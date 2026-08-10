Estados Unidos ofreció asistencia a Colombia tras el devastador terremoto: "Estamos listos para ayudar"

Estados Unidos ofreció asistencia a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó al menos 111 muertos y más de 1.500 edificios dañados. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

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Estados Unidos expresó su disposición a asistir a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó al menos 111 muertos, provocó daños en más de 1.500 edificios y obligó al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella a declarar el estado de emergencia. El ofrecimiento llegó este lunes de parte del secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de un operativo de búsqueda que continuaba en las zonas más afectadas del oeste y del centro del país.

Rubio informó que la administración de Donald Trump seguía de cerca la evolución de la crisis y que estaba preparada para colaborar con las autoridades colombianas. “Está listo para apoyar al pueblo de Colombia”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense en un mensaje público, en el que también recomendó a los ciudadanos de su país que permanecen en territorio colombiano inscribirse en los canales de asistencia del Departamento de Estado y consultar las redes de la embajada en Bogotá.

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La oferta de ayuda de Washington apareció en las primeras horas de una emergencia nacional marcada por derrumbes, evacuaciones y hospitales en alerta. El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y sacudió con fuerza la costa del Pacífico y la región cafetera. A una profundidad de 110 kilómetros, el movimiento también se sintió en Bogotá, además de zonas de Ecuador y Panamá.

Marco Rubio dijo que la administración de Donald Trump sigue de cerca la crisis en Colombia y está lista para colaborar con las autoridades. (Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o)

La tragedia golpeó con especial dureza a varias ciudades del interior. En Quibdó, el odontólogo Julián Peña relató el efecto del temblor con una frase que resumió el desconcierto de las primeras horas: “La gente rezaba en la calle. Fue abrumador”. Peña contó además que vio inmuebles abiertos por grietas y otros completamente colapsados después del sacudón registrado poco después de las 7:30 de la mañana.

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En Cali, vecinos y voluntarios se sumaron a las tareas de rescate frente a edificios destruidos. Andrés Felipe Mejía, uno de los ciudadanos que participaban en la remoción de escombros, describió la urgencia del momento con otra escena directa: “Sacaron a un hombre y a un bebé, pero la esposa todavía está ahí dentro”.

Las autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos podía aumentar a medida que avanzara la revisión de estructuras dañadas. En Manizales, parte del patrimonio urbano también sufrió el impacto del terremoto, incluida la torre de la catedral neogótica de la ciudad. Jaime Zuluaga, trabajador administrativo de 50 años, afirmó que “una gran cantidad de edificios” sufrieron daños y explicó que gran parte de la población evitaba volver a sus viviendas por temor a nuevas réplicas.

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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que dicho país está listo para apoyar a Colombia - crédito @SecRubio/X

El presidente De la Espriella, que asumió el cargo apenas tres días antes del desastre, decretó el estado de emergencia y aseguró que el país afrontaría la situación de manera conjunta. El temblor interrumpió además actividades en buena parte del territorio: seis aeropuertos suspendieron operaciones y todos los próximos partidos del fútbol profesional quedaron postergados, de acuerdo con reportes oficiales.

La respuesta internacional comenzó a tomar forma pocas horas después del sismo. Además del pronunciamiento de Estados Unidos, también hubo mensajes y ofertas de asistencia de la Unión Europea, Israel, México, Ecuador y Francia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó la activación de Copernicus, el sistema satelital del bloque, para apoyar la localización de daños y el trabajo de rescate.

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El respaldo de la Casa Blanca se produjo en un momento de sintonía política entre ambos gobiernos. El viernes anterior, Estados Unidos había saludado la investidura de De la Espriella y anunció su intención de destinar 1.000 millones de dólares a Colombia dentro de un paquete de seguridad. Tras el terremoto, esa relación bilateral quedó atravesada por una prioridad inmediata: la asistencia humanitaria en un país que aún busca sobrevivientes entre los escombros.