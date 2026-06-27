Incautan casi 400 páginas que transmitían el Mundial gratis y lanzan una alerta por robo de datos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó casi 400 dominios que transmitían sin autorización partidos del Mundial de Fútbol 2026 (AP Foto/Julio Cortez)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó casi 400 dominios de internet utilizados para transmitir en vivo los partidos del Mundial 2026 sin autorización, en la mayor operación antipiratería relacionada con el torneo desde su inicio el 11 de junio. La medida apunta a redes internacionales que lucran con la popularidad del campeonato organizado en Estados Unidos, Canadá y México.

La Operación Offsides muestra los logotipos de agencias internacionales que incautaron sitios web por infracciones de propiedad intelectual (Departamento de Justicia de Estados Unidos )

Los sitios clausurados ofrecían los partidos de forma gratuita a los usuarios —ese era su principal anzuelo— pero operaban con fines de lucro a través de publicidad y suscripciones, a costa de los derechos de transmisión que canales como NBC Universal o beIN Media Group pagaron a la FIFA.

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Más allá de la violación a los derechos de autor, las autoridades advierten que quienes accedían a esas plataformas también ponían en riesgo su información personal y financiera.

Operación Offsides: una red global bajo la lupa

La incautación forma parte de la Operación Offsides, liderada por el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR Center) en coordinación con la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La operación involucró a fiscales y agentes en múltiples países a través de la red Piratería informática internacional y propiedad intelectual (ICHIP).

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La Operación Offsides apuntó a redes internacionales que lucraban con el streaming ilegal del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (REUTERS / Al Drago/ Foto de archivo)

“Hemos incautado cientos de dominios, utilizados para transmitir ilegalmente partidos del Mundial con fines de lucro, para desarticular las redes internacionales que se benefician de la popularidad global del torneo”, afirmó A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, según el comunicado oficial publicado en justice.gov.

Dónde operaban los piratas digitales

Las acciones no se limitaron a territorio estadounidense. Según informó Reuters, servidores y dominios vinculados a la transmisión ilegal del torneo fueron desactivados en Perú y Bulgaria, dos focos identificados de piratería digital.

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Medidas adicionales tuvieron lugar en Croacia, Rumania, Polonia y Colombia, con el apoyo de fiscales del programa ICHIP con base en São Paulo (Brasil) y Bucarest (Rumania).

Un juez del Distrito Este de Virginia autorizó las órdenes de incautación tras la confirmación de HSI sobre transmisiones ilegales en curso (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)

Un juez del Distrito Este de Virginia firmó las órdenes de incautación tras la presentación de un affidávit en el que agentes de HSI confirmaron que los dominios transmitían partidos del Mundial sin autorización en el momento de la intervención.

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Quiénes ayudaron a identificar los sitios

La identificación de los dominios fue posible gracias a la colaboración del sector privado. La FIFA, organismo rector del fútbol mundial y titular exclusivo de los derechos del torneo, aportó información clave.

HSI advirtió que los sitios de streaming ilegal del Mundial exponen a los usuarios a malware, conexiones inseguras y el robo de datos personales y financieros (REUTERS/Matias Baglietto)

También colaboraron beIN Media Group, NBC Universal, la Motion Picture Association’s Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), Ultimate Fighting Championship (UFC) y Warner Brothers, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia.

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El riesgo que corren los usuarios de streaming ilegal

Acceder a estos sitios representa un peligro concreto que va más allá de la ilegalidad. Eric Weindorf, agente especial a cargo de la oficina de campo de HSI en Washington, lo advirtió en declaraciones recogidas por Reuters: “Estos streamers exponen a los espectadores a amenazas potenciales, incluidos ataques de malware y conexiones inseguras que pueden comprometer datos personales y financieros”.

Las autoridades identificaron tres vectores de riesgo para quienes usaron esas plataformas:

Malware: software malicioso que puede instalarse en el dispositivo sin que el usuario lo advierta.

Conexiones inseguras: exposición de contraseñas, datos bancarios y otra información sensible.

Financiamiento criminal: los ingresos de estos sitios alimentan organizaciones delictivas, según el IPR Center.

El Departamento de Justicia subrayó que estas amenazas afectan a cualquier persona que abra su red a sitios de transmisión ilegal, independientemente del dispositivo o país desde el que acceda.

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Un Mundial que bate récords, también en audiencia

El contexto amplifica el alcance del problema. La FIFA informó que la asistencia a los estadios batió récords históricos en esta edición. Según datos de Nielsen recogidos por Reuters, los partidos de la semana pasada se ubicaron entre los programas de televisión más vistos en Estados Unidos, con el triunfo del seleccionado local ante Australia a la cabeza del ranking.

El torneo se extiende hasta el 19 de julio con partidos en 16 ciudades de los tres países anfitriones. La División Criminal del Departamento de Justicia advirtió que las investigaciones continúan y que buscará procesar penalmente a los responsables de los sitios clausurados.

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