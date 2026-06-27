Países árabes condenaron el ataque de Irán contra Bahréin: “Socava los esfuerzos por reducir la tensión”

Bahréin fue objetivo de un nuevo ataque de Irán (REUTERS/Stringer)

Países árabes condenaron este sábado el ataque del régimen iraní contra Bahréin y reclamaron a Teherán que no avive las tensiones, en medio de la tregua y de los esfuerzos de desescalada en la región.

Emiratos Árabes Unidos y Egipto rechazaron la ofensiva atribuida a Irán contra Bahréin, la calificaron de escalada y advirtieron de que socava los intentos por rebajar la tensión regional.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos afirmó en un comunicado que los ataques constituyen “una flagrante violación de la soberanía de Bahréin y una amenaza”. También expresó su respaldo a la isla en “todas las medidas adoptadas para preservar su seguridad y estabilidad”.

Egipto, por su parte, calificó la acción de “escalada inaceptable que socava los esfuerzos por reducir la tensión en la región”. El pronunciamiento subrayó que el ataque ocurre en un momento de tregua y de búsqueda de estabilidad regional.

PUBLICIDAD

El Gobierno bahreiní aseguró que este sábado sufrió un ataque con “varios drones iraníes”. A la vez, Teherán sostuvo que su objetivo fueron “bases estadounidenses”, aunque no precisó dónde.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo que los ataques en Bahréin fueron contra objetivos norteamericanos (U.S. Navy via AP)

Manama responsabilizó “exclusivamente a Teherán de socavar los esfuerzos de paz”. También afirmó que la paz “no se construye mediante la intimidación, que la seguridad no se conquista mediante la agresión, y que la determinación de Baréin es más fuerte que cualquier amenaza”.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, se desconoce el objetivo exacto de la acción y los daños causados. Según constató EFE, las alarmas para avisar a la población no se activaron.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó por la mañana que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz. También acusó a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra y reabrir esa vía marítima.

PUBLICIDAD

El Ejército de Estados Unidos bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país. Washington presentó esa operación como represalia por el ataque iraní del jueves contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, cuando salía de Ormuz frente a la costa de Omán.

Irán sostuvo que esa ofensiva contra el mercante respondió a que el barco navegaba por una ruta no autorizada. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que aquella acción “violó claramente el alto el fuego” y “socavó la libertad de navegación”.

PUBLICIDAD

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó el viernes imágenes de los ataques aéreos contra objetivos iraníes llevados a cabo en respuesta al ataque con drones de Teherán contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) informó este sábado del impacto de un proyectil en la zona del estrecho. El armador del buque afectado comunicó el incidente a las 08:00 y señaló daños en el puente.

El organismo británico indicó que toda la tripulación estaba a salvo y que no había daños medioambientales reportados. También pidió a los buques que naveguen con cautela, elevó la amenaza a “sustancial” y advirtió de la presencia de navíos de guerra dedicados al desminado.

PUBLICIDAD

Bahréin e Irán rompieron relaciones diplomáticas en 2016. El texto sitúa un nuevo aumento de la tensión desde el 28 de febrero, en un escenario marcado por la presencia de la Quinta Flota estadounidense en Manama.

El ataque denunciado por Bahréin se produjo cuando la región trataba de sostener una pausa inestable y reabrir el paso en Ormuz. En ese marco, varios gobiernos árabes reclamaron contener cualquier acción que pueda empujar la crisis hacia una nueva fase de confrontación.

PUBLICIDAD