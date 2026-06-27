Cae la mafia que clonaba tarjetas en Nueva York y vaciaba cuentas en solo dos segundos durante el Mundial

La policía de Nueva York y el Servicio Secreto intensificaron los controles contra el skimming ante la Final del Mundial de la FIFA y el 250° aniversario de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía de Nueva York (NYPD) y el Servicio Secreto de Estados Unidos intensificaron los controles contra el skimming —el robo de datos bancarios mediante dispositivos ilegales en cajeros automáticos y terminales de pago— ante el aluvión de turistas que llegó a la ciudad por el Mundial de la FIFA y los festejos del 250° aniversario de Estados Unidos.

La operación conjunta, que reunió a 14 equipos de agentes federales y locales, incautó 35 dispositivos ilegales en tres días e impidió pérdidas estimadas en 36,5 millones de dólares.

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El operativo conjunto incautó 35 dispositivos de skimming en tres días y evitó pérdidas estimadas en 36,5 millones de dólares ( Eyewitness News ABC7NY)

El alcance del fraude abarca toda la ciudad sin distinción de barrios ni de víctimas. Desde beneficiarios de programas de asistencia alimentaria hasta personas con patrimonios millonarios perdieron dinero a manos de bandas que, según el detective James Lilla de la Fuerza de Tarea Regional de Delitos Financieros del NYPD, provienen en un 95% de Europa del Este.

“Este es un delito que no conoce límites y afecta a gente de todos los sectores, desde millonarios hasta personas con EBT”, afirmó el sargento Matt Doherty, jefe de la fuerza de tarea, en declaraciones al New York Post.

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Cómo funcionan los dispositivos de robo

Los delincuentes utilizan al menos cuatro métodos para apoderarse de la información bancaria:

Skimmer: se inserta en la ranura del cajero o en una terminal de punto de venta para copiar los datos de la banda magnética de la tarjeta.

PIN capture device: una microcámara camuflada que graba el número secreto cuando el usuario lo teclea.

PIN pad striker: captura el PIN en el momento del ingreso y lo almacena en una placa electrónica diminuta.

Shimmer card: una tarjeta delgada que se introduce en el lector de chip y extrae los datos —incluido el PIN— para transmitirlos de forma inalámbrica por Bluetooth.

“Para acceder a tu cuenta de ahorros, corriente o EBT necesitas un número PIN. Ahí es donde entra el segundo dispositivo”, explicó Lilla en declaraciones recogidas por el New York Post. El proceso de instalación de estos aparatos toma apenas dos segundos, según detalló el detective ante las cámaras de ABC7 New York.

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Una ciudad convertida en blanco de fraudes

Nueva York acumula un historial de operativos previos que refleja la magnitud del problema. El agente especial McCool, del Servicio Secreto, reveló a ABC7 New York que en las tres operaciones anteriores se retiraron 133 dispositivos, con un fraude potencial evitado de 139 millones de dólares:

Primera operación reciente: 65 dispositivos en tres días.

Segunda operación: 55 dispositivos.

Operaciones acumuladas en el último año: 133 dispositivos y 139 millones de dólares en fraude evitado.

Los blancos preferidos de los delincuentes son bodegas, tiendas de conveniencia, gasolineras y cajeros automáticos en zonas de alta afluencia. Lilla señaló al New York Post que ningún banco escapa al problema: “Todos los bancos de la ciudad son afectados, desde el Upper East Side hasta Brownsville”.

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Los delincuentes usan skimmers, microcámaras, PIN pad strikers y shimmer cards para robar datos bancarios y capturar el PIN ( Eyewitness News ABC7NY)

En los últimos meses, los criminales también ampliaron su radio de acción hacia las máquinas expendedoras del sistema OMNY del metro de Nueva York.

El operativo y sus resultados

Entre el 23 y el 25 de junio de 2026, los 14 equipos de la fuerza de tarea visitaron 1.010 negocios y realizaron 3.935 inspecciones en Brooklyn, El Bronx y Queens. El balance por distrito:

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Brooklyn: 15 dispositivos decomisados.

Queens: 10 dispositivos.

El Bronx: 9 dispositivos.

Manhattan: 1 dispositivo, tras una denuncia puntual.

La fuerza de tarea —integrada por el Servicio Secreto, el NYPD, el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York y la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de EE. UU.— también realizó detenciones.

Las bandas de skimming apuntan a bodegas, tiendas, gasolineras, cajeros automáticos y también a máquinas expendedoras del sistema OMNY del metro de Nueva York ( Eyewitness News ABC7NY)

El 25 de junio, la organización comunitaria Flatbush Shomrim y el NYPD arrestaron a Andi Dimitriadis, de 43 años, y Eugen Tanasoiu, de 44, tras sorprenderlos con dispositivos de skimming en comercios de Flatbush, Brooklyn. Ambos enfrentan cargos por posesión de instrumentos de falsificación.

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La advertencia para turistas y comerciantes

Con la Final del Mundial prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium y las celebraciones del 4 de julio en plena marcha, las autoridades alertaron que los criminales aprovechan las aglomeraciones para multiplicar sus operaciones. “Cuando vemos grandes eventos, sabemos que los delincuentes van a intentar explotar la oportunidad”, advirtió Doherty al New York Post.

Las autoridades recomiendan a usuarios y comerciantes seguir estas precauciones:

Revisar si el lector de tarjetas tiene piezas sueltas, dañadas o rayadas antes de operar.

No usar un terminal si algo parece fuera de lugar.

Monitorear las cuentas bancarias ante cualquier movimiento inusual.

Reportar de inmediato a la entidad financiera cualquier transacción no reconocida.