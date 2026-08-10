Estados Unidos anunció una ayuda de USD 15,5 millones a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

Un policía camina entre los escombros de un comercio afectado por el terremoto en Manizales, Colombia (AFP)

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El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país y dejó al menos 111 muertos y 87 heridos, según el último balance oficial. El Departamento de Estado precisó que los fondos se destinarán a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del Departamento de Estado en la red social X, donde el organismo expresó su solidaridad con la población colombiana. “Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y estamos listos para apoyar al presidente y a su Gobierno mientras evalúan las necesidades sobre el terreno”, señaló la dependencia estadounidense en su comunicado.

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Antes de que se oficializara la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido apoyo a Bogotá y adelantó que el organismo monitoreaba la situación y se encontraba preparado para colaborar con las autoridades colombianas. Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en el sitio web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas oficiales en redes sociales de la Embajada en Bogotá para recibir asistencia e información verificada.

Otras figuras políticas estadounidenses expresaron también su respaldo. El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, afirmó que Estados Unidos está listo para apoyar a su “gran aliado” y destacó el liderazgo del recién asumido presidente colombiano.

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Una multitud de personas, incluyendo personal de emergencia, adelantó un operativo de rescate en una notaría de Cali - crédito @OrlvndoA / X

El terremoto, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sobre la costa del Pacífico. El movimiento se registró a las 7:34 hora local y se sintió con fuerza en Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia y Popayán, además de percibirse en Ecuador y Panamá. El director general del SGC, Julio Fierro Morales, señaló que se trató del mayor temblor registrado en el país en la última década.

Las ciudades del Eje Cafetero, especialmente Manizales y Pereira, figuran entre las más golpeadas, con derrumbes de edificios y daños en infraestructuras como el aeropuerto internacional Matecaña. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó heridos y daños graves en la capital departamental, Quibdó, pese a que el epicentro se localizó lejos del núcleo urbano.

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El Gobierno colombiano declaró el desastre nacional horas después del sismo. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, se trasladó a Manizales para encabezar el Puesto de Mando Unificado desde donde se coordina la respuesta a la emergencia, y anunció que trabajará junto a la Cancillería para gestionar la llegada de recursos y apoyo internacional.

Las tres líneas del cable aéreo de Manizales permanecen fuera de servicio mientras avanza la evacuación total de los pasajeros - crédito @30___06/X

La respuesta a la catástrofe constituye el primer gran desafío para De la Espriella, quien asumió la presidencia el pasado viernes en Cali, en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro. El abogado penalista, de 48 años y con doble nacionalidad colombiana y estadounidense, ganó las elecciones por un margen inferior al punto porcentual frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, respaldado por Petro, quien ha denunciado un fraude electoral sin presentar pruebas hasta el momento.

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De la Espriella se ha consolidado como un aliado cercano de Donald Trump, quien respaldó su candidatura y calificó al nuevo mandatario colombiano como un “gran presidente”. Días antes del terremoto, Washington ya había celebrado la investidura del nuevo Gobierno y anunciado su intención de destinar 1.000 millones de dólares a Colombia para un paquete de seguridad, en el marco de un acercamiento bilateral que contrasta con las tensiones que marcaron la relación durante el Gobierno de Petro. Esa cercanía política explica en parte la celeridad con la que Washington activó su ayuda apenas horas después del sismo.

Con las tareas de búsqueda y rescate aún en curso, el desafío para el nuevo Gobierno será doble: canalizar con eficacia la ayuda internacional y demostrar capacidad de gestión en su primera crisis, apenas tres días después de haber asumido el poder.

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