Qué donar y cómo ayudar desde el sur de Florida a las víctimas de los terremotos en Venezuela

Tras los terremotos en Venezuela, Global Empowerment Mission (GEM) y la alcaldía de Doral activaron una campaña de ayuda con donaciones de insumos y aportes monetarios en Miami-Dade. (Marion Troitino, jefa de despacho de la alcaldesa Fraga)

En Doral, ciudad conocida por concentrar el mayor enclave venezolano en Estados Unidos, las cajas se apilan sobre camionetas. Se cierran con cinta, se rotulan y enseguida aparece otra para ocupar su lugar. Entre el ir y venir de camiones cargados con paquetes, el sonido del precinto al tensarse se mezcla con conversaciones en español. Nadie parece detenerse. Cada caja, cada botella y cada frasco encuentran destino en una cadena que avanza sin pausa.

En los centros de acopio, las mesas se cubren con botellas de agua, alimentos y artículos de higiene. Hay vecinos que llegan con una bolsa. Otros descargan el baúl completo del auto. Comerciantes acercan mercadería. Voluntarios clasifican, cuentan y acomodan los insumos para que puedan salir cuanto antes. La escena se repite durante toda la jornada.

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Una infografía detalla las ubicaciones de entrega de donaciones y oportunidades de voluntariado en Doral, Florida, para asistir a las comunidades afectadas por un terremoto en Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A más de 2.000 kilómetros de distancia del epicentro de la tragedia, esta ciudad del condado de Miami-Dade encontró una forma de acortar la distancia. Los terremotos que golpearon a Venezuela activaron una respuesta inmediata en calles donde ese país forma parte de la vida cotidiana.

Con una diáspora que, según el Pew Research Center, supera los 1.2 millones de personas en Estados Unidos y cerca de 254,000 asentadas en el condado, el sentido de pertenencia y solidaridad impulsó diversas iniciativas. Desde ayer al mediodía (hora local), voluntarios, asociaciones y la alcaldía comenzaron a organizar donaciones, equipos y recursos que partirán desde Florida con destino a las zonas afectadas.

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La comunidad venezolana del sur de Florida, en especial en las ciudades de Oral y Miami, organizó donaciones para asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela (Crédito: Israel Loreto)

“La respuesta es enorme. Desde la mañana, toda la prensa repetía que nunca habían visto una cantidad de voluntarios como esta”, dijo Marion Troitino, jefa de despacho de la alcaldesa Christi Fraga, a Infobae. “Quienes habían sido testigos de la asistencia tras el terremoto de Haití [en 2010] decían que esto era diez veces más grande. Llegó tanta gente que muchos voluntarios tuvieron que volver a sus casas”.

Para muchos, se trata de una oportunidad concreta de ayudar a familiares, amigos o compatriotas en un momento de máxima vulnerabilidad. Esta respuesta no solo se limita a la recolección de bienes materiales, sino también a la gestión de recursos monetarios y la difusión de información sobre las necesidades más urgentes en Venezuela.

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Participación de organizaciones humanitarias en las labores de ayuda

Global Empowerment Mission, con sede en Doral, empaca alimentos, agua, kits de higiene y suministros médicos para enviarlos a Venezuela (Crédito: Israel Loreto)

Diversas organizaciones humanitarias activaron sus protocolos de emergencia para responder a la catástrofe en Venezuela. Entre ellas destaca la labor de Global Empowerment Mission (GEM), la alcaldía de Doral estableció una alianza con la entidad para el envío de insumos, logística y apoyo voluntario para Venezuela.

En cuatro sedes en Doral, los voluntarios están recolectando alimentos, agua, kits de higiene y suministros médicos. Un primer grupo de GEM tiene previsto viajar este fin de semana a Venezuela para entregar las donaciones y evaluar de cerca las necesidades, asegurando que la ayuda llegue de manera efectiva a los afectados.

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Infobae detalla los artículos esenciales solicitados para ayuda humanitaria, organizados en cinco categorías principales en una infografía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, World Vision mantiene personal en el país e inició su respuesta de emergencia. Save the Children también puso en marcha una intervención prioritaria, enfocándose especialmente en la protección de los menores. Su directora de país en Venezuela, Fátima Andraca, advirtió que los niños figuran entre los más vulnerables tras los sismos, enfrentando la pérdida de sus hogares y el trauma de las réplicas. La organización liberó fondos de emergencia y se encuentra preparada para ofrecer servicios de salud, protección infantil, refugio, alimentos y suministros esenciales.

En conjunto, estas organizaciones constituyen la primera línea de respuesta internacional, canalizando tanto insumos materiales como fondos económicos para atender las necesidades inmediatas de la población venezolana.

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Recomendaciones y precauciones para donar de forma segura

Las autoridades y organizaciones recomiendan verificar en FDACS.gov, Give.org o Charity Navigator la legitimidad de una organización antes de donar (Crédito: Israel Loreto)

Ante el flujo de solidaridad, surgen también riesgos asociados a fraudes y campañas de recaudación ilegítimas. Por ello, las propias organizaciones y autoridades recomiendan a los donantes asegurarse de que las entidades receptoras estén debidamente registradas y autorizadas. Es fundamental verificar la legitimidad de la organización a través de plataformas oficiales como FDACS.gov/ConsumerServices (en la sección Check-A-Charity), Give.org o Charity Navigator.

Antes de realizar cualquier donación, conviene investigar cómo se utilizan los fondos recaudados y evitar proporcionar información bancaria a contactos no verificados o a través de mensajes no solicitados. También es clave revisar cuidadosamente el nombre de la organización y estar atento a posibles campañas fraudulentas, por ejemplo, cuentas falsas en plataformas de recaudación colectiva como GoFundMe.

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Se aconseja donar únicamente a campañas promovidas por personas de confianza y, en caso de dudas sobre la autenticidad de un organizador, reportar la situación a la Oficina del Fiscal General o al propio sitio web de la campaña. Además, es posible que algunas páginas de recaudación no incluyan aún el nombre de los beneficiarios, pues los organizadores podrían estar en proceso de añadirlos. Si algún potencial beneficiario no desea que se cree o mantenga una campaña en su nombre, se recomienda alertar al sitio correspondiente.

Detalles sobre qué donar y cómo canalizar la ayuda desde Miami

La ayuda desde Miami prioriza alimentos no perecederos, agua embotellada, kits de higiene, pañales y suministros médicos para Venezuela (Crédito: Israel Loreto)

La prioridad en Doral es recolectar insumos que respondan a las necesidades básicas de la población afectada. Los voluntarios están empacando especialmente alimentos no perecederos, agua embotellada, kits de higiene, pañales y suministros esenciales como alcohol o agua oxigenada. Estos artículos serán enviados directamente a Caracas, donde se distribuirán según la evaluación de los equipos en terreno.

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La logística de envío está orientada a garantizar que los recursos lleguen de forma rápida y segura a las áreas más impactadas.

Alianzas y coordinación entre organizaciones para el envío de ayuda a Venezuela

GEM estableció alianzas estratégicas con We Love Foundation e I Love Venezuela para canalizar ayuda a Venezuela (Foto AP/Cody Jackson)

El éxito de los esfuerzos de ayuda depende en buena medida de la coordinación entre organizaciones y fundaciones. GEM ha establecido alianzas estratégicas con la fundación We Love Foundation y I Love Venezuela, permitiendo canalizar tanto los recursos físicos como las donaciones monetarias a través de campañas digitales legítimas. Estas colaboraciones buscan maximizar el alcance y la efectividad de las intervenciones, asegurando transparencia en el manejo de fondos y la entrega directa de insumos a los afectados.

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Las sinergias entre organizaciones facilitan también la verificación de beneficiarios y el monitoreo de campañas de recaudación, contribuyendo a minimizar el riesgo de fraudes y a fortalecer la confianza de la comunidad donante. El despliegue conjunto de recursos humanos y materiales desde el sur de Florida representa un puente vital entre la solidaridad internacional y las necesidades urgentes de los damnificados en Venezuela.

Inter Miami y Doral se asocian para ayudar a Venezuela

Inter Miami CF y la Ciudad de Doral unen esfuerzos para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos de junio de 2026

En simultáneo, la fundación Inter Miami CF anunció su alianza con la Ciudad de Doral y la organización Global Empowerment Mission (GEM) para brindar ayuda humanitaria a las comunidades venezolanas afectadas.

Como parte de la iniciativa, el Nu Stadium en Miami funcionará como centro principal de recolección desde el 26 de junio hasta el 3 de julio, donde se recibirán insumos clasificados en contenedores especiales.

La campaña solicita alimentos no perecederos, artículos para el hogar, higiene, productos infantiles y para mascotas, excluyendo ropa y calzado usados. Inter Miami CF expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y extendió sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia.

La ayuda de Estados Unidos

Voluntarios en Doral clasifican insumos médicos y agua potable bajo el lema “Venezuela ayuda a Venezuela”, en una muestra de solidaridad tras los terremotos (Israel Loreto)

Este mediodía equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos se encontraban en ruta hacia Venezuela. El Gobierno estadounidense anunció una ayuda de USD 150 millones destinada al país sudamericano tras los devastadores terremotos registrados el miércoles, según informó el Departamento de Estado.

La asistencia se compone de una contribución de USD 100 millones al fondo humanitario de las Naciones Unidas para Venezuela, y otros USD 50 millones dirigidos a organizaciones de ayuda presentes y operativas dentro del territorio venezolano.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos detalló que, además de la ayuda financiera, proporcionará aeronaves con el propósito de evaluar los daños, ubicar a personas heridas y distribuir asistencia vital en las zonas afectadas.

Venezuela atraviesa su tercer día consecutivo de crisis e incertidumbre tras los sismos. Las tareas de búsqueda de supervivientes continúan bajo presión, mientras la ayuda internacional comienza a llegar para hacer frente a la emergencia.