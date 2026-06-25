Niños estadounidenses prefieren la inteligencia artificial antes que a los adultos para consultas de salud, tareas y problemas personales

El avance de la inteligencia artificial modifica la manera en que los menores buscan soluciones y respuestas en su vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas generaciones recurren cada vez más a la inteligencia artificial para resolver dudas escolares, inquietudes sobre la salud y hasta problemas personales, desplazando la figura del adulto como primera fuente de consulta.

Así lo confirma un informe reciente de Common Sense Media, citado por Los Angeles Times, que revela cómo la tecnología redefine las relaciones de confianza y los hábitos de aprendizaje en niños y adolescentes de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La presencia de asistentes digitales transforma el vínculo entre jóvenes y adultos, alterando rutinas educativas y el acceso a la información (Magnific)

Un giro en la confianza: la IA como primer recurso

El estudio de Common Sense Media, basado en respuestas de 1.204 chicos y chicas de entre 9 y 17 años, muestra que el 90% de los consultados ya utiliza o interactuó con inteligencia artificial en su vida cotidiana.

Entre ellos, uno de cada cuatro recurre a estas herramientas todos los días. El informe destaca que el 25% de los encuestados prefiere pedir ayuda a la IA para la tarea antes que acudir a un docente, un orientador escolar o sus padres.

PUBLICIDAD

La tendencia no se limita a la escuela. Según el relevamiento, la IA también se consulta para obtener información sobre el cuerpo, la salud y para buscar consejos sobre metas personales o decisiones futuras. El impacto de estas prácticas se extiende más allá del aula, influyendo en la manera en que los jóvenes gestionan su bienestar y su desarrollo personal.

Los Angeles Times señala que este cambio tiene raíces en la utilidad percibida de la tecnología, pero también en la falta de espacios de diálogo sobre seguridad digital y en la aparición de signos de dependencia entre los usuarios más frecuentes. Un ejemplo recogido en el informe lo resume: “Puedes aprovechar la inteligencia artificial para hacer todas tus tareas de la escuela y usar varias IAs para que parezca hecho a mano”, admitió uno de los encuestados.

PUBLICIDAD

Cada vez más estudiantes optan por herramientas automatizadas para resolver tareas escolares, relegando el consejo de figuras tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la escuela al apoyo emocional: usos y riesgos

La investigación de Common Sense Media detalla que los principales usos de la IA entre niños y adolescentes incluyen el entretenimiento, la resolución de tareas escolares y la creación de imágenes o videos. Cerca de la mitad de los participantes también la emplean para consultar cuestiones vinculadas a su salud física y mental.

Este fenómeno se vuelve más marcado en quienes enfrentan mayores dificultades en matemáticas, redacción de ensayos o actividades escolares complejas: en ese grupo, el uso semanal o más frecuente de la IA supera la media.

PUBLICIDAD

El reporte advierte sobre una relación entre la intensidad de uso y el malestar emocional. Un 20% de los chicos que usan IA considera que le resultaría difícil dejarla durante un mes; entre quienes la utilizan todos los días, esa cifra asciende al 42%.

Además, uno de cada diez siente que la IA lo entiende mejor que la mayoría de las personas. Entre los usuarios diarios, este porcentaje escala hasta el 19%.

PUBLICIDAD

El uso intensivo de inteligencia artificial abarca aspectos académicos y personales, con potenciales beneficios y desafíos para el bienestar juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Angeles Times recupera el testimonio de jóvenes que aseguran encontrar en los chatbots un espacio de escucha y práctica para habilidades sociales, sobre todo entre quienes tienen dificultades para entablar amistades.

“Vemos que los preadolescentes y adolescentes usan estas herramientas para crear, aprender, reír y relacionarse”, señala el documento de la organización.

No obstante, también advierte: “Un uso más intenso de estas herramientas está asociado con más soledad y menos felicidad en los jóvenes. Esto podría deberse a que los adolescentes solitarios o infelices buscan apoyo en la IA, o a que una dependencia excesiva está desplazando habilidades saludables para afrontar problemas”.

PUBLICIDAD

Algunos adolescentes utilizan chatbots para ensayar conversaciones y mejorar su desenvolvimiento social en un entorno digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brechas en la alfabetización digital y desafíos para los adultos

A pesar de la presencia constante de la inteligencia artificial en la vida de los menores, casi la mitad de los consultados nunca habló sobre seguridad en IA con sus padres o docentes.

Solo un tercio comprende con claridad que la IA no está capacitada para distinguir con fiabilidad entre información verdadera y falsa.

El estudio también detectó situaciones de riesgo: uno de cada seis chicos que utiliza IA recibió contenido inapropiado de un chatbot.

La mayoría no compartió el episodio con adultos de confianza, lo que revela otro vacío en el acompañamiento y la supervisión.

La interacción frecuente con sistemas automatizados expone a los menores a riesgos, incluida la posibilidad de recibir material no adecuado para su edad (Magnific)

El informe de Common Sense Media subraya que las normas de uso todavía están en construcción, mientras la adopción de la tecnología avanza de manera acelerada. Muchos jóvenes perciben que entienden estos entornos mejor que los adultos.

PUBLICIDAD

Una voz del relevamiento lo ejemplifica: “A los adultos les cuesta saber qué videos o reels son reales o están hechos con IA. Tengo que decirle muchas veces a mi mamá que es falso”.

De acuerdo con Los Angeles Times, la investigación pone en primer plano la necesidad de robustecer la educación digital y la alfabetización en IA, tanto en el ámbito escolar como en los hogares, para que niños y adolescentes puedan usar estas herramientas de forma segura y crítica.

PUBLICIDAD