirección de Sarnoski apostó por una estética realista y una puesta en escena que prescinde de artificios. La pelea, registrada en una sola toma larga, exhibe una violencia explícita pero también una vulnerabilidad poco frecuente en relatos sobre Robin Hood. La atmósfera nocturna, la textura del barro y el uso de la luz contribuyen a crear una sensación de peligro constante.

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La dirección de Michael Sarnoski utiliza el barro, la luz y las cámaras en tomas largas para transmitir la vulnerabilidad y el peligro en la historia de Robin Hood (YouTube: The Howard Stern Show)

Esta apuesta visual busca alejarse de la épica clásica y acercar al espectador a la experiencia física y emocional de los protagonistas. El barro, lejos de ser solo un obstáculo escenográfico, se integra como un elemento narrativo que acentúa la dificultad del enfrentamiento y subraya la humanidad de los personajes.

“Fue una combinación de posiciones físicas, violencia y vulnerabilidad”, detalló Jackman en entrevistas previas.

Un Robin Hood marcado por el paso del tiempo

The Death of Robin Hood presenta una versión del forajido muy distinta a la imagen romántica popularizada por el cine y la literatura. La narrativa se centra en un personaje que arrastra cicatrices, remordimientos y un pasado de violencia.

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El guion explora cómo el poder y la culpa moldean la identidad de Robin Hood, alejándolo de la figura idealizada para mostrarlo como un hombre real y falible.

Esta versión del clásico personaje muestra a un Robin Hood herido, con cicatrices y remordimientos, lejos de la imagen tradicional del héroe invulnerable (Créditos: A24)

Jackman manifestó que este enfoque le aportó una dimensión más humana al personaje, permitiendo al público conectar con sus debilidades y contradicciones. “La historia lo sigue después de una batalla de la que no esperaba salir con vida”, explicó el actor, subrayando el tono sombrío que domina el relato. La interpretación se apoya en matices poco habituales en el género, donde la fuerza física convive con la fragilidad emocional.

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Estreno y primeras reacciones

El elenco de la película incluye a Jodie Comer y Bill Skarsgård, quienes acompañan a Jackman en este giro oscuro sobre la leyenda de Robin Hood.

La película, estrenada el 19 de junio, ha generado debate por su aproximación psicológica y su tratamiento visual, consolidando a The Death of Robin Hood como una propuesta audaz (EFE/EPA/Eduardo Lima)

La película se estrenó en cines el 19 de junio y permanece en cartelera. Las primeras críticas valoraron especialmente el enfoque psicológico y la profundidad del tratamiento visual, elementos que distinguen a la producción de versiones anteriores.

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