Retiran más de 13.000 kilos de carne vacuna por incumplir un control sanitario obligatorio: estos son los productos afectados

El USDA y la FSIS informaron el retiro de 13.440 kilos de carne vacuna cruda importada de Argentina por falta de reinspección obligatoria en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una alerta sanitaria emitida por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó el 7 de agosto que Corte Argentino USA LLC retiró del mercado aproximadamente 13.440 kilos de carne vacuna cruda importada de Argentina, debido a la ausencia de reinspección obligatoria al ingresar al país. La medida afecta a consumidores y comerciantes de Florida y Texas, donde se distribuyeron los productos. El retiro es relevante por el potencial riesgo sanitario y el alcance en la cadena de suministro cárnico de ambos estados, según el comunicado oficial del FSIS.

El organismo detalló que los productos involucrados se elaboraron entre el 15 y el 20 de mayo de 2026, y llevan fechas de consumo o congelación entre el 15 y el 20 de septiembre del mismo año. De acuerdo con la autoridad sanitaria, la reinspección es un requisito para verificar documentación, etiquetas, embalaje y condiciones generales de la carne, además de incluir muestreos aleatorios para detectar contaminantes. Esta verificación se realiza tras la aprobación previa por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales.

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Según antecedentes proporcionados por el FSIS y reportes de medios como Food Safety News, la reinspección de productos cárnicos importados es una práctica establecida para garantizar la seguridad alimentaria en Estados Unidos. El organismo explicó que la carne importada sin esta revisión puede presentar riesgos, y que la omisión se detectó en controles rutinarios de la agencia federal.

¿Por qué Corte Argentino USA LLC retiró carne vacuna importada en Estados Unidos?

El retiro fue motivado por el incumplimiento de la reinspección obligatoria de productos cárnicos importados, un procedimiento que exige la legislación estadounidense antes de autorizar la distribución de carne proveniente del extranjero. Según la FSIS, la reinspección verifica documentación, etiquetas, condiciones del empaque y, en ocasiones, realiza muestreos para detectar contaminantes. El proceso se activa después de la aprobación de las autoridades aduaneras y sanitarias en frontera. La omisión de este paso puede implicar riesgos para la salud pública, de acuerdo con la agencia.

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La FSIS identificó que la carne vacuna importada por Corte Argentino USA LLC desde Argentina llegó a los estados de Florida y Texas sin completar la reinspección requerida. Esta situación fue descubierta durante las actividades rutinarias de inspección realizadas por el organismo federal, según el comunicado publicado el 7 de agosto de 2026 en el sitio oficial del USDA.

La carne vacuna importada por Corte Argentino USA LLC se distribuyó en Florida y Texas, con alcance sobre consumidores, mayoristas y minoristas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los productos de carne vacuna involucrados en el retiro?

La alerta de la FSIS detalla que el retiro abarca varias presentaciones de carne vacuna deshuesada, todas etiquetadas bajo el frigorífico argentino FrigorIfico Gorina SAIC. Los cortes afectados incluyen:

Top Sirloin Butt (Cuadril Sin Tapa)

Eye Round (Peceto)

Topside Cap Off (Nalga AD S/Tapa)

Flat (Carnaza Cuadrada)

Knuckle (Bola de Lomo)

Estos productos se distribuyeron en cajas de cartón de distintos pesos y llevan el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” junto con la marca de envío “26644-AA”. El lote fue producido entre el 15 y el 20 de mayo de 2026, con fechas de uso o congelación que oscilan entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026, según la información oficial del FSIS.

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La carne fue destinada tanto a mayoristas como minoristas de Florida y Texas, lo que amplía el alcance potencial del retiro y el número de consumidores afectados.

¿Qué riesgos implica consumir carne sin reinspección en Estados Unidos?

La reinspección de productos cárnicos importados es una medida preventiva destinada a evitar la entrada de alimentos que puedan suponer un riesgo sanitario. Según la FSIS, este procedimiento incluye la verificación de la documentación, etiquetas, condiciones generales del producto y, en ocasiones, análisis de muestras para detectar la presencia de contaminantes o bacterias. El objetivo es garantizar que la carne importada cumpla con los estándares de seguridad alimentaria exigidos en Estados Unidos.

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La carne que no pasa por esta reinspección puede eludir controles fundamentales, lo que incrementa la posibilidad de que lleguen al consumidor productos no aptos. Hasta la fecha, la FSIS ha declarado que no existen reportes confirmados de enfermedades o lesiones asociadas al consumo de los productos involucrados en este retiro, aunque la propia agencia recomienda precaución y la no ingesta de la carne afectada.

La FSIS detectó en controles rutinarios que la carne argentina ingresó sin completar la reinspección exigida por la legislación de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué debe hacer el consumidor ante el retiro de carne vacuna argentina?

La FSIS recomienda a los consumidores que hayan adquirido estos productos que no los consuman y los devuelvan al comercio donde los compraron o los desechen de inmediato. El organismo federal subraya que parte del producto podría encontrarse almacenado en refrigeradores o congeladores de hogares y comercios, por lo que resulta fundamental identificar las etiquetas y fechas para evitar riesgos.

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El contacto oficial para dudas es la línea gratuita de la FSIS, 888-MPHotline (888-674-6854), y el correo info@corteargentinoinc.com de la importadora. Además, para denuncias o reportes sobre alimentos, la FSIS dispone del sistema en línea https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/.

¿Cómo impacta esta medida en la cadena de suministro cárnico de Florida y Texas?

El retiro afecta tanto a comercios mayoristas como minoristas, obligando a revisar inventarios y retirar de la venta cualquier producto que coincida con los datos de la partida comprometida. Comerciantes y distribuidores de Florida y Texas deben seguir las instrucciones del FSIS para evitar sanciones y garantizar la seguridad alimentaria de sus clientes.

La FSIS continuará realizando verificaciones de efectividad del retiro y publicará un listado de puntos de venta afectados en su sitio web. El impacto puede comprender desde la interrupción temporal del suministro en ciertos comercios hasta ajustes en los protocolos de importación y control sanitario de carne de origen extranjero.

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La reinspección de carne importada en Estados Unidos verifica documentación, etiquetas, embalaje y condiciones del producto, e incluye muestreos para detectar contaminantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen sobre retiros de carne importada en Estados Unidos?

Estados Unidos mantiene controles estrictos sobre la importación de productos cárnicos, especialmente aquellos provenientes de mercados como Argentina. Según la FSIS, la reinspección es obligatoria para garantizar la inocuidad de los alimentos antes de que estos lleguen al consumidor final. En años recientes, se han dado retiros similares por incumplimientos en los procedimientos o detección de contaminantes, aunque no siempre han derivado en problemas de salud pública.

De acuerdo con medios como Food Safety News, el caso de Corte Argentino USA LLC se suma a otros retiros de carne importada por motivos regulatorios. En todos los casos, la FSIS actúa como autoridad central para informar y monitorear la seguridad de los alimentos importados.

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¿Qué dice el comunicado oficial de la FSIS sobre el retiro?

El comunicado de la FSIS publicado el 7 de agosto de 2026 señala: “FSIS está preocupado porque parte del producto pueda encontrarse aún en refrigeradores o congeladores de los consumidores”. El organismo destaca que el problema se detectó durante una inspección rutinaria y que la decisión de retirar la carne responde a la normativa vigente, no a la existencia de enfermedades asociadas al producto afectado.

La agencia también informa que realizará controles para comprobar que los productos sean retirados efectivamente del mercado y que, una vez disponible, publicará la lista de comercios afectados en su portal oficial.

El retiro de carne importada obliga a revisar inventarios en Florida y Texas, mientras la FSIS publicará los comercios afectados y controlará la efectividad de la medida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo identificar si un producto está incluido en el retiro de carne argentina?

Los consumidores y comerciantes pueden identificar los productos afectados por las siguientes características:

Etiqueta del frigorífico argentino FrigorIfico Gorina SAIC

Número de establecimiento “EST. N° OF. 2025”

Marca de envío “26644-AA”

Fecha de producción: entre el 15 y el 20 de mayo de 2026

Fecha de consumo o congelación: entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026

Si un producto coincide con alguno de estos datos, se debe evitar su consumo y seguir los pasos indicados por la FSIS.

¿Qué se puede esperar tras el retiro de la carne vacuna importada?

La FSIS continuará con las tareas de monitoreo y control para verificar que los productos no permanezcan en la cadena de suministro. Comerciantes y consumidores deben mantenerse informados a través de los canales oficiales del organismo y la importadora. Las autoridades seguirán publicando actualizaciones y orientando sobre los procedimientos a seguir.

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La medida busca garantizar la seguridad alimentaria en Estados Unidos y mantener la confianza en los controles de importación. Mientras tanto, las consultas y reportes pueden canalizarse a través de los contactos oficiales dispuestos por la FSIS y Corte Argentino USA LLC.