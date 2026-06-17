Guía para padres: el Mundial 2026 es una oportunidad para hablar de apuestas online con adolescentes y evitar riesgos

Ocho de cada diez adolescentes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online, según datos recientes de Unicef en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, las familias, docentes y adultos presentan una gran preocupación a raíz del ingreso creciente de adolescentes al juego de azar online, con un uso extendido y naturalizado de plataformas y contenidos vinculados con apuestas y pronósticos deportivos.

En ese contexto, el Mundial 2026 puede funcionar como un disparador para abrir la conversación en casa, tomar conciencia de los riesgos y acordar medidas concretas de prevención.

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En Argentina, el juego de azar se encuentra prohibido por ley para personas menores de 18 años. Esto incluye su participación en plataformas de apuestas online, así como en casinos y bingos. Sin embargo, la adicción al juego, conocida como ludopatía, crece día a día entre los adolescentes, un grupo especialmente vulnerable debido a su etapa de desarrollo emocional y cognitivo.

Según datos de UNICEF , 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online.

En ese marco, el Mundial de Fútbol 2026 concentra pantallas, conversaciones y una alta exposición a contenidos comerciales: para muchas familias puede convertirse en una ocasión perfecta para informar, visibilizar, abrir el diálogo y revisar hábitos digitales antes de que el problema se instale.

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El Mundial 2026 intensifica la preocupación de familias y expertos por el crecimiento de la ludopatía en jóvenes y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Silvia Ongini (MN 69.218), psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) afirmó a Infobae: “El Mundial es un potenciador enorme de las apuestas entre chicos y adolescentes".

La especialista explicó que el fenómeno puede intensificarse por dos vías: aumenta la motivación de quienes ya apuestan y, a la vez, puede funcionar como puerta de entrada para quienes se inician.

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“Esto ocurre porque las apuestas pasan a formar parte de las conversaciones cotidianas entre amigos y familiares y porque las plataformas aprovechan estos eventos para intensificar su presencia y captar nuevos usuarios, muchas veces a través de mecanismos de acceso que resultan muy sencillos para los menores de edad", afirmó la médica.

Además, está popularizado por estrellas del fútbol y facilitado porque aparece como un juego. “Y para los adolescentes sí tiene un aspecto lúdico en el que les cuesta medir el riesgo. Sabemos que va a haber un incremento y que es un riesgo real”, advirtió la experta.

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El promedio de edad de inicio a las apuestas online son los 13 años, momento que coincide con el comienzo de la utilización de billeteras digitales por parte de los adolescentes y que funcionan como mecanismo necesario para apostar, según Unicef.

El inicio en las apuestas online entre adolescentes suele darse a los 13 años, coincidiendo con el uso de billeteras virtuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el doctor Federico Pavlovsky, médico psiquiatra y director de Dispositivo Pavlovsky, entidad de asistencia a personas con consumos problemáticos y adicciones conductuales, explicó a Infobae que las distintas encuestas a nivel nacional (Apostar no es un juego, Unicef, Cruz Roja) están señalando que aproximadamente entre el 20 y el 30% de los chicos en edad escolar están apostando en juegos online, básicamente fútbol.

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“Esto es un escándalo social porque daña psicológicamente a muchos chicos y facilita que algunos de los expuestos desarrollen una ludopatía, con implicancias dramáticas económicas, emocionales y familiares", advirtió el especialista.

Pavlovsky relató que en los últimos dos años aumentó la llegada de adolescentes a consulta por esta problemática: “El Mundial funciona como un facilitador y un catalizador”.

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“El Mundial va a implicar un aumento en el caudal de las apuestas y una gran exposición publicitaria que influencia y perfila el comportamiento de los chicos“, alertó Pavlovsky.

La propuesta del juego online resulta muy tentadora: ofrece a los jóvenes la posibilidad de triunfar, de convertirse en “ganadores”, dijo Alfie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licenciada en Psicología (UBA) Florencia Alfie, especialista en adolescencia, señaló en su libro “Cómo sacar a un adolescente de su habitación”, que las apuestas online tienen características que facilitan la compulsión. “Se pueden hacer con el teléfono móvil, que está siempre a la mano, no se necesita mucho dinero para jugar y las empresas otorgan créditos, bonos, promociones y “regalos” para los que se inician".

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Y completó: “Ya dijimos que la adolescencia es la etapa en la que se construyen la personalidad y la identidad. También mencionamos que son personas sociables, impulsivas, atrevidas y que no piensan tanto en las consecuencias, sino que se guían por el placer inmediato y las expectativas positivas. La propuesta del juego online resulta muy tentadora: ofrece a los jóvenes la posibilidad de triunfar, de convertirse en “ganadores”. Se ilusionan con este mundo que les promete, de un día para el otro, que su suerte va a cambiar", describió la experta.

Riesgos más frecuentes y señales de alerta en casa

El Mundial 2026, más allá de ser un espectáculo deportivo imponente, lamentablemente funciona como un catalizador y aumenta el volumen de apuestas deportivas entre menores de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Ongini señaló que las apuestas en línea favorecen conductas adictivas, compulsiones, problemas de ansiedad, depresión y riesgos de entrar en deudas.

“La situación se vuelve más problemática cuando, por ejemplo, un chico utiliza dinero destinado a la comida o a otros gastos para apostar online. También preocupa el acceso a préstamos fáciles o informales para seguir apostando, ya que luego pueden aparecer situaciones de presión o extorsión para recuperar ese dinero", advirtió.

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Y completó: “Las apuestas online siempre son una preocupación cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, porque se trata de una subjetividad en construcción. La idea de apostar dinero para ganar dinero puede parecer algo sencillo y accesible, cuando en realidad implica riesgos importantes", alertó Ongini.

Según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, el 30% de la población mantiene algún tipo de vinculación con el juego; dentro de ese porcentaje, el 12,5% tiene entre 15 y 24 años. En la Argentina, aproximadamente 19 millones de personas juegan frecuentemente, y 7 de cada 100 pueden ser considerados adictos.

Cómo impacta en el cerebro de los chicos

La ludopatía en adolescentes altera la percepción del dinero, genera obsesión por los resultados y provoca aislamiento y deterioro cognitivo según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo central de las apuestas en los jóvenes es el desarrollo de una adicción, afirmó el doctor Pavlovsky: “Se estima que hasta el 5% de quienes apuestan pueden desarrollarla, con todo lo que eso implica: pérdida económica, ruptura de vínculos, síntomas depresivos y de ansiedad, problemas legales, vivir amenazado por acreedores, una profunda crisis familiar“.

El médico observó que se está aumentando la base de la población expuesta a esta conducta. “Han instalado un producto tecnológico perfecto: sin fricción, fácil y atractivo de usar, accesible desde el celular las 24 horas, sin control de edad efectivo. Estamos frente a una máquina de adictos, y esto en términos epidemiológicos creo que aún no explotó“.

En cuanto al impacto en el cerebro de los chicos que apuestan el experto enumeró los siguientes:

Distorsión de la realidad

Pensamiento obsesivo centrado en resultados deportivos

Mentiras compulsivas para obtener dinero

Aislamiento

Insomnio

Deterioro cognitivo

Los síntomas de ludopatía en jóvenes incluyen aislamiento, insomnio, pérdida de vínculos y deterioro del rendimiento escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mienten a sus familias y seres queridos, quedan atrapados en una red de verdades a medias, dejan de disfrutar la vida y solo piensan en forma reiterativa en la próxima apuesta. Se exponen a situaciones de riesgo y pierden todo sentido del valor del dinero”, dijo el médico.

Y detalló: “Cuando apostás, el dinero pasa a ocupar otro estatus en la mente, no se experimenta como en alguien que no tiene ludopatía, las ganancias y pérdidas se tramitan de otra manera. Muchos chicos creen que es un juego y que pueden parar cuando quieran, pero las deudas son reales y el deterioro personal es real".

“Como toda adicción, hay impactos negativos en el rendimiento escolar, en la calidad del sueño, en las capacidades cognitivas para aprender y en la posibilidad de disfrutar otros aspectos de la vida. Hay una visión en túnel: lo único que uno quiere es seguir apostando, por lo general para recuperar lo que ya perdió“, destacó Pavlovsky.

El experto señaló que los clásicos apostadores adultos dicen de las apuestas online que son la perdición. “Ahora directamente a dos clics, en 30 segundos, la persona está apostando. También, al no utilizar dinero ni fichas, muchos chicos incluso tienen la impresión de que están jugando con un videojuego", afirmó el especialista.

Cómo abordar esta problemática

Los especialistas recomiendan abrir el diálogo en casa y consultar a profesionales ante señales de alarma en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Ongini remarcó la importancia de habilitar el diálogo y la pregunta, tanto en las escuelas como en las casas. “Hay que visibilizar el tema sin demonizarlo ni prohibirlo, porque eso tienta más al adolescente, al niño o niña. Más que juzgar, es importante abrir espacios de conversación y reflexión", resaltó la experta.

La psiquiatra recomendó abrir el diálogo al observar cambios de conducta, como un uso excesivo de dispositivos, actitudes de ocultamiento, una pérdida sostenida del interés por actividades que antes disfrutaban o una preocupación constante por quién va a ganar un partido.

“Ante la sospecha de un padre o un docente de que un niño, niña o adolescente pueda estar implicado en apuestas online, no hay que dudar en pedir ayuda profesional. Cuanto antes se detecte la situación y se intervenga, mejor será el pronóstico”, destacó la doctora.

Aproximadamente entre el 20 y el 30 por ciento de los chicos en edad escolar están apostando online, principalmente fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el doctor Pavlovsky explicó que este es un momento fundamental de monitoreo y control de parte de los padres, “no hay que esperar a llegar a una situación de deuda económica o crisis de salud mental aguda”, resaltó.

“En términos prácticos, hay que hablar del tema en casa sin dramatismo, revisar el uso del celular y estar atentos a señales de alarma como cambios de humor, mentiras sobre dinero o aislamiento. Si aparecen esas señales, consultar con un profesional de salud mental sin demora“, aconsejó Pavlovsky.

Y completó: “En términos estructurales y de salud pública, necesitamos que el Estado cuide a la población con leyes que, al mismo tiempo que persigan el juego ilegal, protejan a los jóvenes de la obscena catarata publicitaria que nos inunda las 24 horas y que está absolutamente demostrado que influencia para que los chicos se acerquen al juego online", remarcó el especialista.

La licenciada Alfie recomendó el diálogo familiar y perder miedo a poner un límite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfie recomendó transmitir el riesgo que involucran estas conductas, con palabras y con los actos. “Dicho de otra forma: además de conversar... ¡prediquemos con el ejemplo!“, afirmó. Otros consejos del libro de la licenciada Alfie:

Hagamos redes con las familias de los amigos de nuestros adolescentes para evitar el “todos lo hacen”, frase que naturaliza conductas de riesgo.

Prestemos atención a los cambios de ánimo repentinos , que pueden ser advertencias de dolencias propias de la etapa.

No minimicemos el riesgo: la ludopatía o juego compulsivo es un trastorno reconocido por la OMS (Organización Mundial de la Salud), una forma de adicción sin drogas tan preocupante como cualquier otro consumo problemático.

Perdamos miedo al límite: recordemos que el límite es amor, no castigo.

El bono de “bienvenida” y otras puertas de entrada

El bono de bienvenida de las plataformas oculta el ingreso de menores y dificulta el control familiar y bancario (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de esta problemática, UNICEF Argentina y Bienestar Digital lanzaron “Zoom a las apuestas”, una guía con recomendaciones e información para familias, cuidadoras y cuidadores sobre las apuestas online en niñas, niños y adolescentes.

La guía señala que una práctica frecuente y efectiva de los sitios de apuesta online consiste en ofrecer un bono de bienvenida que facilita y vuelve más atractivo el ingreso.

El bono de bienvenida oculta a las familias el acceso de menores de 18 años a las plataformas de apuestas, ya que el inicio no deja rastros en las billeteras virtuales porque no se utiliza dinero propio. Además, el bono puede permitir que los adolescentes jueguen durante un periodo prolongado y, posteriormente, sigan apostando con montos bajos, lo que dificulta aún más la detección de movimientos bancarios. También intervienen figuras como “cajeros” y “prestamistas” que facilitan el acceso al juego para los adolescentes.

Recomendaciones de Unicef para padres

La guía de Unicef propone acompañar y dialogar sobre apuestas online, acordar límites y fomentar hábitos digitales saludables en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas buenas prácticas, según la guía de Unicef son:

Estar al tanto, interiorizarse sobre el tema, y conversar sobre los hábitos digitales de los jóvenes, de manera empática y sin juzgar. Es importante que sientan que tienen un canal de conversación y apoyo abierto para hablar cuando lo necesiten.

Realizar un acompañamiento y seguimiento del modo en que los adolescentes utilizan las billeteras virtuales, para poder detectar a tiempo gastos vinculados con el uso de plataformas de apuestas. Además, es importante acordar reglas de uso y límites.

Conversar sobre las expectativas relacionadas con el uso de las plataformas. Poner en contexto los discursos que vinculan el juego online con la obtención de dinero de forma “inmediata”, sin tener en cuenta los múltiples riesgos que conlleva.

Abrir el diálogo y debatir en conjunto el rol de los influencers y de las publicidades sobre apuestas online, concientizar sobre potenciales engaños y construir una mirada reflexiva sobre el imperativo que remite “al éxito asegurado”.

Fomentar el deporte, las actividades al aire libre, artísticas, culturales, y compartir tiempo con familiares, amigas y amigos para incentivar el desarrollo saludable.