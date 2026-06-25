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Los venezolanos del sur de Florida llaman a sus familiares y organizan la ayuda

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La numerosa comunidad venezolana de la zona de Miami está "desesperada" por ponerse en contacto con sus familiares.

Los miembros de la comunidad venezolana del sur de Florida se esforzaban por ponerse en contacto con sus familiares en Caracas después de los terremotos del miércoles. La comunicación ha tenido dificultades debido a la inestabilidad de la red móvil e internet.

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Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, un grupo de defensa, dijo que le llevó casi una hora y una decena de llamadas ponerse en contacto con su madre y su hermana, que sobrevivieron a los terremotos prácticamente ilesas. Algo cayó sobre su hermana y le abrió una herida en la frente, explicó. El edificio de 13 pisos donde vive su hermana quedó intacto.

Ferro dijo que la han estado llamando sin parar personas del sur de Florida que tienen conocidos y familiares en Venezuela. "Esto es una locura", dijo. "La gente está desesperada por ponerse en contacto con sus familias".

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Instó al gobierno venezolano a levantar las restricciones a los sitios de internet para ayudar a los ciudadanos a obtener información desde el extranjero.

El desastre se estaba sintiendo con especial intensidad en Doral, una ciudad de unos 80.000 habitantes al oeste de Miami, donde alrededor del 40 por ciento de la población es de origen venezolano. Rafael Pineyro, concejal en Doral nacido en Caracas, dijo que ya había organizado una colecta de donaciones en la ciudad para el jueves por la tarde. Algunos de esos mismos voluntarios ya han organizado ayuda tras desastres anteriores en Venezuela, explicó.

"Te aseguro que la mayoría de los venezolanos de aquí tienen algún familiar, pariente lejano o amigos que siguen allí", dijo Pineyro. "Esto está afectando mucho a nuestra comunidad".

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