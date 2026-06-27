El parque de atracciones Fun Spot America de Fayetteville cerrará sus puertas en agosto tras 36 años

El parque de atracciones Fun Spot America de Fayetteville cerrará de forma definitiva el 2 de agosto de 2026 tras 36 años de operaciones

El parque de atracciones Fun Spot America de Fayetteville se prepara para cerrar un capítulo significativo en la historia del entretenimiento en la región. Tras 36 años de operaciones, el emblemático recinto ha comunicado que cesará sus actividades definitivamente el próximo 2 de agosto de 2026, poniendo fin a una era de diversión familiar que marcó a varias generaciones en el área metropolitana de Atlanta. La noticia fue difundida a través de una publicación en Facebook, donde se confirmó la fecha exacta del cierre, dejando claro que esta decisión pondrá punto final a más de tres décadas de entretenimiento ininterrumpido en el sur de Estados Unidos.

La determinación de cerrar el parque no fue tomada a la ligera. En palabras de la empresa, se trató de una resolución “sumamente difícil”, motivada por circunstancias que no se especificaron en el comunicado oficial. Fun Spot America había logrado consolidarse como una opción recurrente para el esparcimiento de familias y aficionados a las emociones fuertes, quienes a lo largo de los años convirtieron sus instalaciones en parte fundamental del tejido social de Fayetteville y sus alrededores. Con el anuncio, el parque se suma a la lista de recintos icónicos de la región que han tenido que despedirse del público, generando reacciones de nostalgia entre quienes crecieron visitándolo.

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Historia y evolución del parque desde su inauguración hasta la actualidad

El parque de Fayetteville abrió en los años noventa como Fun Junction USA y se consolidó como un punto de encuentro para familias, excursiones escolares y salidas de fin de semana

La trayectoria del parque comenzó en la década de los noventa bajo otro nombre: Fun Junction USA. Desde sus primeros años, el recinto se propuso ser un referente para quienes buscaban experiencias intensas y un ambiente seguro para toda la familia. Durante más de dos décadas, Fun Junction USA ofreció una variedad de atracciones que atrajeron tanto a residentes locales como a visitantes de otras ciudades, consolidándose como un punto de encuentro recurrente para celebraciones, excursiones escolares y salidas de fin de semana.

En 2017, la historia del parque tomó un nuevo rumbo con la adquisición por parte de Fun Spot America. Esta transición marcó el inicio de una etapa de modernización y expansión, con inversiones en nuevas atracciones y mejoras en la infraestructura. El cambio de administración permitió que el parque ampliara su alcance, integrando novedades tecnológicas y experiencias únicas que lo posicionaron como uno de los destinos más atractivos de la región para los amantes de la adrenalina. A lo largo de estos años, el recinto ganó notoriedad nacional, especialmente entre los entusiastas de las montañas rusas, quienes encontraban en Fayetteville una parada obligatoria dentro del circuito de parques temáticos.

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Declaraciones del director ejecutivo y agradecimientos a la comunidad

John Arie Jr., director ejecutivo de Fun Spot America, afirmó que el cierre del parque fue una decisión sumamente difícil para la compañía

Al anunciar el cierre, John Arie Jr., director ejecutivo de Fun Spot America, emitió un comunicado en el que expresó el sentir de la compañía ante la decisión. “Esta fue una decisión sumamente difícil”, manifestó Arie Jr., haciendo énfasis en el compromiso y la dedicación del equipo que operó el parque durante estos años. El directivo subrayó que el propósito siempre fue crear un espacio donde las familias pudieran divertirse juntas y forjar recuerdos duraderos. Arie Jr. aprovechó la ocasión para agradecer la entrega de los empleados y el respaldo recibido por parte de la comunidad de Fayetteville, reconociendo que el éxito del parque fue posible gracias a la colaboración y el entusiasmo de quienes lo visitaron y trabajaron en él.

Atracciones destacadas y popularidad del parque, con énfasis en ArieForce One

Fun Spot America en Fayetteville consolidó su fama por su oferta de atracciones y por la montaña rusa ArieForce One

Uno de los elementos que consolidó la fama de Fun Spot America en Fayetteville fue su variada oferta de atracciones. El parque se ganó un lugar privilegiado entre los aficionados a las montañas rusas por la presencia de ArieForce One, considerada la joya de la corona del recinto. Esta montaña rusa se convirtió en un verdadero imán para visitantes de todo el país, al punto que muchos fanáticos viajaban largas distancias únicamente para experimentar la intensidad de su recorrido. A principios de 2026, el parque recibió la visita de CBS News Atlanta, que documentó la pasión de algunos entusiastas que habían montado en ArieForce One en cientos de ocasiones, testimonio de la relevancia y el atractivo que la atracción logró alcanzar en la comunidad de los parques temáticos.

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Información sobre horarios, validez de tarjetas y pases después del cierre

De cara a la despedida, la empresa ha detallado que Fun Spot America permanecerá abierto hasta el 2 de agosto de 2026, con un horario de 10:00 a 22:00. Esto permitirá a los visitantes aprovechar al máximo las últimas semanas de funcionamiento y despedirse de sus atracciones favoritas. En cuanto a la logística posterior al cierre, la compañía informó que todas las tarjetas de regalo y pases de temporada seguirán teniendo validez en los otros parques de la cadena ubicados en Orlando y Kissimmee, Florida. Esta medida busca garantizar que los clientes habituales puedan seguir disfrutando de la experiencia Fun Spot America sin perder los beneficios adquiridos previamente.

Medidas de apoyo a los empleados tras el anuncio del cierre

Ante el impacto que representa el cierre para los trabajadores, Fun Spot America ha comunicado que está implementando medidas de acompañamiento y apoyo para los miembros de su equipo. Si bien no se han detallado los mecanismos específicos, la empresa aseguró que está trabajando con los empleados para brindarles respaldo durante este período de transición. El objetivo es facilitar el proceso de cambio y mitigar las dificultades que pudiera acarrear el cese de actividades, reconociendo el valor humano detrás del funcionamiento diario del parque.

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